India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

India US Trade Deal: अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः याचे संकेत दिले. त्यांनी भारताशी करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवरही चर्चा केली, त्यानंतर संपूर्ण व्यापार समीकरण बदलले. त्याच अमेरिकेने, ज्याने भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क आणि २५ टक्के परस्पर शुल्क लादले होते, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्के झाले.
हे देखील वाचा: FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता
आता, पंतप्रधान मोदींशी बोलल्यानंतर, त्याच अमेरिकेने हे फक्त १८ टक्के कमी केले आहे, जे चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशने लादलेल्या शुल्कापेक्षाही कमी आहे. अमेरिकेकडून व्यापार आणि शुल्कांवरील ही बातमी बाजारपेठेसाठी चांगली मानली जात आहे, जी देशाच्या वाहन आणि कापड क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. शिवाय, येत्या काळात अमेरिकेसोबतचा व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. या सर्वांमध्ये सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने केलेली कर कपात ही जगातील उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात कमी आहे.
भारतावर आता चीन, बांगलादेश आणि शेजारील पाकिस्तानपेक्षा कमी कर आकारला जाईल. याचा भविष्यात भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे. जगातील उदयोन्मुख बाजारपेठांवरील कर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या बाबतीत, अमेरिकेने सध्या दक्षिण कोरियावर सर्वात कमी कर आकारला आहे, जो १५ टक्के आहे. भारताचा क्रमांक लागतो, जो आता १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर
जगभरातील काही देश जसे की दक्षिण कोरिया देशाचे कर १५ % असून थायलंड चे १९ % कर आहे. फिलिपिन्स, मलेशिया,इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका,चीन आणि ब्राझील या देशांचे अमेरिकेने लावलेले कर अनुक्रमे १९%, १९%, १९%, २५%, ३०%, ४७.५% आणि ५०% आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर मात्र भारतीय शेअर बाजारात तेजी आली. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.