SL vs PAK : अंपायरची एक निर्णय ठरला श्रीलंकेच्या पराभवाचं कारण? शेवटच्या चेंडूवर झाला ड्रामा, कोच संतापले…

विजयासाठी सहा धावांची आवश्यकता असताना, शाहीन आफ्रिदीने ऑफ-स्टंपच्या बाहेर एक चेंडू टाकला, जो शनाकाला वाईड वाटला आणि डावीकडे गेला. तथापि, पंचांनी तो वाईड घोषित केला नाही, यावर ड्रामा पाहायला मिळाला.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:58 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar सोशल मिडिया

Pakistan vs Sri Lanka : पाकिस्तान विरूद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सामना फारच मनोरंजक झाला. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघानी 200 चा आकडा पार केला. दासुन शनाकाची धमाकेदार खेळी देखील श्रीलंकेला विजय मिळवून देऊ शकली नाही. श्रीलंकेला त्यांचा शेवटचा सुपर ८ सामना पाकिस्तानविरुद्ध गमवावा लागला. तथापि, सामन्याचा शेवटचा चेंडू नाट्यमय होता. विजयासाठी सहा धावांची आवश्यकता असताना, शाहीन आफ्रिदीने ऑफ-स्टंपच्या बाहेर एक चेंडू टाकला, जो शनाकाला वाईड वाटला आणि डावीकडे गेला. तथापि, पंचांनी तो वाईड घोषित केला नाही आणि सामना तिथेच संपला.

पंचांच्या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्य वाटले. श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनी डगआउटमध्ये नाराजी व्यक्त केली. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने श्रीलंकेला २१३ धावांचे लक्ष्य दिले. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, यजमान संघ २० षटकांत सहा गडी गमावून फक्त २०७ धावाच करू शकला. श्रीलंकेचा सामना पाच धावांनी हरला. २१३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेने १४७ धावांचा टप्पा ओलांडताच पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या.

पाकिस्तानला स्पर्धेतून बाहेर काढल्यानंतर, श्रीलंका त्यांच्यावर दुहेरी धक्का बसवू इच्छित होता. २१३ धावांचे लक्ष्य मोठे होते, परंतु दासुन शनाका पाकिस्तानच्या विजयाच्या मार्गात अडथळा ठरला. शनाकाच्या स्फोटक फलंदाजीने श्रीलंकेला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणले. एकेकाळी असे वाटत होते की श्रीलंका सामना जिंकेल. शेवटच्या षटकात श्रीलंकेला २८ धावांची आवश्यकता होती. दासुन शनाकाने पहिल्या चार चेंडूत २२ धावा फटकावल्या, ज्यात एक चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता.

SL vs PAK : पाकिस्तानकडून पराभवानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेटमध्ये गोंधळ, कर्णधारावर व्यक्त केला राग! सनथ जयसूर्या राजीनामा देणार?

शेवटच्या दोन चेंडूत सहा धावा हव्या होत्या. त्याने पाचवा चेंडू रिव्हर्स स्कूप शॉट मारून वाया घालवला. पण शेवटच्या चेंडूवर तो सतर्क होता. शाहीन आफ्रिदीने चेंडू त्याच्यापासून खूप दूर टाकला, जो शनाकाला वाईड वाटला आणि तो सोडून दिला, तो खेळण्याचा प्रयत्नही केला नाही. तथापि, पंचांनी तो वाईड घोषित केला नाही आणि सामना तिथेच संपला. पंचांच्या निर्णयावर व्यापक टीका झाली आहे, श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

Published On: Mar 01, 2026 | 08:58 AM

Mar 01, 2026 | 08:58 AM
