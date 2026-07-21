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विद्यार्थ्यांवरील अमानुष हल्ल्याचे पडसाद! वंचित बहुजन आघाडीचा ‘या’ दिवशी महाराष्ट्र बंद’ची हाक, प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन

Updated On: Jul 21, 2026 | 05:40 PM IST
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सारांश

दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने २३ जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी सर्व पक्षांना व जनतेला पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचा 'या' दिवशी महाराष्ट्र बंद'ची हाक, प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन (Photo Credit- X)

वंचित बहुजन आघाडीचा 'या' दिवशी महाराष्ट्र बंद'ची हाक, प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांवरील अमानुष हल्ल्याचे पडसाद!
  • वंचित बहुजन आघाडीचा ‘या’ दिवशी महाराष्ट्र बंद’ची हाक
  • प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन
मुंबई: दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि संसद परिसरात ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचे पडसाद आता महाराष्ट्रात तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. या दडपशाहीचा आणि अमानुष पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) येत्या २३ जुलै रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची (Maharashtra Bandh) हाक दिली आहे. वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वतः सोशल मीडियाद्वारे ही घोषणा करत राज्यातील सर्व समविचारी पक्ष, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे.

विद्यार्थ्यांवरील दडपशाही खपवून घेणार नाही – प्रकाश आंबेडकर

दिल्लीतील घटनेचा तीव्र निषेध करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “संसद परिसरात शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप तरुणांवर आणि विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला. सरकारची ही दडपशाही अत्यंत संतापजनक आहे. या अन्यायाविरुद्ध आणि पीडित विद्यार्थ्यांच्या समर्थनासाठी वंचित बहुजन आघाडीने २३ जुलै रोजी राज्यव्यापी बंदचे आयोजन केले आहे.” ते पुढे म्हणाले, “मी राज्यातील सर्व समविचारी राजकीय पक्ष, विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना आग्रहाची विनंती करतो की, त्यांनी या अत्याचाराविरोधात एकत्र यावे आणि २३ जुलैच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा द्यावा.”

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जंतर-मंतरवरून संजय राऊतांचा इशारा

दरम्यान,  संजय राऊत यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP (कॉकरोच जनता पार्टी)च्या आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलकांशी संवाद साधला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, “शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणापलीकडे जाऊन अभिजित दिपके आणि सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.” शिवाजी पार्कवरील सभा, तसेच पुणे आणि नागपूरमधील युवकांचा प्रतिसाद पाहता देशभरात या आंदोलनाची ठिणगी पडल्याचे चित्र दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्या वेळ पडली तर आम्हीही आंदोलनात बसू’

सरकारला इशारा देताना राऊत म्हणाले, “जास्त तेल ओताल तर सरकार जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाही. उद्या वेळ पडली तर आम्हीही इथे येऊन बसू. आम्ही जेलला किंवा गोळ्यांना घाबरत नाही. देशासाठी प्राण देणाऱ्यांमध्ये आम्हीही आहोत.” दिल्लीतील पोलिस कारवाईवर टीका करत त्यांनी ती घटना लोकशाहीला काळिमा फासणारी असल्याचा आरोप केला.

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Web Title: Prakash ambedkar calls maharashtra bandh on 23 july over delhi student protest lathicharge marathi news

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Published On: Jul 21, 2026 | 05:33 PM

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