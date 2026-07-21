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InternationalNews :भारताचे टेन्शन वाढेल , अमेरिकन धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाचे अध्यक्ष झाले पाकिस्तानी वंशाचे के डॉ असिफ

Updated On: Jul 21, 2026 | 06:04 PM IST
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सारांश

पाकिस्तानी वंशाचे डॉ. आसिफ महमूद यांची युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) च्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. ही तीच कुप्रसिद्ध अमेरिकन आयोग आहे, जिने भारताला वारंवार 'विशेष चिंतेचा देश' म्हणून घोषित केले आहे. डॉ. आसिफ महमूद हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठीही कुप्रसिद्ध आहेत.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • USCIRF ने आसिफ महमूद यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.
  • USCIRF ने डॉ. महमूद यांची प्रशंसा केली.
  • USCIRF काय करते?
  • डॉ. आसिफ महमूद आणि युएससीआयआरएफ (USCIRF) भारतविरोधी आहेत.

USCIRF ने आसिफ महमूद यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.

सोमवारी एका निवेदनात, USCIRF ने 2026-27 टर्मसाठी पॅनेलचे अध्यक्ष म्हणून महमूद आणि उपाध्यक्ष म्हणून सीसी हेल ​​यांची एकमताने निवड जाहीर केली. USCIRF च्या मते, महमूद हे फुफ्फुसशास्त्रज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि परोपकारी आहेत. “काश्मिर, टिग्रे आणि इतर संघर्ष क्षेत्रांसह – जगभरातील संकटग्रस्त भागात त्यांचे जागतिक वकिली कार्य आणि मानवतावादी प्रयत्नांमुळे जीव वाचविण्यात मदत झाली आहे, हे आयोगाच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे.

USCIRF ने डॉ. महमूद यांची प्रशंसा केली.

कॅलिफोर्निया मेडिकल बोर्डचे दोन वेळा सदस्य राहिलेले डॉ. महमूद रुग्णांच्या हक्कांचे खंबीरपणे समर्थन करतात आणि सर्व समुदायांना सुधारित वैद्यकीय सुविधा मिळावी यासाठी काम करतात, असे USCIRF ने म्हटले आहे. त्यांच्या निवडीनंतर USCIRF च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात महमूद म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याला दररोज धोके निर्माण होत आहेत, त्यामुळे परदेशात धार्मिक स्वातंत्र्य पुढे नेण्यासाठी USCIRF चे कार्य—म्हणजेच अमेरिकी सरकारला धोरणात्मक उपायांचे विश्लेषण करणे आणि शिफारस करणे—अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

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USCIRF काय करते?

  • आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील संयुक्त राज्य आयोग जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर देखरेख ठेवतो.
  • तो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्र सचिव आणि अमेरिकेच्या काँग्रेसला धोरणात्मक शिफारसी करतो.
  • याची स्थापना १९९८ च्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे (IRFA) झाली. हा आयोग दरवर्षी एक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करतो, ज्यामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या देशांना “विशेष चिंतेचे देश” (Countries of Particular Concern – CPC) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली जाते.
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डॉ. आसिफ महमूद आणि  (USCIRF) भारतविरोधी आहेत.

डॉ. आसिफ महमूद आणि USCIRF यांचा भारतविरोधी असण्याचा इतिहास आहे. दोघांनीही अनेक प्रसंगी भारताच्या विरोधात उघडपणे चुकीची माहिती पसरवली आहे. डॉ. आसिफ महमूद काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतावर गरळ ओकत आहेत. मात्र, पाकिस्तानमधील मानवाधिकार परिस्थितीवर ते मौन बाळगतात. दरम्यान, USCIRF ने आपल्या वार्षिक अहवालांमध्ये भारताला वारंवार ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित केले आहे. भारताने USCIRF चे अहवाल बनावट, दिशाभूल करणारे आणि हेतुपुरस्सर केलेली हेराफेरी असल्याचे सांगत ते सातत्याने फेटाळून लावले आहेत.

 

 

Web Title: Internationalnews indias tension wadhel dr asif of pakistani descent becomes chairman of american religious freedom commission

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Published On: Jul 21, 2026 | 06:04 PM

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