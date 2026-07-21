InternationalNews :भारताचे टेन्शन वाढेल , अमेरिकन धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाचे अध्यक्ष झाले पाकिस्तानी वंशाचे के डॉ असिफ

कॅलिफोर्निया मेडिकल बोर्डचे दोन वेळा सदस्य राहिलेले डॉ. महमूद रुग्णांच्या हक्कांचे खंबीरपणे समर्थन करतात आणि सर्व समुदायांना सुधारित वैद्यकीय सुविधा मिळावी यासाठी काम करतात, असे USCIRF ने म्हटले आहे. त्यांच्या निवडीनंतर USCIRF च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात महमूद म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याला दररोज धोके निर्माण होत आहेत, त्यामुळे परदेशात धार्मिक स्वातंत्र्य पुढे नेण्यासाठी USCIRF चे कार्य—म्हणजेच अमेरिकी सरकारला धोरणात्मक उपायांचे विश्लेषण करणे आणि शिफारस करणे—अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
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डॉ. आसिफ महमूद आणि USCIRF यांचा भारतविरोधी असण्याचा इतिहास आहे. दोघांनीही अनेक प्रसंगी भारताच्या विरोधात उघडपणे चुकीची माहिती पसरवली आहे. डॉ. आसिफ महमूद काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतावर गरळ ओकत आहेत. मात्र, पाकिस्तानमधील मानवाधिकार परिस्थितीवर ते मौन बाळगतात. दरम्यान, USCIRF ने आपल्या वार्षिक अहवालांमध्ये भारताला वारंवार ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित केले आहे. भारताने USCIRF चे अहवाल बनावट, दिशाभूल करणारे आणि हेतुपुरस्सर केलेली हेराफेरी असल्याचे सांगत ते सातत्याने फेटाळून लावले आहेत.