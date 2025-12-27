Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Samudrik Shashtra Is It Auspicious Or Inauspicious To Have A Mole On The Right Side Of The Upper Lip

Samudrik Shashtra: वरच्या ओठावरील तीळ असलेले लोक कसे असतात? जाणून घ्या स्वभाव

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवर तीळ असल्यास त्याचा प्रभाव व्यक्तीच्या जीवनावर विविध प्रकारे होतो. उजव्या बाजूला वरच्या दिशेला तीळ असणे शुभ की अशुभ ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 11:06 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • वरच्या ओठावरील तीळ असलेले लोक
  • वरच्या ओठाच्या उजव्या बाजूला तीळ असणे
  • ज्योतिषशास्त्रातील तिळाचे महत्त्व
 

प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरावर तीळ असतो. काहींना जन्मापासून तीळ असतात, तर काहींना जन्मानंतर कधीतरी ते दिसतात. काहीलोक तीळ हे एक चिन्ह मानतात. सामुद्रिक शास्त्रामध्ये तीळ हे एक अतिशय खास आणि महत्त्वाचे चिन्ह मानले जाते. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, शरीरावर असलेले तीळ व्यक्तीचा स्वभाव, भाग्य, संपत्ती आणि जीवनाशी संबंधित अनेक गोष्टी दर्शवतात. जर एखाद्या व्यक्तीच्या ओठांच्या उजव्या बाजूला तीळ असल्यास व्यक्तीचा जीवनावर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या

सामुद्रिक शास्त्रात शरीराच्या कोणत्या भागात तीळ आहे आणि कोणत्या बाजूला आहे, त्याचा परिणाम व्यक्तीच्या जीवनावर होतो. तिळांचे शुभ आणि अशुभ परिणाम देखील पुरुष आणि स्त्रियांसाठी वेगवेगळे मानले जातात. तीळ केवळ सौंदर्याचे प्रतीकच नाही तर ते एक प्रतीक देखील मानले जाते.

पुरुषाच्या उजव्या बाजूला तीळ असणे

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पुरुषाच्या शरीराच्या उजव्या बाजूला तीळ असणे शुभ मानले जाते. असे पुरुष जीवनात प्रगती करतात आणि समाजात आदर मिळवतात. तसेच ज्या महिलांच्या उजव्या बाजूला तीळ असते अशा लोकांसाठी ते अशुभ लक्षण मानले जाते. अशा लोकांना जीवनामध्ये चढ उताराचा सामना करताना दिसून येतो.

Gajkesari Rajyog 2026: गजकेसरी राजयोगामुळे नववर्षात या राशींच्या लोकांना मिळणार धन-संपत्ती आणि यश

वरच्या ओठाच्या उजव्या बाजूला तीळ असणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्या पुरुषाच्या वरच्या ओठाच्या उजव्या बाजूला तीळ असतो ती व्यक्ती खूप भाग्यशाली समजली जाते. असे लोक खूप श्रीमंत असतात आणि त्यांना जीवनामध्ये कधीही पैशांची समस्या कमतरता जाणवत नाही. त्यांना जीवनामध्ये अनेक सुखसोयी मिळतात. दरम्यान असे लोक फक्त श्रीमंतच नसतात तर भरपूर खर्च करणारे देखील असतात. गरजूंना मदत करणे आणि कुटुंब आणि मित्रांवर पैसे खर्च करणे ही सामान्य सवयी आहेत. असे लोक विलासी आणि आनंदी जीवन जगतात.

तिळामुळे समजतो व्यक्तीचा स्वभाव

सामुद्रिक शास्त्रानुसार आपल्या शरीरावरील तिळामुळे भविष्याबद्दल आणि स्वभावाबद्दल अनेक गोष्टी समजतात. ज्या लोकांच्या वरच्या ओठाच्या उजव्या बाजूला तीळ असतो असे लोक आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे, बोलण्यात गोड आणि आयुष्यात सुख-संपत्ती मिळवणारे मानले जातात.

Astro Tips: शुभ कार्यापूर्वी नारळ का फोडला जातो? काय आहे यामागील परंपरा जाणून घ्या

वरच्या ओठावरील तिळाचे ज्योतिषीय महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार वरच्या ओठावर तीळ असलेले लोक आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे, बोलण्यात प्रभावी आणि समाजात मान-सन्मान मिळवणारे असतात. असे लोक सहजपणे इतरांना प्रभावित करतात आणि त्यांच्या शब्दांना महत्त्व दिले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वरच्या ओठावरील तीळ शुभ मानला जातो का?

    Ans: होय, समुद्रिक शास्त्रानुसार वरच्या ओठावरील तीळ बहुतेक वेळा शुभ मानला जातो. तो सुख, समृद्धी आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे संकेत देतो.

  • Que: वरच्या ओठावर तीळ असलेले लोक स्वभावाने कसे असतात?

    Ans: असे लोक बोलण्यात गोड, समाजप्रिय, आत्मविश्वासू आणि इतरांना सहज प्रभावित करणारे असतात.

  • Que: वरच्या ओठावरील तीळ काही नकारात्मक संकेत देतो का?

    Ans: कधी कधी हे लोक जास्त भावनिक, खर्चिक किंवा सुखसोयींवर अधिक अवलंबून असू शकतात.

Web Title: Samudrik shashtra is it auspicious or inauspicious to have a mole on the right side of the upper lip

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या
1

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल
2

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
4

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:21 AM
Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Jan 21, 2026 | 09:17 AM
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Jan 21, 2026 | 09:16 AM
अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

Jan 21, 2026 | 09:05 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 21, 2026 | 09:04 AM
Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Jan 21, 2026 | 09:03 AM
‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

Jan 21, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM