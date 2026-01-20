Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर 'या' राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

.होळीच्यानंतर साधारणत: एप्रिल महिन्यात बुध ग्रह त्याच्या मीनमध्ये प्रवेश करणार आहे. याचा चांगला वाईट परिणाम काही राशींवर होणार आहे. बुधाचं हे गोचर कोणत्या राशीसाठी कसं असणार हे जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:35 PM
  • होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती,
  • बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ
Budh Gochar 2026 In Makar Rashi : हिंदू धर्मात होळीला अत्यंत शुभ मानलं जातं. याच होळीच्या दरम्यान बुध गोचर होणार आहे. बुधाचं गोचर होत असताना मीन राशीतून भ्रमण होणार आहे. या काळात अशा काही राशी आहेत ज्यांना याचे शुभ परिणाम पाहायाला मिळणार आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह त्यांच्या मित्र आणि नीच रास नियमित अंतराने संक्रमण करत असतात; ज्याचा चांगला वाईट परिणाम मानवी जीवनावर होत असतात.होळीच्यानंतर साधारणत: एप्रिल महिन्यात बुध ग्रह त्याच्या मीनमध्ये प्रवेश करणार आहे. याचा चांगला वाईट परिणाम काही राशींवर होणार आहे. बुधाचं हे गोचर कोणत्या राशीसाठी कसं असणार हे जाणून घेऊयात.

वृषभ

बुधाचं हे गोचर बारा राशींपैकी वृषभ राशीला अनुकूल असणार आहे. हा काळ करिअर आणि आर्थिक बाबतीत चांगले फळ देणारा आहे. वृषभ राशीच्या 11 व्या घरात बुधाचं भ्रमण होणार आहे. या काळात केलेली गुंतवणूक अधिक फायदेशीर ठरु शकते. जसं की, शेअर बाजार किंवा इतर कोणत्या स्कीममध्ये दिर्घकाळापासून अडकेले पैसे मिळतील. नोकरदार वर्गाची पगारवाढीची शक्यता आहे. याबाबत तुम्ही संयमी राहिलात तर त्याचे परिणाम चांगले होतील.

Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

मिथुन

बुधाचं भ्रमण मिथुन राशीसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. बुध मिथुन राशीच्या कुंडलीतून करिअर आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रात भ्रमण करणार आहे. यामुळे तुमच्या कामात, व्यवसायात प्रगती होऊ शकते. बेरोजगार व्यक्तींना रोजगार मिळू शकतो. या राशीच्या मंडळींना वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीत यश मिळेल. व्यावसायिकांना नव्या संधी मिळतील.

धनु

धनु राशीच्या मंडळींना हा काळ चांगला आहे. धनु राशीच्या चौथ्या भावातून बुधाचं भ्रमण होत आहे. या काळात तुम्ही घरात नव्या सुखसोयीच्या वस्तू घेऊ शकता. वाहनं मालमत्ता खरेदीसाठी हा काळ शुभ आहे. या काळात तुमची मान प्रतिष्ठा वाढण्याचा योग आहे. कौटुंबिक संबंध जिव्हाळ्याचे होतील. घरातील वातावरण सकारात्मक राहिल. मानसिक शांतता मिळेल. या राशींच्या व्यतिरिक्त इतर राशींना बुधाचं हे गोचर संमिश्रफल देणारं आहे. त्यामुळे चढ उतार पाहायला मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

 

Published On: Jan 20, 2026 | 05:35 PM

Jan 20, 2026 | 05:35 PM
