Shani Amavasya 2026: साडेसाती आणि धैय्यामुळे त्रस्त आहात का? शनि अमावस्येच्या दिवशी करा हे उपाय

यंदा शनिवार, १६ मे रोजी शनी अमावस्या आहे. असे म्हटले जाते की या दिवशी काही विशेष उपाय केल्याने शनी साडेसाती आणि शनी ढैय्याचे भय दूर होते. शनि अमावस्येच्या दिवशी कोणते उपाय करणे प्रभावी मानले जाते जाणून घ्या

Updated On: May 07, 2026 | 10:20 AM
  • शनि अमावस्या कधी आहे
  • शनि अमावस्येला कोणते उपाय करावे
  • शनि अमावस्येला कोणत्या गोष्टी दान कराव्यात
 

हिंदू धर्मात अमावस्येला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामध्येही शनि अमावस्या अत्यंत प्रभावशाली मानली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्यांच्या कुंडलीत साडेसाती, धैय्या किंवा शनि दोष सुरू असतो, त्यांनी या दिवशी विशेष पूजा आणि उपाय केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, अशी श्रद्धा आहे.

शनि अमावस्येला शनि जयंती आणि शनिश्चरी अमावस्या असेही म्हटले जाते. भगवान शनिला प्रसन्न करण्यासाठी हा दिवस सर्वात विशेष मानला जातो. शनि साडेसाती किंवा शनि धैय्याने त्रस्त असलेल्यांसाठी हा दिवस वरदान ठरतो. या वर्षी १६ मे रोजी शनि अमावस्या साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जातात. शनि अमावस्येला कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

शनि अमावस्येला हे उपाय करा

पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे

शनि अमावस्येच्या संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा. तसेच, दिव्यामध्ये थोडे काळे तीळ टाका. यानंतर, झाडाला सात वेळा प्रदक्षिणा घाला. असे केल्याने शनि दोषापासून मुक्ती मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

छायादान

शनि अमावस्येच्या दिवशी छायादान करणे हा शनि साडेसाती किंवा शनि धैय्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी एक रामबाण उपाय मानला जातो. हे करण्यासाठी, पितळेच्या किंवा लोखंडी वाडग्यात मोहरीचे तेल घ्या. त्यात आपला चेहरा पाहिल्यानंतर, ते वाडगे तेलासह एखाद्या गरजू व्यक्तीला दान करा किंवा शनि मंदिरात ठेवा. असे केल्याने दुःखातून मुक्ती मिळते, असे म्हटले जाते. यालाच छायादान असे देखील म्हणतात.

दान

शनि अमावस्येच्या दिवशी काळे तीळ, काळे वस्त्र, लोखंडी भांडी, मोहरीचे तेल आणि काळी उडीद डाळ दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की यामुळे शनिच्या नकारात्मक प्रभावांपैकी एकापासून सुटका होते.

शनिच्या मंत्रांचा जप

शनि अमावस्येच्या दिवशी शनि मंदिरात बसून कोणत्याही एका शनि मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करा. असे म्हटले जाते की यामुळे भगवान शनिदेवाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. शनि मंत्र – ॐ शान शनैश्चराय नमः

हनुमानाची पूजा

जर तुम्हाला भगवान शनिदेवाला प्रसन्न करायचे असेल, तर शनि अमावस्येच्या दिवशी भगवान हनुमानाची पूजा करा. या दिवशी हनुमान चालिसेचे पठण केल्याने साडेसाती आणि धैय्या यांचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि अमावस्येचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी शनिदेवाची पूजा केल्याने शनि दोष, साडेसाती आणि धैय्याचा प्रभाव कमी होतो, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: शनि अमावस्येला कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शनिदेवाला तेल अर्पण करणे, काळे तीळ दान करणे, पिंपळ पूजन, शनि मंत्र जप, हनुमान चालीसा पठण

  • Que: शनि अमावस्येला दान का करतात?

    Ans: गरीब आणि गरजू लोकांना दान केल्याने पुण्य लाभते आणि शनिदेवाची कृपा मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

Published On: May 07, 2026 | 10:20 AM

