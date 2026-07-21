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Medical Success Story: 20 वर्षीय तरुणीवर वॉकहार्टमध्ये यशस्वी मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया

Updated On: Jul 21, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

हृदयाच्या माइट्रल झडपेतून रक्तगळती (Mitral Valve Regurgitation) झाल्यामुळे तीव्र श्वास लागण्याचा त्रास असलेल्या 20 वर्षीय तरुणीवर वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल येथे मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली.

20 वर्षीय तरुणीवर वॉकहार्टमध्ये यशस्वी मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया

20 वर्षीय तरुणीवर वॉकहार्टमध्ये यशस्वी मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया

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विस्तार
  • हृदयाच्या झडपेतून रक्तगळतीवर आधुनिक उपचार
  • मुंबईतील वॉकहार्ट हॉस्पिटल्सची यशस्वी कामगिरी
  • छोट्या चिऱ्यातून 20 वर्षीय तरुणीची हृदय शस्त्रक्रिया यशस्वी
मुंबई: हृदयाच्या झडपेतून रक्त गळती (लीकेज) होत असल्यामुळे तीव्र श्वास लागण्याच्या त्रासाने ग्रस्त असलेल्या 20 वर्षीय तरुणीवर वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल येथे मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली. या अत्याधुनिक तंत्रामुळे पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरीनंतर राहणारा मोठा व्रण टाळण्यात यश आले आणि रुग्णीला जलद बरे होण्यासह उत्कृष्ट सौंदर्यदृष्ट्या परिणाम मिळाले.

या तरुणीला काही काळापासून वाढत्या प्रमाणात श्वास लागण्याचा त्रास होत होता. कालांतराने हा त्रास इतका वाढला की तिच्या दैनंदिन कामांवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला. सविस्तर तपासणीनंतर तिला तीव्र माइट्रल व्हॉल्व्ह रिगर्जिटेशन असल्याचे निदान झाले. या स्थितीत हृदयातील माइट्रल झडप योग्य प्रकारे बंद होत नाही, त्यामुळे रक्त पुन्हा मागे गळू लागते. वेळेत उपचार न केल्यास यामुळे हृदय निकामी होणे, शारीरिक क्षमता कमी होणे आणि इतर गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

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रुग्णीचे कमी वय आणि पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरीमुळे तिच्या पुनर्वसनावर तसेच जीवनमानावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन वैद्यकीय पथकाने मिनिमली इन्व्हेसिव्ह शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रलचे सल्लागार इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. परिन संगोई म्हणाले, “माइट्रल व्हॉल्व्ह रिगर्जिटेशनमुळे रुग्णाच्या जीवनमानावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः तरुण रुग्णांमध्ये, ज्यांच्यासमोर सक्रिय आयुष्याची अनेक वर्षे असतात. या रुग्णीचे वय लक्षात घेऊन आम्ही असा उपचार पर्याय निवडला जो केवळ वैद्यकीयदृष्ट्या प्रभावीच नव्हे, तर कमी आक्रमक आणि सौंदर्यदृष्ट्याही अधिक अनुकूल होता.”

ही शस्त्रक्रिया कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड थोरॅसिक सर्जरी (CVTS) पथकाच्या सहकार्याने उजव्या स्तनाखालील छोट्या चिऱ्यातून करण्यात आली. त्यामुळे ओपन हार्ट सर्जरीमध्ये छातीच्या हाडावर (ब्रेस्टबोन) मोठा चीरा देण्याची आवश्यकता भासली नाही. डॉ. संगोई पुढे म्हणाले, “मिनिमली इन्व्हेसिव्ह माइट्रल व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट ही शस्त्रक्रिया तुलनेने कमी प्रमाणात केली जाते, मात्र योग्य रुग्णांमध्ये तिचे अनेक फायदे आहेत. छोट्या चिऱ्यामुळे शस्त्रक्रियेतील आघात कमी होतो, रुग्ण लवकर बरा होतो, शस्त्रक्रियेनंतरचा त्रास कमी होतो आणि सौंदर्यदृष्ट्या उत्कृष्ट परिणाम मिळतात. विशेषतः तरुण रुग्णांसाठी हे फायदे त्यांच्या पुनर्वसनाच्या अनुभवात आणि आत्मविश्वासात मोठा सकारात्मक बदल घडवू शकतात.”

ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली आणि रुग्णीच्या शरीरावर जवळपास कोणताही दृश्यमान व्रण राहिला नाही. शस्त्रक्रियेनंतर तिच्या श्वास लागण्याच्या त्रासात लक्षणीय सुधारणा झाली आणि ती अवघ्या एका आठवड्यात चांगली बरी होऊन सामान्य आयुष्याकडे परतली. ही केस स्टडी दर्शवते की हृदय शस्त्रक्रियेतील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आता गुंतागुंतीच्या हृदयविकारांवरही कमी आक्रमक पद्धतीने प्रभावी उपचार करणे शक्य झाले आहे. यामुळे रुग्णांना उत्कृष्ट वैद्यकीय परिणाम मिळण्याबरोबरच शस्त्रक्रियेचा शारीरिक आणि मानसिक ताणही मोठ्या प्रमाणात कमी करता येत आहे.

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Web Title: Wockhardt mumbai successfully performs minimally invasive mitral valve replacement on 20 year old patient

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Published On: Jul 21, 2026 | 05:24 PM

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