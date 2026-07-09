मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हातपायांमध्ये वेदना आणि गोळे येतात? मग नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू, रात्रीच्या वेळी लागेल शांत झोप

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेची लक्षणे?
मॅग्नेशियम वाढवण्यासाठी काय खावे?
विटामिनची कमतरता कशामुळे निर्माण होते?
दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, कमी पाण्याचे सेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. हल्ली महिलांसह पुरुषांमध्ये सुद्धा पोषक घटकांची कमतरता दिसून येते. निरोगी राहण्यासाठी शरीराला सर्वच विटामिनची समप्रमाणात आवश्यकता असते. विटामिन सी, ए, ई, बी, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम इत्यादी जीवनस्तवे शरीरासाठी फार महत्वाची असतात. पण दैनंदिन आहारात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे आजारपणात वाढ होते. शरीराला कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने लक्षणे अधिक तीव्र होतात आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते.(फोटो सौजन्य – istock)
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शरीरसंबंधित समस्या वाढल्यानंतर वेळीच लक्ष देणे फार आवश्यक आहे. शरीरातील मॅग्नेशियमची पातळी कमी झाल्यानंतर खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. तसेच हातापायांमध्ये वेदना होणे, सतत गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होणे इत्यादी वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. बऱ्याचदा शरीरात कोणत्याही विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या गोळ्या आणि सप्लिमेंट्स आणून खाल्ले जातात. यामुळे तात्पुरता परिणाम दिसून येतो पण किडनीवर गंभीर परिणाम होऊन शरीराला हानी पोहचते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीरात निर्माण झालेली मॅग्नेशियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी पौष्टिक लाडूची रेसिपी सांगणार आहोत. नियमित एक लाडू खाल्ल्यास पोट भरलेले राहते आणि शरीराला फायदे होतात.
पौष्टिक लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढई गरम करून त्यात बदाम, भोपळ्याच्या बीया आणि जवसाच्या बीया लालसर होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर त्याच कढईमध्ये चणे घालून हलकेसे भाजून घ्या. भाजून घेतलेले सर्व साहित्य थंड करून मिक्सरच्या भांड्यात टाका आणि वाटून घ्या. तयार केलेले मिश्रण वाटीमध्ये काढून त्यात कोको पावडर आणि बारीक वाटून घेतलेले खजूर घालून मिक्स करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात गरम केलेले तूप घाला आणि लाडू वळून घ्या. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक लाडू खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात.
Ans: हात-पायांना गोळे येणे, स्नायूंमध्ये वेदना, थकवा, अशक्तपणा, झोप न लागणे, डोळ्यांच्या पापण्यांचे फडफडणे आणि चिडचिड ही मॅग्नेशियमच्या कमतरतेची सामान्य लक्षणे असू शकतात.
Ans: मॅग्नेशियमयुक्त घटकांपासून बनवलेले लाडू स्नायूंचे आरोग्य सुधारण्यास, हाडे मजबूत ठेवण्यास, ऊर्जा वाढवण्यास आणि शांत झोपेस मदत करू शकतात.
Ans: भोपळ्याच्या बिया, तीळ, बदाम, काजू, शेंगदाणे, ओट्स, रागी, डार्क चॉकलेट, पालक आणि इतर हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये मॅग्नेशियम चांगल्या प्रमाणात आढळते.