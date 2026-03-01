Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख
मीडिया रिपोर्टनुसार, इस्रायल-अमेरिकेने ऑपरेशन लायन रोअर सुरु करत इराणवर शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी भीषण हल्ला केला होता. सुरुवातील इराणच्या लष्करी आणि अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. राजधानी तेहरानसह, कोम, इस्फाहान, शिराज, तब्रिझ आणि केरमानशाह यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये इस्रायलने एकामागून एक स्फोट केले. या स्फोटांनी जगभरात खळबळ उडाली होती.
दरम्यान इराणने इस्रायली हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. या हल्ल्यानंतर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने ऑपरेशन फतह-ए-खबैर सुरु केले आणि इस्रायलवर विनाशकारी हल्ला केला. इराणने इस्रायलच्या दिशेने ७० हून अधिक बॅलेस्टिक मिसाइल्स डागले होते. तसेच मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करही तळांवरही हल्ला केला होता. इराणने अमेरिकेच्या बहरीन, कतार, कुवेत, यूएईमधील, जॉर्डनमधील लष्करी तळांवरही हल्ला केला होता.
दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये रात्रभर भीषण युद्ध सुरु राहिले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची माहिती सोशल मीडियावरु दिली. त्यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर म्हटले की, इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली आहे, हा इराणसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले.
त्यांनी सांगितले की, इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त लष्करी कारवाईत इराणच्या सुप्रीम लीडरचा खात्मा झाला आहे. ट्रम्प यांनी इराणला शस्त्रे सोडण्याचे आणि अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या इराणमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच इस्रायलचे भीषण हल्ले देखील सुरुच आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे.
