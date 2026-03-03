Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘द पैराडाइज’चा विक्रम,‘आया शेर’चं हिंदी व्हर्जन रिलीज; ठरलं वर्षातील सर्वात मोठं हिट गाणं

तेलुगू गाण्याच्या विक्रमी यशानंतर आता “आया शेर”चे हिंदी व्हर्जन अधिकृतपणे रिलीज करण्यात आले आहे. नेचुरल स्टार नानी यांच्या वाढदिवशी प्रदर्शित झालेल्या तेलुगू आवृत्तीला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता.

Updated On: Mar 03, 2026 | 05:35 PM
नानीच्या वाढदिवशी तेलुगूमध्ये रिलीज झालेलं ‘आया शेर’ गाणं प्रेक्षकांना खूप आवडलं. त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि ते यंदाच्या वर्षातील सर्वात मोठं हिट गाणं ठरलं.

या यशानंतर आणि चाहत्यांच्या मागणीनुसार आता या गाण्याचं हिंदी व्हर्जनही रिलीज करण्यात आलं आहे. ‘द पैराडाइज’ चित्रपटाच्या टीमने या खास प्रसंगी सेलिब्रेशनचा आनंद आणखी वाढवला आहे.एकूणच, तेलुगूमध्ये धुमाकूळ घातल्यानंतर आता ‘आया शेर’ हिंदीतही प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यासाठी सज्ज झालं आहे.

“आया शेर” म्हणजेच “शेर आला” — ही ओळच गाण्याची ऊर्जा आणि दमदार अंदाज स्पष्ट करते. हे गाणे आधीच एक पॉवर-पॅक अँथम बनले आहे. तेलुगू व्हर्जनने रिलीज होताच यूट्यूब चार्ट्स आणि सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता; आता हिंदी व्हर्जनलाही तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

तेलुगू आवृत्तीला यूट्यूबवर ४४ मिलियनहून अधिक व्ह्यूज आणि १० लाखांपेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत. सध्या हे गाणं ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. जगभरातील चाहते इंस्टाग्रामवर नानी यांच्या एनर्जेटिक हुक स्टेपची नक्कल करत रील्स शेअर करत आहेत.

 

चित्रपटात नानींसाठी हे दमदार इंट्रोडक्शन सॉंग ठरलं आहे. “आया शेर” या गाण्याला अनिरुद्ध रविचंदर यांनी संगीत दिलं असून कोरिओग्राफी सुधान मास्टर यांनी केली आहे. जोशपूर्ण बीट्स, रॉ एनर्जी आणि नानी यांची खास इंटेन्स स्टाईल यामुळे हे गाणं प्रेक्षकांच्या मनात घर करत आहे.त्यांची प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स आणि दमदार डान्स मूव्ह्समुळे हा ट्रॅक एक प्रकारचा सांस्कृतिक ट्रेंड बनला आहे. थिएटरमध्येही चाहते या गाण्यावर जल्लोष करताना दिसत आहेत.

 

‘द पैराडाइज’ हा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला यांचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. त्यांच्या पदार्पणाच्या दसरा या चित्रपटाला प्रचंड प्रशंसा मिळाली होती. अनिरुद्ध यांच्या दमदार संगीतासोबतच अरजुन चांडी यांच्या आवाजाने गाण्याला वेगळीच उंची दिली आहे, ज्यामुळे चित्रपटाची भावनिक खोली आणि भव्यता अधिक प्रभावी बनली आहे.

SLV सिनेमाजच्या निर्मितीत साकारलेला ‘द पैराडाइज’ २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी आठ भाषांमध्ये भव्य जागतिक प्रदर्शित होणार आहे. दूरदृष्टी असलेले दिग्दर्शन, प्रभावी अभिनय आणि यंदाच्या वर्षातील सर्वात मोठा म्युझिकल हिट या जोरावर हा चित्रपट एक जागतिक सिनेमॅटिक इव्हेंट ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Published On: Mar 03, 2026 | 05:35 PM

