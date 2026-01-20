Numerology : ‘हा’ मूलांक असणाऱ्या लोकांसाठी फेब्रुवारी असेल खूपच भाग्यवान, तुमच्या मूलांकासाठी काय लिहिलंय बघा…

अंकशास्त्र (Numerology) म्हणजे संख्या आणि घटनांमधील गूढ संबंधांचा अभ्यास, ज्यात जन्मतारीख (मूलांक) आणि नावांच्या अक्षरांवरून व्यक्तीचे भविष्य, स्वभाव आणि शुभ-अशुभ गोष्टी समजून घेतल्या जातात; मराठीमध्ये याला ‘अंकशास्त्र’ म्हणतात, जे करियर, व्यवसाय, आणि व्यक्तिगत जीवनात मार्गदर्शन देते. यामध्ये १ ते ९ अंकांनुसार (जसे १, १०, १९, २८ हे मूलांक १) व्यक्तीचे गुणधर्म आणि भाग्याचे विश्लेषण केले जाते.
ज्योतिष आणि अंकशास्त्रात खूप फरक आहे. ज्योतिषशास्त्रात, सर्वकाही तुमच्या राशीनुसार ठरवले जाते. अंकशास्त्रात, सर्वकाही तुमच्या जन्म संख्येनुसार ठरवले जाते. तुमचा जन्म क्रमांक तुमच्या जन्मतारखेची बेरीज आहे. आज, आपण त्या मूलांकबद्दल बोलू ज्यांच्यासाठी पुढचा महिना, फेब्रुवारी खूप खास असणार आहे. खाली या जन्मांक कोणत्या आहेत ते शोधा.
१. मूलांक १ असलेल्यांसाठी फेब्रुवारी हा महिना चांगला राहणार आहे. हा महिना तुमच्या बाजूने राहील. तुमचे तारे आर्थिक बाबींपासून ते करिअर आणि आरोग्यापर्यंतच्या बाबतीत चमकणार आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक १ असतो. त्यांचा स्वामी ग्रह सूर्य असतो.
२. रेडिक्स क्रमांक २ असलेल्यांसाठी फेब्रुवारी महिना अनुकूल असेल. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील. एखादा प्रिय व्यक्ती तुमच्याशी थेट संपर्क साधू शकतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती आणखी सुधारेल. कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक २ असतो. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे.
३. फेब्रुवारी महिना ३ असलेल्यांसाठी देखील योग्य असेल. कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ३ असतो. त्यांचा स्वामी ग्रह गुरू आहे.
४. फेब्रुवारी महिना ६ असलेल्यांसाठी देखील खास असेल. कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ६ असतो. त्यांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. फेब्रुवारीमध्ये या लोकांना एक खास व्यक्ती आश्चर्यचकित करू शकते.
५. ज्यांचा अंक ७ आहे त्यांच्यासाठी पुढचा महिना देखील संस्मरणीय असेल. अंक ७ हा कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक आहे. त्यांचा स्वामी ग्रह केतू आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)