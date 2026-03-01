Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

Ahmad Vahidi new IRGC chief 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता एका अशा वळणावर प्रवेश केला आहे, जिथे केवळ विध्वंस दिसत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे राबवलेल्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अंत झाल्यानंतर इराणने आपला सर्वात मोठा पत्ता खेळला आहे. इराणच्या (Iran)सर्वात शक्तिशाली आणि उच्चभ्रू लष्करी दलाचे, म्हणजेच इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे नवीन ‘कमांडर-इन-चीफ’ म्हणून ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी (Ahmad Vahidi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे इराण आता बचावात्मक पवित्रा सोडून आक्रमक ‘सूडाच्या’ मार्गावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहमद वाहिदी हे इराणच्या लष्करी इतिहासातील एक अत्यंत वादग्रस्त आणि तितकेच प्रभावशाली नाव आहे. ते केवळ लष्करी अधिकारी नसून इराणच्या संरक्षण रणनीतीचे मुख्य शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी यापूर्वी इराणचे संरक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९८८ मध्ये त्यांनी इराणच्या गुप्त आणि अत्यंत धोकादायक अशा ‘कुद्स फोर्स’ (Quds Force) चे प्रमुख म्हणून काम केले आहे. वाहिदी हे अशा पिढीतील कमांडर आहेत ज्यांनी इराण-इराक युद्धापासून ते आजपर्यंतच्या अनेक छुप्या युद्धांचा अनुभव घेतला आहे. पाश्चात्य देश त्यांना इराणच्या कट्टर लष्करी धोरणाचे ‘मास्टरमाइंड’ मानतात.
खामेनींच्या हत्येमुळे इराणचे नेतृत्व हादरले असले तरी, लष्करी पातळीवर त्यांनी तातडीने सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाहिदी यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा तेहरानमधील ३० हून अधिक लष्करी तळांवर अमेरिकन बॉम्बवर्षाव झाला आहे. इराणमधील अंतर्गत अस्थिरता रोखणे आणि विखुरलेल्या आयआरजीसी (IRGC) ला पुन्हा एकत्र करून प्रतिहल्ल्यासाठी सज्ज करणे, हे वाहिदींसमोरचे पहिले आव्हान आहे. वाहिदी हे खामेनींचे अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जात असत, त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला धार्मिक आणि लष्करी दोन्ही बाजूंकडून संमती मिळाली आहे.
⚡️⭕️ Brigadier General Ahmad Wahidi is the new commander-in-chief of the Iranian Revolutionary Guard pic.twitter.com/saMIOKUEf9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 1, 2026
credit – social media and Twitter
आयआरजीसीचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अहमद वाहिदी यांनी दिलेले पहिले विधान जगाचा थरकाप उडवणारे आहे. त्यांनी म्हटले की, “ज्यांनी आमच्या सर्वोच्च नेत्याच्या रक्ताला हात लावला आहे, त्यांना अशी शिक्षा दिली जाईल की इतिहासात त्याची नोंद होईल. अमेरिका आणि इस्रायलने हे युद्ध सुरू केले आहे, पण त्याचा शेवट आम्ही करू.” वाहिदींच्या या इशाऱ्यामुळे लवकरच इराणकडून मोठे क्षेपणास्त्र हल्ले किंवा आत्मघाती ड्रोन हल्ले होण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
वाहिदींची नियुक्ती ही इस्रायलसाठी धोक्याची घंटा आहे. वाहिदी यांनी यापूर्वी अनेकदा इस्रायलला नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या आक्रमक घोषणा केल्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या ‘कुद्स फोर्स’च्या अनुभवामुळे ते लेबनॉनमधील हिजबुल्ला आणि येमेनमधील हुथी बंडखोरांना एकत्र करून इस्रायलवर चौफेर हल्ला करू शकतात. अमेरिकेने वाहिदींवर यापूर्वीच अनेक निर्बंध लादले आहेत, मात्र आता ते थेट इराणच्या संपूर्ण लष्करी शक्तीचे प्रमुख झाल्याने वॉशिंग्टनमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.
Ans: ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी यांची इराणचे उच्चभ्रू लष्करी दल 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) चे नवीन कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Ans: ते १९८८ मध्ये कुद्स फोर्सचे प्रमुख होते आणि त्यांनी इराणचे संरक्षण मंत्री म्हणूनही काम केले आहे. ते इराणच्या आक्रमक लष्करी धोरणाचे तज्ज्ञ मानले जातात.
Ans: या नियुक्तीचा अर्थ असा आहे की, खामेनींच्या हत्येनंतर इराण आता मोठ्या प्रतिहल्ल्यासाठी (Retaliation) तयार आहे आणि त्यांनी अधिक कट्टर नेतृत्व निवडले आहे.