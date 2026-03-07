Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

मीन राशीमध्ये सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे तयार होणार शुक्रादित्य योग. यावेळी काही राशीच्या लोकांना संपत्ती, करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. शुक्रादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य आणि शुक्राची होणार युती
  • शुक्रादित्य राजयोग तयार होणार
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात, सूर्य आत्मविश्वास आणि आदर आणतो, तर शुक्र आनंद, समृद्धी आणि आनंद देतो. जेव्हा हे दोन्ही ग्रह एकत्र येतात तेव्हा व्यक्तीला त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ नक्कीच मिळते. यश आणि सुखसोयी वाढतात. एखाद्या व्यक्तीचे प्रयत्न नवीन उंची गाठू शकतात. यावेळी रविवार, 15 मार्च रोजी सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे शुक्रादित्य योग तयार होणार आहे. यावेळी सूर्य मीन राशीत प्रवेश करणार आहे ज्या ठिकाणी शुक्र आधीच उपस्थित आहे. या राशीत, सूर्य आणि शुक्र एकत्रित होऊन “शुक्रादित्य योग” तयार होईल.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा काळ कष्टाळू व्यक्तींसाठी वरदान आहे. या जातकांवर गुरु ग्रह देखील कृपा करेल. करिअर, संपत्ती आणि ओळखीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. नवीन सुरुवात करण्यासाठी आणि जोखीम घेण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. हा काळ कष्टाळू व्यक्तींसाठी वरदान आहे. या जातकांवर गुरु ग्रह देखील कृपा करेल. करिअर, संपत्ती आणि ओळखीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. नवीन सुरुवात करण्यासाठी आणि जोखीम घेण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. म कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

शुक्रादित्य योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उत्साहाचा राहील. दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे हळूहळू पूर्ण होतील. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. तुमचे वरिष्ठ तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा फायदा होईल. समाजामध्ये आदर वाढेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कौटुंबिक पाठिंब्यामुळे तुमचे मनोबल वाढेल. नवीन योजना आखण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. तुमचा आत्मविश्वास मजबूत राहील.

Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना हा काळ फायदेशीर ठरणार आहे. कामात सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. खूप मेहनत घेतल्यास या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मित्रांकडून किंवा ओळखीच्या लोकांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. काही लोकांना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा संधी मिळू शकतात. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात स्थिरता जाणवेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. या काळात प्रलंबित कामे यशस्वी होतील. तुमच्या कारकिर्दीला एक नवीन दिशा मिळू शकते. प्रवास किंवा नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीमध्ये सुधारणा होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहू शकते. सकारात्मक विचार तुमच्यासाठी नवीन मार्ग उघडू शकतात.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. या काळात तुमची प्रगती होईल. कामात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात नवीन कामगिरी कराल. तुमच्या योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आकर्षण वाढेल. लोक तुमच्या कल्पनांचे कौतुक करू शकतात. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. नवीन सुरुवात करण्यासाठी हा काळ अनुकूल असेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. समाजामध्ये तुमचा आदर वाढेल. मागील प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. जीवनात समृद्धीचे नवीन मार्ग उघडू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्रादित्य योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा सूर्य आणि शुक्र एकाच राशीत एकत्र येतात, तेव्हा ज्योतिषशास्त्रात शुक्रादित्य योग तयार होतो असे मानले जाते.

  • Que: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: सूर्य हा आत्मविश्वास, सत्ता आणि नेतृत्वाचे प्रतीक मानला जातो, तर शुक्र हा प्रेम, ऐश्वर्य आणि सौंदर्याचा ग्रह आहे. त्यामुळे या दोन्ही ग्रहांची युती जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकते.

  • Que: शुक्रादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: शुक्रादित्य योगाचा मेष, वृषभ, कर्क, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Mar 07, 2026 | 10:09 AM

