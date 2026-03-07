Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

Motorola Edge 70 Fusion: मिड रेंज सेगमेंटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोम भारतात आला आहे. हा स्मार्टफोन टेक कंपनी मोटोरोलाने लाँच केला आहे. कमी किंमतीत हा स्मार्टफोन अनेक दमदार फीचर्स ऑफर करतो.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:41 AM
7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

  • लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा
  • फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 प्रोसेसर
  • मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोन तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच
टेक कंपनी मोटोरोलाने भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच तेला आहे. कंपनीने दमदार प्रोसेसर आणि जबरदस्त कॅमेऱ्यासह Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन भारतात लाँच केला आहे. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सेल LYTIA 710 प्रायमरी रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशनला (OIS) सपोर्ट करतो. मोटोरोलाने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटवाला अ‍ॅमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 प्रोसेसर आहे. या स्मार्टफोनची किंमत मिड रेंज किंमतीत उपलब्ध आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

मोटोरोला एज 70 फ्यूजनची किंमत ऑफर्स

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोन तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8GB + 128GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 256GB यांचा समावेश आहे. या स्मार्टफोनच्या 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 26,999 रुपये आहे तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये आहे. स्मार्टफोनच्या तिसऱ्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 32,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, कंपनी एचडीएफसी आणि अ‍ॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डवर 2 हजार रुपयांची त्वरित सूट देत आहे. बँक ऑफरसह, हा मोटोरोला फोन 24,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत खरेदी करता येईल. (फोटो सौजन्य – X)

मोटोरोला एज 70 फ्यूजनचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच सुपर एचडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. याचे रेजोल्यूशन 1.5K (1,272×2,772 पिक्सेल) आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये एक्स्ट्रीम अ‍ॅमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे आणि डिव्हाईस HDR10+ सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहे. या फोनची पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स आहे. डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आय प्रोटेक्शनसह येतो.

परफॉर्मंस

मोटोरोलाच्या या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा फोन 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेजने सुसज्ज आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित हॅलो यूआय वर चालतो. मोटोरोलाचे म्हणणे आहे की या फोनला 3 ओएस अपग्रेड आणि 5 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट मिळतात.

कॅमेरा

मोटोरोला एज 70 फ्यूजनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल सोनी LYTIA 710 सेंसर दिला आहे. मोटोरोला एज 70 फ्यूजनमध्ये 13-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर दिला आहे, ज्यामुळे 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिळतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या मोटोरोला फोनद्वारे 30fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येते.

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

बॅटरी आणि इतर डिटेल्स

मोटोरोलाने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 68W टर्बो पॉवर फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनमध्ये नॅनो सिम स्लॉट आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, 3जी, 2जी, वाय-फाय 6ई, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ग्लोनास आणि गॅलिलिओ यांचा समावेश आहे. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटेड आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 09:41 AM

