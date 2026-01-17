Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

आज शनिवार, 17 जानेवारीचा दिवस. अशा वेळी चंद्र दिवसरात्र धनु राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. बुधाचे धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण झाल्यामुळे शुक्र आणि बुध यांच्यात युती होईल, ज्यामुळे लक्ष्मी नारायण योग प्रभावी होणार आहे. बुध आणि सूर्याच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ मकर राशीत असल्याने चतुर्ग्रही योग तयार होत आहे. मूला नंतर, पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या संयोगाने हर्षण योग आणि व्यतिपात योग देखील तयार होईल. ग्रहांच्या या शुभ योगाचा काही राशीच्या लोकांवर शुभ परिणाम होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. जीवनाच्या विविध क्षेत्रात फायदा होईल. व्यवसायातील उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील आणि कुटुंबातील वातावरण अनुकूल राहील. तुमचे नातेसंबंध चांगले राहतील.
कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. वाहन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला सहकारी आणि वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्हाला तुमच्या मालमत्ता आणि बांधकाम साहित्याच्या व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. समाजामध्ये तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुमच्या मनातील कोणताही गोंधळ दूर होईल आणि नशीब तुम्हाला नफा मिळवण्याची संधी देईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या अनुभवाचा आणि कार्यक्षमतेचा फायदा होईल आणि तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रोत्साहन मिळेल. तुम्ही नवीन प्रकल्पावर काम सुरू करू शकता. तुमची आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील. तुम्हाला मित्र आणि नातेवाईकांकडून पाठिंबा मिळेल. कौटुंबिक जीवनामध्ये तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. मुलांकडून आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल.
लक्ष्मी नारायण योग आणि चतुर्ग्रही योगाचा तूळ राशीच्या लोकांना फायदा होईल. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात प्रगती करण्याची संधी मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिष्ठा मजबूत होईल. या काळात तुम्ही वाहनांची खरेदी करू शकता. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात काही समस्या सुरू असतील तर ती सोडवली जाऊ शकते.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. जे काही प्रयत्न कराल त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला अपेक्षित असलेला पाठिंबा मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमचे नातेसंबंध चांगले राहतील. तुम्हाला कुठूनतरी काही चांगली बातमी मिळेल जी तुम्हाला आनंदी करेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)