Purushottam Maas: संतानप्राप्तीची इच्छा असलेल्या दांपत्यांनी पुरुषोत्तम महिन्यात श्रीकृष्णाला अर्पण करावी फळ

सनातन धर्मात पुरुषोत्तम महिना अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या विशेष महिन्यात भगवान विष्णू आणि भगवान कृष्णाची पूजा केल्याने जीवनातील अनेक अडथळे दूर होतात. हा काळ विशेषतः संततीची इच्छा असणाऱ्या जोडप्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. असे म्हटले जाते की भक्ती, श्रद्धा आणि नियमित उपासना ही ईश्वराचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याची साधने आहेत. याच संदर्भात, पुरुषोत्तम महिन्याशी संबंधित एका धार्मिक विधीचे वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये भगवान कृष्णाला चार विशेष फळे अर्पण केली जातात. विश्वासानुसार हा विधी केल्याने संततीचा आशीर्वाद मिळतो आणि मुलांसंबंधीच्या इच्छांची पूर्तता होते. संततीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी श्रीकृष्णांना कोणती फळ अर्पण करावीत, जाणून घ्या
सनातन परंपरेनुसार, पुरुषोत्तम महिना हा भगवान विष्णूचा आवडता महिना मानला जातो. हा काळ कीर्तन, तपश्चर्या, दानधर्म, उपवास आणि उपासनेसाठी विशेष फलदायी मानला जातो. धार्मिक ग्रंथांनुसार, या काळात केलेल्या शुभ कर्मांचे पुण्य अनेक पटींनी वाढते. म्हणूनच देशभरातील मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थना आणि धार्मिक विधी आयोजित केले जातात. संततीची इच्छा असणाऱ्या जोडप्यांसाठीही हा महिना अत्यंत शुभ मानला जातो. अनेक भक्त या काळात विशेष प्रार्थना करण्यासाठी आणि आपल्या महत्त्वाच्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी प्रार्थना करण्याकरिता भगवान कृष्णाच्या मंदिरांना भेट देतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, भगवान कृष्णाच्या चरणी नारळ अर्पण करून पूजेची सुरुवात करावी. नारळ हे परिपूर्णता, समृद्धी आणि शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. नारळ अर्पण करताना ‘ॐ पुरुषोत्तमाय नमः’ या मंत्राचा जप केला जातो. असे केल्याने सकारात्मक ऊर्जा मिळते आणि देवाचा आशीर्वाद लाभतो, असा विश्वास आहे.
श्रीकृष्णांना बेलफळ अर्पण केले जाते. यावेळी ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा जप केला जातो. हा मंत्र भगवान विष्णू आणि भगवान कृष्ण यांच्या पूजेसाठी प्रमुख मंत्र मानला जातो. भक्तांचा असा विश्वास आहे की नियमित जपाने मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होते.
त्यानंतर सीताफळाचा देखील नैवेद्य दाखवला जाऊ शकतो. त्यासोबत ‘ओम श्री सुभद्राय नमः’ या मंत्राचा जप करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या प्रथेमुळे कुटुंबात सुख, शांती आणि संततीसंबंधी शुभ परिणाम प्राप्त होतात.
पूजेच्या अंतिम टप्प्यात भगवान श्रीकृष्णाला संत्रं किंवा सुपारी अर्पण केली जाते. यावेळी ‘ॐ श्री वासुदेव नमः’ या मंत्राचा जप केला जातो. या प्रथेमुळे भक्त आणि भगवान यांच्यातील भक्ती आणि विश्वास दृढ होतो, असा विश्वास आहे.
श्रद्धा आणि विश्वास हे धार्मिकतेचा पाया मानले जातात. केवळ विधींचे पालन करणेच महत्त्वाचे नाही, तर मनाची शुद्धता आणि भक्तीदेखील अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक भक्तांचा असा विश्वास आहे की, नियमित उपासना आणि प्रार्थनेमुळे आध्यात्मिक संतुलन आणि सकारात्मक विचार विकसित होतात, ज्यामुळे जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला फायदा होतो. पुरुषोत्तम महिन्यात भगवान कृष्णाला चार विशेष फळे अर्पण करण्याची ही धार्मिक प्रथा श्रद्धा आणि विश्वासावर आधारित आहे. दरम्यान, अपत्यप्राप्तीसाठी किंवा आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही समस्यांसाठी वैद्यकीय सल्ला घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. धार्मिक आचरण आणि व्यावहारिक जीवन यांच्यात संतुलन राखणे हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या महिन्यात श्रीकृष्णाची भक्तिभावाने पूजा केल्यास विशेष पुण्य आणि भगवानाची कृपा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार या महिन्यात केलेली उपासना, जप आणि दान विशेष फलदायी मानले जाते, त्यामुळे अनेक दांपत्ये संततीसुखासाठी प्रार्थना करतात.
Ans: फळ हे शुद्धता, समर्पण आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जाते. श्रद्धेने अर्पण केलेले फळ भगवानाला प्रिय मानले जाते.