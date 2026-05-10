Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! सोनं झालं स्वस्त, चांदी किंचीत घसरली

Today's Gold Rate: भारतात 10 मे रोजी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर झाले असून प्रमुख शहरांतील भावही समोर आले आहेत.

Updated On: May 10, 2026 | 08:32 AM
  • 10 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,350 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • 9 मेच्या तुलनेत आज सोन्याच्या दरात थोडी घट झाली असून ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
  • मुंबई, पुणे आणि कोलकात्यात सोन्याचे दर समान असून चेन्नईमध्ये सोनं सर्वाधिक महाग आहे.
Gold Rate Todayभारतात 10 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,235 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,965 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,426 रुपये आहे. भारतात 10 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,260 रुपये आहे. भारतात 10 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये आहे.

भारतात 9 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,267 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,994 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,450 रुपये होता. भारतात 9 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,500 रुपये होता. भारतात 9 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,260 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि इतर काही शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,410 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,100 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,310 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
पुणे ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
केरळ ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
कोलकाता ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
बंगळुरु ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
नागपूर ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
हैद्राबाद ₹1,39,650 ₹1,52,350 ₹1,14,260
दिल्ली ₹1,39,800 ₹1,52,500 ₹1,14,410
चंदीगड ₹1,39,800 ₹1,52,500 ₹1,14,410
लखनौ ₹1,39,800 ₹1,52,500 ₹1,14,410
जयपूर ₹1,39,800 ₹1,52,500 ₹1,14,410
नाशिक ₹1,39,680 ₹1,52,380 ₹1,14,290
सुरत ₹1,39,700 ₹1,52,400 ₹1,14,310
चेन्नई ₹1,41,500 ₹1,54,370 ₹1,18,100

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

