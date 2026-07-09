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‘लालपरी’ला पावसाचा फटका; पुणे एसटी प्रशासनाला दररोज भोगावे लागतेय तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे नुकसान

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:35 AM IST
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सारांश

ताम्हिनी घाट आणि नाशिक मार्गावरील बससेवाही बंद करण्यात आली होती. याशिवाय, मंगळवारी कोकणातील काही भागांत अद्यापही प्रतिकूल परिस्थिती असल्याने महाड, माणगाव आणि महाबळेश्वरकडे जाणाऱ्या बसेस रद्द करण्यात आल्या होत्या.

'लालपरी'ला पावसाचा फटका; पुणे एसटी प्रशासनाला दररोज भोगावे लागतेय तब्बल 'इतक्या' कोटींचे नुकसान

पुणे एसटीचे उत्पन्न घटले (फोटो- चंद्रकांत कांबळे)

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विस्तार

मुसळधार पावसाचा एसटीला फटका
चार दिवसांत उत्पन्नामध्ये झाली घट
६० ते ७० लाखांनी पुणे एसटी विभागाचे उत्पन्न कमी

पुणे: मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा थेट परिणाम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या उत्पन्नावर झाला आहे. शनिवार, रविवार, सोमवार आणि मंगळवार या चार दिवसांत पुणे एसटी विभागाच्या उत्पन्नात ३० ते ३५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. पुणे एसटी विभागाला दररोज साधारणतः २ कोटी १० ते २० लाखांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र, मागील चार दिवसांपासून हे उत्पन्न घटून १ कोटी ५० लाखांवर आले आहे. म्हणजेच, दररोज ६० ते ७० लाखांनी पुणे एसटी विभागाचे उत्पन्न कमी झाले आहे.

सोमवारी पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळल्यामुळे मुंबई–पुणे एसटी सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. पुण्याहून मुंबईकडे सकाळी ६ वाजता रवाना झालेल्या बसेस परत बोलावण्यात आल्या. पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि जुना मुंबई–पुणे महामार्ग बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका प्रवासी आणि एसटी महामंडळाला बसला.

तसेच, ताम्हिनी घाट आणि नाशिक मार्गावरील बससेवाही बंद करण्यात आली होती. याशिवाय, मंगळवारी कोकणातील काही भागांत अद्यापही प्रतिकूल परिस्थिती असल्याने महाड, माणगाव आणि महाबळेश्वरकडे जाणाऱ्या बसेस रद्द करण्यात आल्या होत्या.याशिवाय, बुधवारी जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड या तीन तालुक्यांत पाऊस जास्त असल्यामुळे येथील बससेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे. या सर्व नैसर्गिक परिस्थितीचा फटका पुणे एसटी विभागाच्या उत्पन्नावर झाला असून, या बसेस रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांचेही प्रचंड हाल होत आहेत.

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बससेवा कुठे बंद आहे?

आंबेगाव, खेड, जुन्नर या तीन तालुक्यांत बंद

महाबळेश्वर – ३१ जुलैपर्यंत बंद

कोकणातील माणगाव, महाड येथील बससेवा बंद

ताम्हिनी घाटातील बससेवा बंद

एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न : २ कोटी १० ते २० लाख

मागील चार दिवसांपासून उत्पन्न : १ कोटी ५० लाख

एसटीचे उत्पन्न : ६० ते ७० लाखांनी कमी

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अतिवृष्टीचा फटका एसटीच्या सेवेवर आणि उत्पन्नावर झाला आहे. मागील चार दिवसांपासून एसटीच्या उत्पन्नात ३० ते ३५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. याशिवाय, पुणे विभागातील काही भागांत अतिवृष्टी असल्यामुळे येथील सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. प्रवाशांनी एसटीने प्रवास करण्यापूर्वी पूर्वकल्पना घेऊन बाहेर पडावे.

कमलेश धनराळे,

विभागीय वाहतूक अधिकारी, पुणे एसटी विभाग

Web Title: Msrtc pune st daily revenue has dropped by 6070 lakh due to heavy rainfall in maharashtra

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Published On: Jul 09, 2026 | 02:35 AM

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