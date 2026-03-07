Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

ज्योतिषशास्त्रात शनि हा न्यायाचा देव मानला जातो. व्यक्तीला त्याच्या कर्मांचे फळ त्याच्या कर्मानुसार मिळते. शनिचा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात एकदाच येतो आणि कोणीही त्यातून सुटू शकत नाही. ज्यांना शनिचा त्रास होतो किंवा त्यांच्या कुंडलीत शनि दोष असतो त्यांना अनेकदा काही अशा घटनांचा अनुभव येतो ज्या शनि दोषाची लक्षणे असतात. शनि दोषाची लक्षणे कोणती आणि उपाय जाणून घ्या
जर तुमच्या टाचांमध्ये किंवा पायांमध्ये सतत वेदना होत असतील आणि त्या बऱ्या होत नसतील तर ते वाईट शनिचे लक्षण आहे.
तुम्ही काही काम नियोजन करून करता, ते चांगले होईल असे तुम्हाला वाटते, पण शेवटी ते काम बिघडते.
अनावश्यक वाद किंवा कोर्ट केसेसमध्ये अडकणे. नकारात्मक शनिमुळे एखाद्या व्यक्तीला कोर्टात जावे लागू शकते.
जास्त केस गळणे, केस अकाली पांढरे होणे, दात कमकुवत होणे, हिरड्यांच्या समस्या, दात तुटणे ही देखील वाईट शनिची लक्षणे आहेत.
जर तुम्हाला नेहमीच काही अज्ञात भीती वाटत असेल, एकटे राहावेसे वाटत असेल, लोकांना भेटण्याची भीती वाटत असेल, छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावत असाल, इतरांवर विश्वास ठेवू नका, तर ही देखील शनि दोषाची लक्षणे आहेत.
पैशाचे नुकसान, कर्जात अडकणे, पद आणि प्रतिष्ठा गमावणे, खोटे आरोप करणे हे देखील वाईट शनिची लक्षणे आहेत.
ज्या लोकांच्या घरात वारंवार मशीन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होतात ते देखील शनि दोषाची लक्षणे आहेत.
घराचा कोणताही भाग पडणे किंवा पश्चिमेकडील भिंतीला भेगा पडणे, शरीरात उर्जेचा अभाव, नेहमी आळस वाटणे ही देखील शनिदोषाची लक्षणे आहेत.
जर तुमच्याकडे गाय किंवा म्हैस असेल आणि ती अचानक मेली ही घटना वारंवार घडत असेल तर ते चांगले मानले जात नाही.
शनिदोष टाळण्यासाठी, शनिवारी उपवास करा. शनिदेवाची पूजा करा. हनुमानाचे ध्यान करा. गरीब आणि असहाय्य लोकांना मदत करा. शनिदेवाशी संबंधित वस्तू दान करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा कुंडलीमध्ये शनि दोष निर्माण होतो, तेव्हा व्यक्तीच्या आयुष्यात अडचणी, विलंब, आर्थिक नुकसान किंवा मानसिक ताण वाढू शकतो. हा दोष ग्रहस्थितीमुळे तयार होतो.
Ans: शनि दोष असल्यास वारंवार अडथळे येणे, कामात उशीर होणे, आर्थिक समस्या, नोकरीत अस्थिरता, मानसिक ताण, आरोग्याच्या तक्रारी आणि कुटुंबातील मतभेद अशी लक्षणे दिसू शकतात.
Ans: शनि दोष कमी करण्यासाठी शनिवारी उपवास करणे, गरजू लोकांना दान देणे, काळे तीळ किंवा तेल दान करणे आणि Shani Dev यांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.