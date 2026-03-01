Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East Iran Confirms Death Of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

Ayatollah Ali Khamenei Death : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यात इतिहासातील क्रूर व्यक्ती मारली गेली असल्याचे सोशल मीडियावर म्हटले आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:13 AM
Khamenei Deah

Khamenei Deah : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू
  • इराणमध्ये सार्वजनिक दुखवटा जाहीर
  • संपूर्ण देशभरात खळबळ
Ayatollah Ali Khamenei Death : तेहरान : सध्या पश्चिम आशियात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाई इराणच्या सर्वोच्च नेते अयातुल्ली खामेनेई यांचा निधन झाल्याचे म्हटले आहे. इराणने देखील याची पुष्टी केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. सध्या इराणमध्ये ४०दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. खामेनेईंच्या निधनामुळे मध्यपूर्वेतील राजकारणात मोठा भूकंप आला आला आहे. आता इराणचे काय होणार याकडे सर्वांते लक्ष लागले आहे.

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

मीडिया रिपोर्टनुसार, इस्रायल-अमेरिकेने ऑपरेशन लायन रोअर सुरु करत इराणवर शनिवारी (२८ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी भीषण हल्ला केला होता. सुरुवातील इराणच्या लष्करी आणि अणु केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. राजधानी तेहरानसह, कोम, इस्फाहान, शिराज, तब्रिझ आणि केरमानशाह यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये इस्रायलने एकामागून एक स्फोट केले. या स्फोटांनी जगभरात खळबळ उडाली होती.

इराणचा विनाशकारी हल्ला

दरम्यान इराणने इस्रायली हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला होता. या हल्ल्यानंतर इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने ऑपरेशन फतह-ए-खबैर सुरु केले आणि इस्रायलवर विनाशकारी हल्ला केला. इराणने इस्रायलच्या दिशेने ७० हून अधिक बॅलेस्टिक मिसाइल्स डागले होते. तसेच मध्यपूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करही तळांवरही हल्ला केला होता. इराणने अमेरिकेच्या बहरीन, कतार, कुवेत, यूएईमधील, जॉर्डनमधील लष्करी तळांवरही हल्ला केला होता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतक्रिया

दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये रात्रभर भीषण युद्ध सुरु राहिले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची माहिती सोशल मीडियावरु दिली. त्यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर म्हटले की, इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती मारली गेली आहे, हा इराणसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी मोठा न्याय असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले.

त्यांनी सांगितले की, इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त लष्करी कारवाईत इराणच्या सुप्रीम लीडरचा खात्मा झाला आहे. ट्रम्प यांनी इराणला शस्त्रे सोडण्याचे आणि अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या इराणमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच इस्रायलचे भीषण हल्ले देखील सुरुच आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे.

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

Web Title: Middle east iran confirms death of supreme leader ayatollah ali khamenei

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट
1

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?
2

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख
3

Iran’s New War Machine: खामेनींच्या हत्येनंतर इराणचा सर्वात ‘कट्टर’ जनरल मैदानात; अहमद वाहिदी बनले IRGC चे नवे प्रमुख

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?
4

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Mar 01, 2026 | 09:06 AM
zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 01, 2026 | 09:00 AM
मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर

मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर

Mar 01, 2026 | 08:59 AM
SL vs PAK : अंपायरची एक निर्णय ठरला श्रीलंकेच्या पराभवाचं कारण? शेवटच्या चेंडूवर झाला ड्रामा, कोच संतापले…

SL vs PAK : अंपायरची एक निर्णय ठरला श्रीलंकेच्या पराभवाचं कारण? शेवटच्या चेंडूवर झाला ड्रामा, कोच संतापले…

Mar 01, 2026 | 08:58 AM
Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

Mar 01, 2026 | 08:42 AM
Numberlogy: मार्च महिन्याचा पहिला दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मार्च महिन्याचा पहिला दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 08:30 AM
बारामती शहरात सव्वा दोन कोटींचा गांजा जप्त; बारामती शहर पोलिसांची कारवाई

बारामती शहरात सव्वा दोन कोटींचा गांजा जप्त; बारामती शहर पोलिसांची कारवाई

Mar 01, 2026 | 08:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM