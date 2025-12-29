Paush Purnima: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांची अपूर्ण कामे होतील पूर्ण

हिंदू धर्मामध्ये वर्षातील प्रत्येक पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. वर्षातील पहिली आणि शेवटची पौर्णिमा धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची मानली जाते. पंचांगानुसार, नवीन वर्षातील पहिली पौर्णिमा पौष पौर्णिमा आहे, जी 3 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी चंद्र देव, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करणे शुभ मानले जाते. यावेळी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात मन, मानसिक स्थिती, आनंद आणि वाणी देणारा ग्रह मानला जातो.
शनिवार, 3 जानेवारी रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास चंद्र मिथुन राशीतून शतभिषा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. 2026 च्या सुरुवातीला पौष पौर्णिमेला चंद्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्राचे नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुभ ठरणार आहे. नवीन योजना आखणे व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कोणत्याही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला काही काळासाठी पैशाच्या समस्यांपासून आराम मिळेल.
पौष पौर्णिमेला चंद्राच्या संक्रमणाचा कन्या राशीच्या लोकांना सकारात्मक परिणाम होणार आहे आणि हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. तुमच्या पालकांच्या पाठिंब्याने तुम्हाला नवीन उपक्रम सुरू करण्याची संधी मिळेल. याशिवाय आर्थिक स्थितीदेखील चांगली राहील. जर तुम्ही तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिले तरच तुमचे आरोग्य सुधारेल. विवाहित लोकांचे त्यांच्या जोडीदाराशी किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी भांडण होणार नाही.
चंद्राच्या संक्रमणाचा सकारात्मक परिणाम पौष पौर्णिमेच्या दिवशी वृषभ आणि कन्या राशींव्यतिरिक्त मीन राशीच्या लोकांवर होणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या कामांना गती मिळेल आणि तुम्हाला पैशाच्या कमतरतेपासून कायमची मुक्तता मिळेल. तुमच्या आईशी असलेले तुमचे नाते सुधारेल आणि तुम्हाला तुमचे मनापासूनचे विचार तिच्यासोबत शेअर करण्याची संधी मिळेल. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी हा दिवस चांगला आहे.
पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र संक्रमणामुळे या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये स्थैर्य, उत्पन्नात वाढ आणि नवीन संधी मिळू शकतात. विशेषतः जे कामे दीर्घकाळ प्रलंबित होती, ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पौष महिन्यात येणारी पौर्णिमा म्हणजे पौष पौर्णिमा. हा दिवस धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
Ans: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. या राशी बदलाला चंद्र संक्रमण (Chandra Gochar) म्हणतात, ज्याचा थेट परिणाम मन, भावना आणि कामांवर होतो.
Ans: वृषभ, कर्क आणि मीन राशींच्या लोकांसाठी हे चंद्र संक्रमण विशेष शुभ मानले जाते. या राशींच्या लोकांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.