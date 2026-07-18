शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Teacher Commits Suicide Driven To Despair By Harassment From Superiors

‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

भोकर तालुक्यातील बेंबर गावचे रहिवासी असलेले सुनील मोरे हे हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा (बु.) येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. मोरे यांच्या पत्नीही हिमायतनगर तालुक्यात शिक्षिका असल्याचे समजते.

कार नदीत कोसळवून २ मुलांसह आत्महत्या

कार नदीत कोसळवून २ मुलांसह आत्महत्या (File Photo : Suicide)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नांदेड : एका तणावग्रस्त शिक्षकाने नांदेड शहराजवळ धावती कार गोदावरी नदीपात्रात कोसळवून दोन चिमुकल्यांसह आत्महत्या केली. या हृदयद्रावक घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. सुनील नारायण मोरे (वय ४२) असे या शिक्षक पित्याचे तर, सारा (वय १३) आणि सुमीत (वय १०) अशी मृत चिमुकल्यांची नावे आहेत.

शुक्रवारी सकाळी दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन घराबाहेर पडलेल्या मोरे यांनी आपली बलेनो कार त्यांच्या घरापासून काही अंतरावर असलेल्या पुणेगाव (ता. नांदेड) येथील गोदावरीच्या पुलावर नेली. सकाळी पावणेआठच्या सुमारास त्यांनी थेट गोदावरीत जलसमाधी घेतली. पोलिस, एनडीआरएफने वाहन बाहेर काढल्यानंतर तिघांचे मृतदेह हाती लागले.

आईसोबत पैशांवरून वाद होताच मुलगा नैराश्येत; पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून केली आत्महत्या

भोकर तालुक्यातील बेंबर गावचे रहिवासी असलेले सुनील मोरे हे हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा (बु.) येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. मोरे यांच्या पत्नीही हिमायतनगर तालुक्यात शिक्षिका असल्याचे समजते. त्या शाळेशी संबंधित काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कथित मानसिक छळामुळे ते त्रस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. काही अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालून एका प्रकरणात मोरे यांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. आत्महत्या करण्यापूर्वी मोरे यांनी निर्दोषत्व सांगणाऱ्या सर्व बाबी त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये जतन करून ठेवल्या.

व्हॉट्सअॅप स्टेटस ठेवले अन्…

मोरे यांनी ‘माझी शाळा भानेगाव’ या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मी माझ्या मुलांसकट आत्महत्या करत आहे, असा संदेश सोडला होता. त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवरील स्टेटसमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. त्यांच्यामुळे मी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहे, असे म्हटले होते.

मानसिक छळाचे आरोप

लॅपटॉपमधील नोटमध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी सुरेखा, हिमायतनगरचे गटशिक्षणाधिकारी किसन फुले, केंद्रप्रमुख शिवाजी कदम आणि सहकारी दत्ता पावले यांचा उल्लेख करून मानसिक छळाचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, पोलिसांनी अद्याप या आरोपांना अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. गोदावरीत आत्महत्या करण्यापूर्वी सुनील मोरे यांनी मित्राला फोन केला होता.

Dhule Crime : ‘माझ्यावर अन्याय झाला’…भावनिक व्हिडीओ बनवत २८ वर्षीय तरुणाची तापी नदीत उडी; दोन दिवसांनी सापडला मृतदेह

Web Title: Teacher commits suicide driven to despair by harassment from superiors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्…
1

कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

Jul 18, 2026 | 08:33 AM
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Jul 18, 2026 | 08:18 AM
CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

Jul 18, 2026 | 08:16 AM
Numberlogy: मूलांक २ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक २ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 18, 2026 | 08:07 AM
Travel News : दोन लोकांच्या बाली ट्रिपसाठी किती खर्च येईल? ट्रिपचा खर्च आणि सर्व तपशील जाणून घ्या

Travel News : दोन लोकांच्या बाली ट्रिपसाठी किती खर्च येईल? ट्रिपचा खर्च आणि सर्व तपशील जाणून घ्या

Jul 18, 2026 | 08:05 AM
केवळ तेल तूप नाहीतर, दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास वाढतो हृदयाच्या आजारांचा धोका! चुकीच्या सवयी वाढवतील गंभीर आजार

केवळ तेल तूप नाहीतर, दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास वाढतो हृदयाच्या आजारांचा धोका! चुकीच्या सवयी वाढवतील गंभीर आजार

Jul 18, 2026 | 08:00 AM
Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी करा कूष्मांडा देवीची पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी करा कूष्मांडा देवीची पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Jul 18, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा