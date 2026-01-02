Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Paush Purnima 2026: चंद्रदोषाचा त्रास होत असल्यास पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

पौष पौर्णिमेला हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी पितृ आणि चंद्राच्या दुःखांचे निवारण करण्यासाठी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. चंद्राचे दोष दूर करण्यासाठी पौष पौर्णिमेचे उपाय जाणून घ्या

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • पौष पौर्णिमा कधी आहे
  • कुंडलीत चंद्रदोष असणे
  • पौष पौर्णिमा उपाय
 

पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र त्याच्या सर्व टप्प्यांमध्ये पूर्णपणे दिसतो. या दिवसाशी संबंधित अनेक पौराणिक आणि धार्मिक श्रद्धा आहेत. यापैकी एक म्हणजे पौर्णिमेचा दिवस प्रदोष काळात देवी लक्ष्मी तिच्या भक्तांमध्ये फिरायला येते. या काळात देवी लक्ष्मीची पूजा करावी आणि घराच्या मुख्य दारावर दिवा लावावा. असे केल्याने देवी लक्ष्मी आणि पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो. असेही मानले जाते की या दिवशी चंद्राच्या दु:खांना शांत करण्यासाठी उपाय केल्यास यश मिळते.

जर कुंडलीमध्ये चंद्राची स्थिती कमकुवत असेल किंवा चंद्रदोष असेल तर चंद्राला बळकटी देण्यासाठी भगवान शिवाशी संबंधित काही उपाय केले जाऊ शकतात. चंद्र भगवान शिवाच्या कपाळावर वास करतो, म्हणून महादेवाची पूजा केल्याने आणि त्यांच्याशी संबंधित उपाय केल्याने चंद्राच्या दु:खांचे परिणाम कमी होण्यास मदत होते. चंद्रदोषाच्या समस्या असलेल्यांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

पौष पौर्णिमा कधी आहे

पंचांगानुसार, पौष पौर्णिमा 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. पौष पौर्णिमा तिथीची सुरुवात 2 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6.53 वाजता सुरू होणार आहे. शनिवार 3 जानेवारी रोजी दुपारी 3.32 वाजता पौर्णिमा तिथी संपेल. त्यामुळे, पौष पौर्णिमा शनिवार 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.

चंद्र दोष दूर करण्यासाठी उपाय

शिवलिंगाचा अभिषेक करणे

चंद्रदोष दूर करण्यासाठी भगवान शिवाच्या शिवलिंगावर कच्च्या गाईच्या दुधाने अभिषेक करा. त्यानंतर, देवतेला पांढऱ्या वस्तू अर्पण करा. यामुळे आर्थिक नुकसान होणार नाही. मानसिक ताण आणि चिडचिड कमी होईल. चंद्रदोष दूर करण्यासाठी हा एक चांगला उपाय मानला जातो.

पांढऱ्या वस्तूंचे दान करा

तुमच्या कुंडलीत चंद्र बळकट करण्यासाठी पौष पौर्णिमेला पांढऱ्या वस्तू जसे की तांदूळ आणि पीठ, दूध, दही आणि पांढरे कपडे यांचे दान करावे. यामुळे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

Paush Month 2025: पौष महिन्यातील रुद्राभिषेकाचे काय आहे महत्त्व, महादेवांच्या आशीर्वादाने दूर होतील अडचणी

चांदी परिधान करणे

कुंडलीमधील चंद्राची स्थिती बळकट करण्यासाठी पौष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी चांदीची अंगठी किंवा तत्सम दागिने परिधान करावे. यामुळे मानसिक ताणदेखील कमी होणार आहे.

आईची सेवा करा

चंद्र देवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी पौष पौर्णिमेपासून नियमितपणे तुमच्या आईची सेवा करा. तुमच्या आईच्या आशीर्वादामुळे चंद्रदोष दूर होतील आणि तुमचे मन शांत राहील आणि तुमच्या झोपेच्या समस्या दूर होतील.

Paush Purnima: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांची अपूर्ण कामे होतील पूर्ण

झाडूचे दान करावे

जर तुम्हाला शुभ कार्यामध्ये यश मिळत नसेल तर तुम्ही चंद्रदोषाने ग्रस्त आहात असे मानले जाते. यावर उपाय म्हणून पौष पौर्णिमेला भगवान शिवाची पूजा करा आणि मंदिरात तांदूळ, पीठ आणि झाडू दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष पौर्णिमा 2026 कधी आहे?

    Ans: पौष पौर्णिमा 2026 मध्ये 3 जानेवारी 2026 रोजी साजरी केली जाणार आहे. हा दिवस स्नान, दान आणि चंद्रपूजेसाठी विशेष महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: चंद्रदोष म्हणजे काय?

    Ans: कुंडलीत चंद्र कमजोर, नीच किंवा पापग्रहांनी ग्रस्त असल्यास त्याला चंद्रदोष म्हणतात. यामुळे मानसिक अस्वस्थता, निर्णयक्षमता कमी होणे आणि भावनिक अडचणी येऊ शकतात.

  • Que: चंद्रदोषाचा त्रास असल्यास पौष पौर्णिमेला कोणते उपाय करावेत?

    Ans: पौष पौर्णिमेला चंद्रदेवाची पूजा, पांढऱ्या वस्तूंचे दान, गायीला चारा घालणे आणि “ॐ सोम सोमाय नमः” या मंत्राचा जप करणे लाभदायक मानले जाते.

Published On: Jan 02, 2026 | 07:05 AM

