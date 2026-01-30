Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी

Vivo Smartphone Launched: विवोने नुकताच एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन IP69+ रेटिंगसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे.

Jan 30, 2026 | 10:51 AM
  • स्मार्टफोनमध्ये 4G नेटवर्क सपोर्ट
  • Vivo Y31d स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6s 4G Gen 2 चिपसेट
  • Vivo Y31d ची किंमत वियतनाममध्ये 26,399 रुपये
टेकं कंपनी वीवोने पुन्हा एकदा प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवण्याची तयारी केली आहे. कंपनीने Vivo Y31d नावाने एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंबोडिया आणि वियतनामसह काही निवडक ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6s 4G Gen 2 चिपसेट पाहायला मिळत आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये केवळ 4G नेटवर्क सपोर्ट दिला आहे. यासोबतच कंपनीच्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. डिव्हाईसमध्ये अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड OriginOS 6 आहे. ड्यूरेबिलिटीसाठी या फोनमध्ये IP69+ रेटिंग दिला आहे.

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Vivo Y31d ची किंमत आणि उपलब्धता

Vivo Y31d ची किंमत वियतनाममध्ये 26,399 रुपये आहे. हा हँडसेट ग्लो व्हाइट आणि स्टारलाइट ग्रे अशा दोन रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Vivo Y31d स्मार्टफोन कंपनीच्या कंबोडिया आणि वियतनाम वेबसाईटवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य – X) 

Vivo Y31d चे स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y31d चे डिझाईन आणि प्रोसेसर

कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये 6.75-इंच LCD स्क्रीन दिली आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 256PPI पिक्सल डेंसिटी आणि 1,250 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आहे. फोनला पावर देण्यासाठी या डिव्हाईसमध्ये ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रैगन 6s 4G Gen 2 चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 6GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज देखील मिळणार आहे.

Vivo Y31d चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी Vivo Y31d मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा सेकेंडरी लेंस मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.

Apple करणार धमाका! iPhone, आयपॅड, मॅकसह 20 हून अधिक नवे प्रोडक्ट्स लाँच होण्याची शक्यता, यूजर्सना मिळणार सरप्राईज

Vivo Y31d कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

कनेक्टिविटीसाठी फोनमध्ये ब्लूटूथ 5.1, डुअल-बँड वाय-फाय, USB 2.0, GPS, बेईडू, ग्लोनास, गॅलिलिओ, QZSS, यूएसबी ओटीजी आणि यूएसबी टाइप-C पोर्ट दिला आहे. एवढंच नाही तर विवोच्या हँडसेटमध्ये पाणी आणि धुळीपासून संरक्षण देण्यासाठी IP68 + IP69 + IP69+ रेटिंग दिली आहे. Vivo Y31d स्मार्टफोनमध्ये 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,200mAh बॅटरी दिली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Vivo फोन भारतात कुठे तयार होतात?

    Ans: Vivo चे बहुतांश स्मार्टफोन भारतातच, उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील प्लांटमध्ये तयार केले जातात.

  • Que: Vivo मध्ये कोणता OS वापरला जातो?

    Ans: Vivo स्मार्टफोनमध्ये Funtouch OS (Android आधारित) वापरला जातो. काही मॉडेल्समध्ये Origin OS देखील मिळतो.

  • Que: Vivo फोनची किंमत कितीपासून सुरू होते?

    Ans: Vivo स्मार्टफोनची किंमत साधारणतः ₹8,000 पासून सुरू होऊन ₹50,000+ पर्यंत जाते (मॉडेलवर अवलंबून).

Published On: Jan 30, 2026 | 10:51 AM

