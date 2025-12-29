Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Paush Purnima 2026 The Moon Will Transit The Incomplete Work Of People Of This Zodiac Sign Will Be Completed

Paush Purnima: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांची अपूर्ण कामे होतील पूर्ण

नवीन वर्ष 2026 मधील पहिली पौर्णिमा 3 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी चंद्र देखील नक्षत्रांमध्ये संक्रमण करणार आहे. चंद्राचा नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पौष पौर्णिमा कधी आहे
  • पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र करणार संक्रमण
  • कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

हिंदू धर्मामध्ये वर्षातील प्रत्येक पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. वर्षातील पहिली आणि शेवटची पौर्णिमा धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची मानली जाते. पंचांगानुसार, नवीन वर्षातील पहिली पौर्णिमा पौष पौर्णिमा आहे, जी 3 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी चंद्र देव, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करणे शुभ मानले जाते. यावेळी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात मन, मानसिक स्थिती, आनंद आणि वाणी देणारा ग्रह मानला जातो.

शनिवार, 3 जानेवारी रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास चंद्र मिथुन राशीतून शतभिषा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. 2026 च्या सुरुवातीला पौष पौर्णिमेला चंद्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

चंद्र संक्रमणाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्राचे नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुभ ठरणार आहे. नवीन योजना आखणे व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कोणत्याही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला काही काळासाठी पैशाच्या समस्यांपासून आराम मिळेल.

Paush Purnima 2026: आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि धनवृद्धीसाठी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

कन्या रास

पौष पौर्णिमेला चंद्राच्या संक्रमणाचा कन्या राशीच्या लोकांना सकारात्मक परिणाम होणार आहे आणि हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. तुमच्या पालकांच्या पाठिंब्याने तुम्हाला नवीन उपक्रम सुरू करण्याची संधी मिळेल. याशिवाय आर्थिक स्थितीदेखील चांगली राहील. जर तुम्ही तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिले तरच तुमचे आरोग्य सुधारेल. विवाहित लोकांचे त्यांच्या जोडीदाराशी किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी भांडण होणार नाही.

मीन रास

चंद्राच्या संक्रमणाचा सकारात्मक परिणाम पौष पौर्णिमेच्या दिवशी वृषभ आणि कन्या राशींव्यतिरिक्त मीन राशीच्या लोकांवर होणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या कामांना गती मिळेल आणि तुम्हाला पैशाच्या कमतरतेपासून कायमची मुक्तता मिळेल. तुमच्या आईशी असलेले तुमचे नाते सुधारेल आणि तुम्हाला तुमचे मनापासूनचे विचार तिच्यासोबत शेअर करण्याची संधी मिळेल. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी हा दिवस चांगला आहे.

Surya Gochar 2025: सूर्याच्या नक्षत्र परिवर्तनाचा या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक फायदा

करिअर आणि आर्थिक जीवनावर परिणाम

पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र संक्रमणामुळे या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये स्थैर्य, उत्पन्नात वाढ आणि नवीन संधी मिळू शकतात. विशेषतः जे कामे दीर्घकाळ प्रलंबित होती, ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष पौर्णिमा म्हणजे काय?

    Ans: पौष महिन्यात येणारी पौर्णिमा म्हणजे पौष पौर्णिमा. हा दिवस धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: पौष पौर्णिमेला चंद्र संक्रमण म्हणजे काय

    Ans: पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. या राशी बदलाला चंद्र संक्रमण (Chandra Gochar) म्हणतात, ज्याचा थेट परिणाम मन, भावना आणि कामांवर होतो.

  • Que: या चंद्र संक्रमणाचा सर्वाधिक फायदा कोणत्या राशींना होणार आहे?

    Ans: वृषभ, कर्क आणि मीन राशींच्या लोकांसाठी हे चंद्र संक्रमण विशेष शुभ मानले जाते. या राशींच्या लोकांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Paush purnima 2026 the moon will transit the incomplete work of people of this zodiac sign will be completed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
1

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा
3

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
4

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM