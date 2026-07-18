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Crime: अमरावतीत ट्रक चालकाला ट्रकसह जिवंत जाळलं; पैशाच्या वादातून हत्या, पंजाबचा आरोपी जळगावातून अटकेत

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे पैशाच्या वादातून ट्रक चालकाची गळा दाबून हत्या करण्यात आली. पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने ट्रकसह चालकाला जिवंत जाळले. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या प्रकरणाचा पोलिसांनी छडा लावत आरोपी मनप्रीत सिंहला जळगावच्या रावेर येथून पंजाबला पळून जाण्यापूर्वी अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पैशाच्या वादातून ट्रक चालकाची हत्या करून ट्रकसह जिवंत जाळले.
  • अपघात समजल्या गेलेल्या घटनेचा पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा म्हणून उलगडा केला.
  • आरोपी मनप्रीत सिंहला जळगावच्या रावेर येथून पंजाबला पळण्यापूर्वी अटक करण्यात आली.
अमरावती: अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात घडलेल्या एका थरारक हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या प्रकरणामागे खुनाचा कट असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. पैशाच्या वादातून ट्रक चालकाचा गळा दाबून खून केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने ट्रकसह चालकाला जिवंत जाळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला पंजाबला पळून जाण्याच्या तयारीत असताना जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथून पोलिसांनी अटक केली असून, या निर्घृण हत्येमागील संपूर्ण कटाचा तपास सुरू आहे.

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काय नेमकं घडलं?

मनप्रीत सिंह रंधावा असे आरोपीचे नाव आहे. पैशांच्या वादातून आरोपी हा पंजाबमधून आयशर गाडीने अमरावती जिल्ह्यात येऊन मोर्शी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, एका ट्रक चालकाचा गळा दाबून हत्या केली. या हत्येचा कोणताही पुरावा शिल्लक राहू नये म्हणून मनप्रीत सिंह याने मयताच्यासह संपूर्ण ट्रकला आग लाऊन टाकली. यात ट्रकसह चालक जळून खाक झाला होता.

सुरुवातीला पोलिसांनी अपघात वाटले, मात्र हा अपघात नसून घातपात असल्याचा पोलीस तपासात समोर आहे. एवढेच नाही तर यातील आरोपी देखील अमरावती पोलिसांनी निष्पन्न केला आहे. अमरावती मनप्रीत हा जळगाव जिल्ह्यात रावेर तालुक्यात आला असून तो पंजाबमध्ये पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पोलिसांनी एकमेकांशी चांगला समन्वय साधत आरोपी मनप्रीत सिंह याला पंजाबमध्ये पळून जाण्याच्या पूर्वीच जेरबंद करण्यात यश मिळविले आहे. दरम्यान, आरोपी मनप्रीत याने आपण ट्रक चालकाचा खून केल्याची कबुली दिली असून अमरावती पोलीस त्याला ताब्यात घेण्यासाठी येत आहेत.

सीवूड्समध्ये अज्ञात तरुणाच्या डोक्यावर वार करुन निर्घृण हत्या; अर्धनग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह

सीवूड सेक्टर-१५ येथील आरुष हॉटेलसमोरील डीमार्टलगत एका अज्ञात तरुणाची डोक्यावर घातक वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी मध्यरात्री उघडकीस आली. अर्धनग्न अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला हा तरुण पदपथावर आढळून आला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती मृत घोषित केले. या प्रकरणी एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मृताची ओळख पटविणे आणि आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रक चालकाची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: पैशाच्या वादातून.

  • Que: आरोपीला कुठून अटक करण्यात आली?

    Ans: जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथून.

  • Que: पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने काय केले?

    Ans: ट्रकसह चालकाला जिवंत जाळले.

Web Title: Crime truck driver burned alive along with his vehicle in amravati murder stemmed from a money dispute accused from punjab arrested in jalgaon

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:42 AM

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