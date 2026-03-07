Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Trump Deploys Uss George Bush Aircraft Carrier Iran War Day 8

Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

USS George H.W. Bush in Iran : तणाव वाढत असताना, इराणवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने मध्य पूर्वेत तिसरी युद्धनौका म्हणून यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वाहक तैनात केली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:39 AM
trump deploys uss george bush aircraft carrier iran war day 8

Iran-US War: ट्रम्प यांचा 'फायनल स्ट्राईक'? तिसरी महाकाय युद्धनौका इराणच्या उंबरठ्यावर; २००३ नंतरचा सर्वात मोठा लष्करी विळखा! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक लष्करी तैनात
  • इराणचे थेट आव्हान
  • भारतात इराणी युद्धनौका

USS George H.W. Bush deployed to Iran 2026 : अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण या युद्धाचा (US-Israel Iran War) आज आठवा दिवस असून हे युद्ध आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपली सर्वात मोठी शक्ती म्हणजेच ‘यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश’ ही तिसरी विमानवाहू युद्धनौका (Aircraft Carrier) इराणच्या समुद्रकिनाऱ्याकडे रवाना केली आहे. २००३ मधील इराक युद्धानंतर अमेरिकेने एकाच वेळी तीन युद्धनौका युद्धभूमीवर तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामुळे युद्धाचा भडका अधिक उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

समुद्रात अमेरिकेचा पोलादी वेढा

‘यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश’च्या आगमनामुळे इराणची चहूबाजूंनी कोंडी करण्याची तयारी अमेरिकेने पूर्ण केली आहे. मध्य पूर्वेत आधीच दोन विमानवाहू युद्धनौका तैनात असताना तिसऱ्या युद्धनौकेची एन्ट्री ही केवळ लष्करी हालचाल नसून तो इराणला दिलेला अंतिम इशारा मानला जात आहे. या युद्धनौकेवर डझनावारी फायटर जेट्स आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत, जी इराणच्या अणुकेंद्र आणि लष्करी तळांना काही मिनिटांत उद्ध्वस्त करू शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

इराणचा पलटवार आणि ‘थाड’ प्रणालीचा विनाश

एकीकडे अमेरिका आपली शक्ती वाढवत असताना, इराणनेही जशास तसे उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. जॉर्डनमध्ये अमेरिकेने तैनात केलेली अत्यंत प्रगत अशी ‘यूएस टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स’ (THAAD) यंत्रणा इराणने नष्ट केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. ही यंत्रणा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट करण्यासाठी वापरली जाते. इराणने ट्रम्प प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे की, “जर हिंमत असेल तर अमेरिकन युद्धनौकांच्या संरक्षणाखाली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल टँकर नेऊन दाखवावे.”

credit – social media and Twitter

भारतीय बंदरात इराणी युद्धनौकेचा आश्रय

या महायुद्धाच्या रणधुमाळीत भारताची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. इराणची ‘आयआरआयएस लावन’ (IRIS Lavan) ही युद्धनौका २८ फेब्रुवारी रोजी तांत्रिक बिघाडामुळे समुद्रात अडकली होती. इराणच्या विनंतीनंतर भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून १ मार्च रोजी या जहाजाला कोची बंदरात येण्याची परवानगी दिली. ४ मार्च रोजी १८३ खलाशांसह हे जहाज कोचीमध्ये दाखल झाले. सध्या हे सर्व इराणी खलाशी भारतीय नौदलाच्या देखरेखीखाली सुरक्षित स्थळी असून जहाजाची दुरुस्ती सुरू आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

‘बिनशर्त आत्मसमर्पण’ की युद्धबंदी?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर एक महत्त्वाची पोस्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “इराणने बिनशर्त आत्मसमर्पण केल्याशिवाय कोणताही करार किंवा चर्चा होणार नाही.” गेल्या वर्षीच्या १२ दिवसांच्या युद्धादरम्यानही ट्रम्प यांनी असाच इशारा दिला होता आणि त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत युद्धबंदी झाली होती. त्यामुळे, आता ही तिसरी युद्धनौका आल्यानंतर इराण गुडघे टेकणार की युद्ध सहा दिवसांत संपणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने तिसरी युद्धनौका 'यूएसएस जॉर्ज बुश' का तैनात केली आहे?

    Ans: इराणवर जास्तीत जास्त लष्करी दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेने ही तिसरी युद्धनौका तैनात केली आहे.

  • Que: इराणची युद्धनौका 'कोची' (भारत) मध्ये का आली आहे?

    Ans: इराणच्या 'आयआरआयएस लावन' या जहाजात २८ फेब्रुवारी रोजी तांत्रिक बिघाड झाला होता. मानवतावादी कारणास्तव भारताने त्याला कोची बंदरात आश्रय आणि दुरुस्तीसाठी परवानगी दिली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या 'बिनशर्त आत्मसमर्पण' पोस्टचा अर्थ काय?

    Ans: ट्रम्प यांचा असा संकेत आहे की, जोपर्यंत इराण हार मानत नाही, तोपर्यंत युद्ध थांबणार नाही. जाणकारांच्या मते हे संभाव्य युद्धबंदीचे लक्षण असू शकते.

Web Title: Trump deploys uss george bush aircraft carrier iran war day 8

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप
1

एपस्टीन फाईल्समध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचंही नाव; अनेक अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता
2

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?
3

ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’? ओव्हल ऑफिसमधील ‘त्या’ प्रार्थनेने जगात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट
4

Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले; अमेरिकेकडून 30 दिवसांची तात्पुरती सूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

Mar 07, 2026 | 09:39 AM
Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

Dedication…अर्जुन तेंडुलकरमध्ये दिसली सचिन तेंडुलकर छवी! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी परतला क्रिकेटच्या मैदानावर

Mar 07, 2026 | 09:35 AM
Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Mar 07, 2026 | 09:31 AM
दोन तोंडाचा साप कधी पाहिला आहे का? शिकार पाहताच तुटून पडला अन् अनोख्या सापाचा Video Viral

दोन तोंडाचा साप कधी पाहिला आहे का? शिकार पाहताच तुटून पडला अन् अनोख्या सापाचा Video Viral

Mar 07, 2026 | 09:29 AM
मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

मला वाचवा…भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

Mar 07, 2026 | 09:14 AM
zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Mar 07, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 07, 2026 | 08:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM