रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईचे खेळाडू मास्क घालून उतरले मैदानात! कारण जाणून तुम्हाला वाटेल आश्चर्य, उडाला गोंधळ

गुरुवारी रणजी ट्रॉफी सामन्यादरम्यान मुंबई क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी मास्क घालून खळबळ उडवून दिली. मुंबई संघ एमसीए-बीकेसी मैदानावर दिल्लीविरुद्ध खेळत आहे. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, मुंबई संघाचे काही खेळाडू मैदानावर उतरताना तोंडावर मास्क घालून खेळताना दिसले. सामन्याच्या तिसऱ्या सत्रात मुंबईचे प्रमुख खेळाडू सरफराज खान, भारतीय संघाबाहेर असलेला फलंदाज, त्याचा भाऊ मुशीर खान आणि फिरकी गोलंदाज हिमांशू सिंग हे मास्क घालून खेळताना दिसले, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला.
मैदानावर बांधकाम सुरू असल्याने आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे खेळाडूंना अस्वस्थता येत असल्याने खेळाडूंनी हे मास्क घातले होते. गुरुवारी मुंबईचा AQI १६० होता, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणीत येतो. AQI मुळे, खेळाडूंना मास्क घातलेले दिसणे दुर्मिळ आहे. मुंबईतील खेळाडूंना मास्क घालण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मैदानावर सुरू असलेले बांधकाम.
जेव्हा पीटीआय या वृत्तसंस्थेने मुंबईचा वेगवान गोलंदाज मोहित अवस्थी यांना मास्क घालणाऱ्या खेळाडूंबद्दल विचारले तेव्हा ते म्हणाले, “यात विनोद करण्यासारखे काही नाही, परंतु नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे आणि त्यामुळे खेळाडूंना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे, म्हणून त्यांनी मास्क घातले आहेत.”
सामन्याचा पहिला दिवस मुंबईच्या ताब्यात होता. त्यांनी पहिल्या डावात दिल्लीला फक्त २२१ धावांवर गुंडाळले. तथापि, दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत त्यांनीही एक विकेट गमावली आणि त्यांची एकूण धावसंख्या १३ झाली. मुंबईकडून मोहितने पाच विकेट्स घेतल्या. तुषार देशपांडे आणि शमशु मुलानी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. दिल्लीकडून सनत सांगवानने २१८ चेंडूत ११८ धावा केल्या.
Sarfaraz Khan was seen wearing a mask during their RANJI TROPHY game against Delhi.. 😷 P.S : The game is in Mumbai and not Delhi! #RanjiTrophy #MUMvsDEL | 📸 : JioStar pic.twitter.com/Uf2c9Q9Lcv — OneCricket (@OneCricketApp) January 29, 2026
मुंबई विरुद्ध दिल्ली रणजी करंडक सामना सहसा रोमांचक असतो, पण यावेळी सामन्यात तो उत्साह कमी आहे. दोन्ही संघांमध्ये प्रमुख स्टार खेळाडूंची कमतरता आहे आणि त्यात काहीही महत्त्वाचे नाही. चाहतेही स्टँडमध्ये दिसत नाहीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सध्याच्या रणजी करंडक स्पर्धेत एलिट ग्रुप डी मध्ये मुंबई अपराजित आहे, तर दिल्ली विजयी राहिलेली नाही, पाच सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि एक गमावला आहे.