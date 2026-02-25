‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि ‘सुपर डुपर’ हा बहुचर्चित मल्टिस्टारर कौटुंबिक चित्रपट सध्या जोरदार चर्चेत आला आहे. नुकतेच प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या धमाकेदार पोस्टरने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यंदाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये संपूर्ण कुटुंबासाठी मनोरंजनाची खास मेजवानी घेऊन येणारा हा चित्रपट ३ एप्रिलला मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांचं नक्कीच भरभरून मनोरंजन करेल याची खात्री आहे.
पोस्टरमध्ये एका घराच्या दाराशी रंगलेला गोंधळ आणि दोन भिन्न विचारसरणींची टक्कर अत्यंत रंजक पद्धतीने दाखवण्यात आली आहे. एका बाजूला पारंपरिक मूल्ये जपणारे कुटुंब दार उघडण्याच्या तयारीत उभे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक विचारांची तरुण जोडी दार बंद करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. या दृश्यातून कथानकातील संघर्ष, पिढ्यांमधील मतभेद आणि त्यातून निर्माण होणारी विनोदी तसेच भावनिक परिस्थिती याची झलक मिळते. प्रत्येक पात्राच्या देहबोलीतून आणि हावभावांतून कथेतली ऊर्जा आणि गमतीदार वातावरण स्पष्टपणे जाणवते.
‘सुपर डुपर’ हा केवळ विनोदी चित्रपट नसून भावनिक पातळीवरही प्रेक्षकांना भिडणारा अनुभव ठरणार असल्याचे पोस्टर सूचित करते. घर हे केवळ वास्तू नसून नात्यांची गुंफण, प्रेम, राग, गैरसमज आणि पुन्हा जुळणारे धागे यांचे केंद्र असते ही संकल्पना या चित्रपटात प्रभावीपणे मांडली जाणार असल्याची चर्चा आहे. या चित्रपटात निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते, ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले अशी दमदार स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. विविध शैली आणि उत्कृष्ट विनोदी टायमिंगसाठी ओळखले जाणारे हे कलाकार एकत्र आल्यामुळे चित्रपटाची रंगत आणखी वाढणार आहे.
दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी सांगितले की, हा चित्रपट एका घरातील दोन भिन्न विचारांच्या मजेशीर संघर्षावर आधारित आहे. कुटुंबातील नात्यांमधील गोंधळ, प्रेम आणि भावनिक क्षण यांचा सुंदर संगम प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल. प्रत्येक वयोगटातील प्रेक्षकांना स्वतःचे प्रतिबिंब या कथेत पाहायला मिळणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स यांच्या निर्मितीखाली तयार झालेला हा चित्रपट विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे यांनी निर्मित केला असून उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ते आहेत. पोस्टरमुळे निर्माण झालेली उत्सुकता पाहता ‘सुपर डुपर’ हा यंदाच्या उन्हाळ्यातील सर्वात मोठा कौटुंबिक मनोरंजन सोहळा ठरणार, यात शंका नाही.