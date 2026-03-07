Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

जर कुंडलीमध्ये शनि दोष असेल किंवा शनि कुंडलीमध्ये कमकुवत असेल तर जीवनातील घटनांमध्ये त्याचे संकेत दिसू लागतात. यामुळे लोकांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. कुंडलीमध्ये शनि दोष असण्याची लक्षणे आणि उपाय जाणून घ्या

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:31 AM
  • शनि दोष म्हणजे काय
  • शनि दोषाची लक्षणे कोणती
  • शनि दोषाचे उपाय कोणते
 

ज्योतिषशास्त्रात शनि हा न्यायाचा देव मानला जातो. व्यक्तीला त्याच्या कर्मांचे फळ त्याच्या कर्मानुसार मिळते. शनिचा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात एकदाच येतो आणि कोणीही त्यातून सुटू शकत नाही. ज्यांना शनिचा त्रास होतो किंवा त्यांच्या कुंडलीत शनि दोष असतो त्यांना अनेकदा काही अशा घटनांचा अनुभव येतो ज्या शनि दोषाची लक्षणे असतात. शनि दोषाची लक्षणे कोणती आणि उपाय जाणून घ्या

शनि दोषाची लक्षणे

पायांमध्ये वेदना होणे

जर तुमच्या टाचांमध्ये किंवा पायांमध्ये सतत वेदना होत असतील आणि त्या बऱ्या होत नसतील तर ते वाईट शनिचे लक्षण आहे.

काम बिघडणे

तुम्ही काही काम नियोजन करून करता, ते चांगले होईल असे तुम्हाला वाटते, पण शेवटी ते काम बिघडते.

कोर्ट केसेस

अनावश्यक वाद किंवा कोर्ट केसेसमध्ये अडकणे. नकारात्मक शनिमुळे एखाद्या व्यक्तीला कोर्टात जावे लागू शकते.

zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

शनिची लक्षणे

जास्त केस गळणे, केस अकाली पांढरे होणे, दात कमकुवत होणे, हिरड्यांच्या समस्या, दात तुटणे ही देखील वाईट शनिची लक्षणे आहेत.

भीती वाटणे

जर तुम्हाला नेहमीच काही अज्ञात भीती वाटत असेल, एकटे राहावेसे वाटत असेल, लोकांना भेटण्याची भीती वाटत असेल, छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावत असाल, इतरांवर विश्वास ठेवू नका, तर ही देखील शनि दोषाची लक्षणे आहेत.

आर्थिक नुकसान

पैशाचे नुकसान, कर्जात अडकणे, पद आणि प्रतिष्ठा गमावणे, खोटे आरोप करणे हे देखील वाईट शनिची लक्षणे आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खराब होणे

ज्या लोकांच्या घरात वारंवार मशीन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होतात ते देखील शनि दोषाची लक्षणे आहेत.

भिंतीला भेगा पडणे

घराचा कोणताही भाग पडणे किंवा पश्चिमेकडील भिंतीला भेगा पडणे, शरीरात उर्जेचा अभाव, नेहमी आळस वाटणे ही देखील शनिदोषाची लक्षणे आहेत.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

वारंवार घटना घडणे

जर तुमच्याकडे गाय किंवा म्हैस असेल आणि ती अचानक मेली ही घटना वारंवार घडत असेल तर ते चांगले मानले जात नाही.

शनि दोषाचे उपाय

शनिदोष टाळण्यासाठी, शनिवारी उपवास करा. शनिदेवाची पूजा करा. हनुमानाचे ध्यान करा. गरीब आणि असहाय्य लोकांना मदत करा. शनिदेवाशी संबंधित वस्तू दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि दोष म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा कुंडलीमध्ये शनि दोष निर्माण होतो, तेव्हा व्यक्तीच्या आयुष्यात अडचणी, विलंब, आर्थिक नुकसान किंवा मानसिक ताण वाढू शकतो. हा दोष ग्रहस्थितीमुळे तयार होतो.

  • Que: शनि दोषाची प्रमुख लक्षणे कोणती?

    Ans: शनि दोष असल्यास वारंवार अडथळे येणे, कामात उशीर होणे, आर्थिक समस्या, नोकरीत अस्थिरता, मानसिक ताण, आरोग्याच्या तक्रारी आणि कुटुंबातील मतभेद अशी लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: शनि दोष कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शनि दोष कमी करण्यासाठी शनिवारी उपवास करणे, गरजू लोकांना दान देणे, काळे तीळ किंवा तेल दान करणे आणि Shani Dev यांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.

Published On: Mar 07, 2026 | 09:31 AM

