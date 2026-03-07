7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोन तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8GB + 128GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 256GB यांचा समावेश आहे. या स्मार्टफोनच्या 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 26,999 रुपये आहे तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये आहे. स्मार्टफोनच्या तिसऱ्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 32,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, कंपनी एचडीएफसी आणि अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डवर 2 हजार रुपयांची त्वरित सूट देत आहे. बँक ऑफरसह, हा मोटोरोला फोन 24,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत खरेदी करता येईल. (फोटो सौजन्य – X)
The motorola edge 70 fusion debuts the world’s first 50MP Sony LYTIA™ 710 camera with motoAI. Sale starts 12th March on Flipkart, https://t.co/YA8qpSXba4 and leading retail stores.
Grab yours for just ₹24,999*#MotorolaIndia #MotorolaEdge70Fusion #CaptureBeyondTheOrdinary pic.twitter.com/ko6wctYS2Y — Motorola India (@motorolaindia) March 6, 2026
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच सुपर एचडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. याचे रेजोल्यूशन 1.5K (1,272×2,772 पिक्सेल) आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये एक्स्ट्रीम अॅमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे आणि डिव्हाईस HDR10+ सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहे. या फोनची पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स आहे. डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आय प्रोटेक्शनसह येतो.
मोटोरोलाच्या या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा फोन 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेजने सुसज्ज आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित हॅलो यूआय वर चालतो. मोटोरोलाचे म्हणणे आहे की या फोनला 3 ओएस अपग्रेड आणि 5 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट मिळतात.
मोटोरोला एज 70 फ्यूजनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल सोनी LYTIA 710 सेंसर दिला आहे. मोटोरोला एज 70 फ्यूजनमध्ये 13-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर दिला आहे, ज्यामुळे 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिळतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या मोटोरोला फोनद्वारे 30fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येते.
मोटोरोलाने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 68W टर्बो पॉवर फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनमध्ये नॅनो सिम स्लॉट आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, 3जी, 2जी, वाय-फाय 6ई, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ग्लोनास आणि गॅलिलिओ यांचा समावेश आहे. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटेड आहे.