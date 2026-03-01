Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Ahmad Vahidi Appointed New Irgc Chief Iran Military Response Khamenei Assassination

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

१ मार्च २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, इराणने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी यांची त्यांच्या उच्चभ्रू लष्करी दल, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे नवीन कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्ती केली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:49 AM
ahmad vahidi appointed new irgc chief iran military response khamenei assassination

Iran's New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात 'कट्टर' जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • नवे लष्करी प्रमुख
  • सूडाची तयारी
  • शत्रूंना इशारा

Ahmad Vahidi new IRGC chief 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता एका अशा वळणावर प्रवेश केला आहे, जिथे केवळ विध्वंस दिसत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे राबवलेल्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अंत झाल्यानंतर इराणने आपला सर्वात मोठा पत्ता खेळला आहे. इराणच्या (Iran)सर्वात शक्तिशाली आणि उच्चभ्रू लष्करी दलाचे, म्हणजेच इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे नवीन ‘कमांडर-इन-चीफ’ म्हणून ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी (Ahmad Vahidi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे इराण आता बचावात्मक पवित्रा सोडून आक्रमक ‘सूडाच्या’ मार्गावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोण आहेत अहमद वाहिदी?

अहमद वाहिदी हे इराणच्या लष्करी इतिहासातील एक अत्यंत वादग्रस्त आणि तितकेच प्रभावशाली नाव आहे. ते केवळ लष्करी अधिकारी नसून इराणच्या संरक्षण रणनीतीचे मुख्य शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी यापूर्वी इराणचे संरक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९८८ मध्ये त्यांनी इराणच्या गुप्त आणि अत्यंत धोकादायक अशा ‘कुद्स फोर्स’ (Quds Force) चे प्रमुख म्हणून काम केले आहे. वाहिदी हे अशा पिढीतील कमांडर आहेत ज्यांनी इराण-इराक युद्धापासून ते आजपर्यंतच्या अनेक छुप्या युद्धांचा अनुभव घेतला आहे. पाश्चात्य देश त्यांना इराणच्या कट्टर लष्करी धोरणाचे ‘मास्टरमाइंड’ मानतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

खामेनींच्या हत्येनंतर लष्कराची पुनर्रचना

खामेनींच्या हत्येमुळे इराणचे नेतृत्व हादरले असले तरी, लष्करी पातळीवर त्यांनी तातडीने सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाहिदी यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा तेहरानमधील ३० हून अधिक लष्करी तळांवर अमेरिकन बॉम्बवर्षाव झाला आहे. इराणमधील अंतर्गत अस्थिरता रोखणे आणि विखुरलेल्या आयआरजीसी (IRGC) ला पुन्हा एकत्र करून प्रतिहल्ल्यासाठी सज्ज करणे, हे वाहिदींसमोरचे पहिले आव्हान आहे. वाहिदी हे खामेनींचे अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जात असत, त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला धार्मिक आणि लष्करी दोन्ही बाजूंकडून संमती मिळाली आहे.

credit – social media and Twitter

“शत्रूची खैर नाही!”  वाहिदींचा पहिला इशारा

आयआरजीसीचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अहमद वाहिदी यांनी दिलेले पहिले विधान जगाचा थरकाप उडवणारे आहे. त्यांनी म्हटले की, “ज्यांनी आमच्या सर्वोच्च नेत्याच्या रक्ताला हात लावला आहे, त्यांना अशी शिक्षा दिली जाईल की इतिहासात त्याची नोंद होईल. अमेरिका आणि इस्रायलने हे युद्ध सुरू केले आहे, पण त्याचा शेवट आम्ही करू.” वाहिदींच्या या इशाऱ्यामुळे लवकरच इराणकडून मोठे क्षेपणास्त्र हल्ले किंवा आत्मघाती ड्रोन हल्ले होण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

इस्रायल आणि अमेरिकेची चिंता वाढली

वाहिदींची नियुक्ती ही इस्रायलसाठी धोक्याची घंटा आहे. वाहिदी यांनी यापूर्वी अनेकदा इस्रायलला नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या आक्रमक घोषणा केल्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या ‘कुद्स फोर्स’च्या अनुभवामुळे ते लेबनॉनमधील हिजबुल्ला आणि येमेनमधील हुथी बंडखोरांना एकत्र करून इस्रायलवर चौफेर हल्ला करू शकतात. अमेरिकेने वाहिदींवर यापूर्वीच अनेक निर्बंध लादले आहेत, मात्र आता ते थेट इराणच्या संपूर्ण लष्करी शक्तीचे प्रमुख झाल्याने वॉशिंग्टनमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अहमद वाहिदी यांची कोणत्या पदावर नियुक्ती झाली आहे?

    Ans: ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी यांची इराणचे उच्चभ्रू लष्करी दल 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) चे नवीन कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

  • Que: अहमद वाहिदी यांचा अनुभव काय आहे?

    Ans: ते १९८८ मध्ये कुद्स फोर्सचे प्रमुख होते आणि त्यांनी इराणचे संरक्षण मंत्री म्हणूनही काम केले आहे. ते इराणच्या आक्रमक लष्करी धोरणाचे तज्ज्ञ मानले जातात.

  • Que: वाहिदी यांच्या नियुक्तीचा काय अर्थ होतो?

    Ans: या नियुक्तीचा अर्थ असा आहे की, खामेनींच्या हत्येनंतर इराण आता मोठ्या प्रतिहल्ल्यासाठी (Retaliation) तयार आहे आणि त्यांनी अधिक कट्टर नेतृत्व निवडले आहे.

Web Title: Ahmad vahidi appointed new irgc chief iran military response khamenei assassination

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?
1

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?
2

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

World War 3 : इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण
3

World War 3 : इस्रायल-इराण युद्ध पेटले! इस्रायलकडून हल्ल्यांचे भीषण व्हिडिओ जारी; खामेनेईंच्या मृत्यूच्या चर्चांना उधाण

Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…
4

Iran-Israel Conflict : इस्त्रायलच्या हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेईचा मृत्यू?; डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

Mar 01, 2026 | 08:49 AM
Numberlogy: मार्च महिन्याचा पहिला दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मार्च महिन्याचा पहिला दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 08:30 AM
बारामती शहरात सव्वा दोन कोटींचा गांजा जप्त; बारामती शहर पोलिसांची कारवाई

बारामती शहरात सव्वा दोन कोटींचा गांजा जप्त; बारामती शहर पोलिसांची कारवाई

Mar 01, 2026 | 08:28 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा केला नवा रेकॉर्ड? आजचे सोन्या – चांदीचे दर पाहून सर्वचजण चक्रावले

Mar 01, 2026 | 08:26 AM
Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच

Mar 01, 2026 | 08:24 AM
SL vs PAK : पाकिस्तानकडून पराभवानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेटमध्ये गोंधळ, कर्णधारावर व्यक्त केला राग! सनथ जयसूर्या राजीनामा देणार?

SL vs PAK : पाकिस्तानकडून पराभवानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेटमध्ये गोंधळ, कर्णधारावर व्यक्त केला राग! सनथ जयसूर्या राजीनामा देणार?

Mar 01, 2026 | 08:18 AM
World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

Mar 01, 2026 | 08:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM