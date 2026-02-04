Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Us Cuts Tariffs On India To 18 After Moditrump Talks Trade Deal Signals Positive Turn

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः याचे संकेत दिले. त्यांनी भारताशी करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:11 AM
India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर? (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती
  • चीन, पाक आणि बांगलाहून कमी झाला भारताचा टॅरिफ
  • ट्रम्प-मोदी चर्चेनंतर शुल्क ५०% वरून १८% वर
 

India US Trade Deal: अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः याचे संकेत दिले. त्यांनी भारताशी करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवरही चर्चा केली, त्यानंतर संपूर्ण व्यापार समीकरण बदलले. त्याच अमेरिकेने, ज्याने भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क आणि २५ टक्के परस्पर शुल्क लादले होते, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्के झाले.

हे देखील वाचा: FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता

आता, पंतप्रधान मोदींशी बोलल्यानंतर, त्याच अमेरिकेने हे फक्त १८ टक्के कमी केले आहे, जे चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशने लादलेल्या शुल्कापेक्षाही कमी आहे. अमेरिकेकडून व्यापार आणि शुल्कांवरील ही बातमी बाजारपेठेसाठी चांगली मानली जात आहे, जी देशाच्या वाहन आणि कापड क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. शिवाय, येत्या काळात अमेरिकेसोबतचा व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. या सर्वांमध्ये सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने केलेली कर कपात ही जगातील उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात कमी आहे.

भारतावर आता चीन, बांगलादेश आणि शेजारील पाकिस्तानपेक्षा कमी कर आकारला जाईल. याचा भविष्यात भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे. जगातील उदयोन्मुख बाजारपेठांवरील कर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या बाबतीत, अमेरिकेने सध्या दक्षिण कोरियावर सर्वात कमी कर आकारला आहे, जो १५ टक्के आहे. भारताचा क्रमांक लागतो, जो आता १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर

जगभरातील काही देश जसे की दक्षिण कोरिया देशाचे कर १५ % असून थायलंड चे १९ % कर आहे. फिलिपिन्स, मलेशिया,इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका,चीन आणि  ब्राझील या देशांचे अमेरिकेने लावलेले कर अनुक्रमे १९%, १९%, १९%, २५%, ३०%, ४७.५% आणि ५०% आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर मात्र भारतीय शेअर बाजारात तेजी आली. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Us cuts tariffs on india to 18 after moditrump talks trade deal signals positive turn

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 11:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार
1

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका
2

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया
3

India–US Trade Deal: “हा करार दोन्ही देशांसाठी…”, भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सुनील भारती मित्तल यांची मोठी प्रतिक्रिया

India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?
4

India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण…; ‘या’ प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

Feb 04, 2026 | 11:11 AM
T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

Feb 04, 2026 | 11:04 AM
Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Feb 04, 2026 | 11:04 AM
ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमधून महात्मा गांधींचा पुतळा चोरीला; ४२६ किलोचा पुतळा ग्राइंडरने कापला अन्…

ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नमधून महात्मा गांधींचा पुतळा चोरीला; ४२६ किलोचा पुतळा ग्राइंडरने कापला अन्…

Feb 04, 2026 | 11:02 AM
गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी

गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी

Feb 04, 2026 | 11:02 AM
कृष्णा नदीत सापडला तब्बल 25 किलोंचा दुर्मिळ कटला मासा; नागरिकांची एकच गर्दी

कृष्णा नदीत सापडला तब्बल 25 किलोंचा दुर्मिळ कटला मासा; नागरिकांची एकच गर्दी

Feb 04, 2026 | 11:02 AM
Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Feb 04, 2026 | 10:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM