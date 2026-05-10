Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! सोनं झालं स्वस्त, चांदी किंचीत घसरली

भारतात 9 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,267 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,994 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,450 रुपये होता. भारतात 9 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,500 रुपये होता. भारतात 9 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,260 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि इतर काही शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,410 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,100 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,310 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|पुणे
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|केरळ
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|कोलकाता
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|बंगळुरु
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|नागपूर
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|हैद्राबाद
|₹1,39,650
|₹1,52,350
|₹1,14,260
|दिल्ली
|₹1,39,800
|₹1,52,500
|₹1,14,410
|चंदीगड
|₹1,39,800
|₹1,52,500
|₹1,14,410
|लखनौ
|₹1,39,800
|₹1,52,500
|₹1,14,410
|जयपूर
|₹1,39,800
|₹1,52,500
|₹1,14,410
|नाशिक
|₹1,39,680
|₹1,52,380
|₹1,14,290
|सुरत
|₹1,39,700
|₹1,52,400
|₹1,14,310
|चेन्नई
|₹1,41,500
|₹1,54,370
|₹1,18,100