Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mumbai Players Took To The Field Wearing Masks In Ranji Trophy You Will Be Surprised To Know The Reason

रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे खेळाडू मास्क घालून उतरले मैदानात! कारण जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य, उडाला गोंधळ

सामन्याच्या तिसऱ्या सत्रात मुंबईचे प्रमुख खेळाडू सरफराज खान, भारतीय संघाबाहेर असलेला फलंदाज, त्याचा भाऊ मुशीर खान आणि फिरकी गोलंदाज हिमांशू सिंग हे मास्क घालून खेळताना दिसले, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला.

Updated On: Jan 30, 2026 | 11:12 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

Follow Us:
Follow Us:

गुरुवारी रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान मुंबई क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी मास्क घालून खळबळ उडवून दिली. मुंबई संघ एमसीए-बीकेसी मैदानावर दिल्लीविरुद्ध खेळत आहे. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, मुंबई संघाचे काही खेळाडू मैदानावर उतरताना तोंडावर मास्क घालून खेळताना दिसले. सामन्याच्या तिसऱ्या सत्रात मुंबईचे प्रमुख खेळाडू सरफराज खान, भारतीय संघाबाहेर असलेला फलंदाज, त्याचा भाऊ मुशीर खान आणि फिरकी गोलंदाज हिमांशू सिंग हे मास्क घालून खेळताना दिसले, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला.

मैदानावर बांधकाम सुरू असल्याने आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे खेळाडूंना अस्वस्थता येत असल्याने खेळाडूंनी हे मास्क घातले होते. गुरुवारी मुंबईचा AQI १६० होता, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणीत येतो. AQI मुळे, खेळाडूंना मास्क घातलेले दिसणे दुर्मिळ आहे. मुंबईतील खेळाडूंना मास्क घालण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मैदानावर सुरू असलेले बांधकाम.

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

जेव्हा पीटीआय या वृत्तसंस्थेने मुंबईचा वेगवान गोलंदाज मोहित अवस्थी यांना मास्क घालणाऱ्या खेळाडूंबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले, “यात विनोद करण्यासारखे काही नाही, परंतु नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे आणि त्यामुळे खेळाडूंना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे, म्हणून त्यांनी मास्क घातले आहेत.”

हा पहिला दिवस होता

सामन्याचा पहिला दिवस मुंबईच्या ताब्यात होता. त्यांनी पहिल्या डावात दिल्लीला फक्त २२१ धावांवर गुंडाळले. तथापि, दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत त्यांनीही एक विकेट गमावली आणि त्यांची एकूण धावसंख्या १३ झाली. मुंबईकडून मोहितने पाच विकेट्स घेतल्या. तुषार देशपांडे आणि शमशु मुलानी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. दिल्लीकडून सनत सांगवानने २१८ चेंडूत ११८ धावा केल्या.

मुंबई विरुद्ध दिल्ली रणजी करंडक सामना सहसा रोमांचक असतो, पण यावेळी सामन्यात तो उत्साह कमी आहे. दोन्ही संघांमध्ये प्रमुख स्टार खेळाडूंची कमतरता आहे आणि त्यात काहीही महत्त्वाचे नाही. चाहतेही स्टँडमध्ये दिसत नाहीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सध्याच्या रणजी करंडक स्पर्धेत एलिट ग्रुप डी मध्ये मुंबई अपराजित आहे, तर दिल्ली विजयी राहिलेली नाही, पाच सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि एक गमावला आहे.

Web Title: Mumbai players took to the field wearing masks in ranji trophy you will be surprised to know the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही
1

Virat Kohli Instagram Account : विराट कोहली इंस्टाग्रामवर परतला, अकाउंट पुन्हा दिसायला लागल्यानंतर चाहते उत्साही

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर
2

WPL 2026 : RCB ने केला फायनलमध्ये प्रवेश! चार संघामध्ये होणार उर्वरित दोन स्थानासाठी लढत, वाचा सविस्तर

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर
3

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट
4

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

Jan 30, 2026 | 11:11 AM
Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Jan 30, 2026 | 11:07 AM
बालकलाकार अवनी जोशीची “मर्दानी 3” मध्ये मध्यवर्ती भूमिका, अवनीने शेअर केला अनुवभव

बालकलाकार अवनी जोशीची “मर्दानी 3” मध्ये मध्यवर्ती भूमिका, अवनीने शेअर केला अनुवभव

Jan 30, 2026 | 10:59 AM
Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी

Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी

Jan 30, 2026 | 10:51 AM
Shantilal Suratwala passes away : पुण्यातील आणखी एक नेता काळाच्या पडद्याआड! माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे निधन

Shantilal Suratwala passes away : पुण्यातील आणखी एक नेता काळाच्या पडद्याआड! माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांचे निधन

Jan 30, 2026 | 10:48 AM
रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे खेळाडू मास्क घालून उतरले मैदानात! कारण जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य, उडाला गोंधळ

रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे खेळाडू मास्क घालून उतरले मैदानात! कारण जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य, उडाला गोंधळ

Jan 30, 2026 | 10:48 AM
Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मीरा-भाईंदरमध्ये मालमत्ता कर वसुलीला वेग; ६१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मीरा-भाईंदरमध्ये मालमत्ता कर वसुलीला वेग; ६१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

Jan 30, 2026 | 10:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM