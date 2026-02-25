इथे तंत्र देवताच्या रूपात केली जाते भगवान शिवाची अर्चना, दिवसातून तीन वेळा रंग बदलतो शिवलिंग….

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…
बेडकाच्या पाठीवर उभे असलेले मंदिर
उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी पासून सुमारे १२ किमी अंतरावर ओयल परिसरात हे मंदिर आहे. स्थानिक लोक याला “बेडूक मंदिर” असेही म्हणतात. या मंदिराची रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. संपूर्ण मंदिराचा भार जणू एखाद्या मोठ्या बेडकाने आपल्या पाठीवर घेतल्यासारखा भासतो. मंदिराच्या मध्यभागी शिवलिंग स्थापित असून त्याभोवती कमळाच्या पाकळ्यांसारखी नक्षी कोरलेली दिसते. चारही कोपऱ्यांवरील प्राचीन स्तंभ शैव तांत्रिक परंपरेची साक्ष देतात.
‘मंडूक तंत्र’शी संबंध
या मंदिराचा संबंध ‘मंडूक तंत्राशी’ असल्याचे मानले जाते. तांत्रिक साधना, नकारात्मक शक्तींवर नियंत्रण आणि समृद्धीची प्राप्ती यासाठी या तंत्राचा उल्लेख केला जातो. भगवान शिव बेडकाच्या पाठीवर विराजमान असणे हे त्याचे प्रतीक मानले जाते. देशातील अशा प्रकारची रचना असलेले हे पहिलेच मंदिर असल्याचे सांगितले जाते.
शैव तांत्रिक परंपरेचे केंद्र
हे मंदिर ओयल संस्थानचे राजा बख्श सिंह यांनी बांधल्याची आख्यायिका आहे. राज्याला दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या संकटांपासून संरक्षण मिळावे तसेच तांत्रिक साधनेसाठी एक केंद्र निर्माण व्हावे, हा त्यामागील उद्देश होता असे सांगितले जाते. मंदिराच्या आतील भागात असलेली भूलभुलैया आजही गूढ मानली जाते. तिचा मार्ग नेमका कुठे जातो, याबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
दिवसातून तीन वेळा रंग बदलणारे शिवलिंग
मंदिरातील शिवलिंगाबाबत स्थानिकांमध्ये अनेक श्रद्धा प्रचलित आहेत. काहींच्या मते शिवलिंग दिवसातून तीन वेळा रंग बदलते. तसेच नंदी महाराजांची मूर्ती येथे बसलेल्या स्थितीत नसून चारही पायांवर उभी आहे, जे अत्यंत विरळ दृश्य मानले जाते. भक्त या सर्व गोष्टींना दैवी चमत्कार मानून येथे दर्शनासाठी येतात. अशा अनोख्या रचनेमुळे आणि तांत्रिक परंपरेशी जोडलेल्या श्रद्धेमुळे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर हे उत्तर प्रदेशातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण धार्मिक स्थळ म्हणून ओळखले जाते.