‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

नांदेड : एका तणावग्रस्त शिक्षकाने नांदेड शहराजवळ धावती कार गोदावरी नदीपात्रात कोसळवून दोन चिमुकल्यांसह आत्महत्या केली. या हृदयद्रावक घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. सुनील नारायण मोरे (वय ४२) असे या शिक्षक पित्याचे तर, सारा (वय १३) आणि सुमीत (वय १०) अशी मृत चिमुकल्यांची नावे आहेत.
शुक्रवारी सकाळी दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन घराबाहेर पडलेल्या मोरे यांनी आपली बलेनो कार त्यांच्या घरापासून काही अंतरावर असलेल्या पुणेगाव (ता. नांदेड) येथील गोदावरीच्या पुलावर नेली. सकाळी पावणेआठच्या सुमारास त्यांनी थेट गोदावरीत जलसमाधी घेतली. पोलिस, एनडीआरएफने वाहन बाहेर काढल्यानंतर तिघांचे मृतदेह हाती लागले.
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भोकर तालुक्यातील बेंबर गावचे रहिवासी असलेले सुनील मोरे हे हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा (बु.) येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. मोरे यांच्या पत्नीही हिमायतनगर तालुक्यात शिक्षिका असल्याचे समजते. त्या शाळेशी संबंधित काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कथित मानसिक छळामुळे ते त्रस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. काही अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालून एका प्रकरणात मोरे यांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. आत्महत्या करण्यापूर्वी मोरे यांनी निर्दोषत्व सांगणाऱ्या सर्व बाबी त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये जतन करून ठेवल्या.
व्हॉट्सअॅप स्टेटस ठेवले अन्…
मोरे यांनी ‘माझी शाळा भानेगाव’ या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मी माझ्या मुलांसकट आत्महत्या करत आहे, असा संदेश सोडला होता. त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवरील स्टेटसमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. त्यांच्यामुळे मी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहे, असे म्हटले होते.
मानसिक छळाचे आरोप
लॅपटॉपमधील नोटमध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी सुरेखा, हिमायतनगरचे गटशिक्षणाधिकारी किसन फुले, केंद्रप्रमुख शिवाजी कदम आणि सहकारी दत्ता पावले यांचा उल्लेख करून मानसिक छळाचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, पोलिसांनी अद्याप या आरोपांना अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. गोदावरीत आत्महत्या करण्यापूर्वी सुनील मोरे यांनी मित्राला फोन केला होता.
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