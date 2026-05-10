Chandra Gochar: 10 मे रोजी चंद्र बदलणार आपली रास, मेष आणि कुंभ राशीसह या राशींच्या जीवनात होणार बदल

रविवार, १० मे रोजी दुपारी चंद्र मकर राशी सोडून कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. हे चंद्राचे संक्रमण दुपारी १२:१३ वाजता होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र राशी बदलत असल्यामुळे, काही राशींच्या लोकांना त्यांच्या जीवनात चमत्कारिक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. या राशींना त्यांच्या करिअर आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, तसेच त्यांचे आरोग्यही सुधारेल. चंद्र संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
चंद्र मेष राशीच्या अकराव्या घरात प्रवेश करणार आहे. हे घर लाभाचे घर मानले जाते, त्यामुळे चंद्राचे हे शुभ संक्रमण तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या काळात तुमची रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये यशाची शिखरे गाठू शकता. काही लोकांना कामासाठी परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. काही लोक आपले आरोग्य सुधारण्यासाठी योगाभ्यास आणि ध्यान करताना दिसू शकतात.
या राशीच्या चंद्र नवव्या घरात प्रवेश करणार आहे. या स्थितीमुळे तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात शुभ फळे मिळतील. भाग्य तुम्हाला साथ देईल आणि तुमची एखादी मनातील इच्छा पूर्ण होऊ शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवू शकता. तुम्ही एखाद्या थंड हवेच्या ठिकाणी सहलीचे नियोजनही करू शकता. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
या राशींच्या लोकांना चंद्राच्या संक्रमणानंतर मानसिक तणावातून आराम मिळू शकतो. शिक्षकांच्या पाठिंब्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल अनुभवता येऊ शकतात. आरोग्यातील सकारात्मक बदलांमुळे तुम्हाला जीवनाचा आनंद घेण्यास मदत होईल. प्रेमाच्या बाबतीत, तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.
चंद्राच्या संक्रमणामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत खुले होऊ शकतात. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्यांनाही यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही कुटुंबात आनंदी वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसू शकता. जर तुम्ही इतरत्र पैसे गुंतवले असतील, तर चंद्राच्या संक्रमणानंतर तुम्हाला चांगला परतावा मिळू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला चंद्र गोचर म्हटले जाते.
Ans: भावना, मानसिक स्थिती, कौटुंबिक जीवन, निर्णयक्षमता, आर्थिक परिस्थिती
Ans: चंद्र गोचराचा मेष, मिथुन, वृश्चिक आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे