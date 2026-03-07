Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
zodiac sign: बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

आज शनिवार, 7 मार्च. आज बुध आणि सूर्याची युती कुंभ राशीमध्ये होत असल्याने बुधादित्य राजयोग तयार होणार आहे. बुधादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शनिवार, 7 मार्चचा दिवस. ग्रहांच्या होणाऱ्या हालचालीमुळे बुधादित्य राजयोग आणि सर्वार्थ सिद्धि योग तयार होणार आहे. या योगामुळे काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या शुभ योगामुळे काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.  सर्वार्थ सिद्धि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागेल. कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामानिमित्त प्रवास करणे चांगले राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्यांना आज अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नशिबाची तुम्हाला उत्तम साथ मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम राहणार आहे. नातेसंबंध चांगले राहतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमचे कौतुक केले जाईल. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला चांगला यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला आज नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला चांगला यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

