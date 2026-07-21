Netanyahu Arrest Controversy : न्यूयॉर्कमध्ये येताच नेतान्याहूंना अटक होणार? ममदानी यांच्या विधानावर ट्रम्प यांचा पलटवार

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ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत स्पष्ट केले की, नेतन्याहू हे इराणविरोधातील महत्त्वाची लढाई लढत आहेत. यामुळे त्यांना अटक करण्याचा प्रश्नच येत नाही असे त्यांनी म्हटले. तसेच मध्यपूर्वेतील अस्थिर परिस्थितीसाठी जबाबादार असलेल्यांवर कारवाई केली जावी असेही ट्रम्प यांनी म्हटले.
न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ममदानी यांनी नेतन्याहूंना युद्धगुन्हांच्या आरोपांखाली अटक केली जाईल. ते न्यूयॉर्कमध्ये आल्यास कायदेशीररित्या कारवाईचा विचार केला जाईल असे त्यांनी म्हटले. मात्र, ममदानी यांच्या या विधानावर ट्रम्प यांनी पलटवार करत नेतन्याहूंची बाजू घेतली.
दरम्यान इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयानेही ममदानी यांच्या विधानावर टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने नेतन्याहूंवर बनावट आणि राजकीय हेतून प्ररित असलेले आरोप केल्याचा इस्रायलमे म्हटले आहे. इस्रायल किंवा अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय फौजदारी नेतन्याहू आणि माजी संरक्षणमंत्री योआव गॅलंट यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यांच्यावर गाझा युद्धादरम्यान कथित युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप ठोठवण्यात आले आहेत. परंतु इस्रायलने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
सध्या ममदानी यांच्या वक्तव्यामुळे अमेरिकेत राजकीय वातावरण तापले आहे. नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य भेटीसाठी अमेरिकेत येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थिती हा वाद झाल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष ट्रम्प-नेतन्याहू भेटीकडे लागले आहे. ट्रम्प यांच्या प्रतिक्रियेनंतर परिस्थिती वाद चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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