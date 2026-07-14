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Raigad Crime : रायगड हादरला! 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:50 PM IST
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सारांश

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पाटणेश्वर आदिवासी वाडीत 5 वर्षीय रिया सागर वाघमारे हिचे अपहरण करून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी तातडीने तपास करत किरण भिकू वाघमारे या संशयिताला ताब्यात घेऊन अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

रायगड हादरला! 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

रायगड हादरला! 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

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विस्तार
  • पेणमध्ये 5 वर्षीय चिमुकलीचे अपहरण करून निर्घृण हत्या
  • आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
  • बेपत्ता चिमुकलीचा मृतदेह शेतात आढळला
विजय मोकल,पेण: रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पाटणेश्वर आदिवासी वाडीत पाच वर्षीय चिमुकलीच्या अपहरणानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मृत मुलीची ओळख रिया सागर वाघमारे (वय 5) अशी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिया ही रात्री आई-वडिलांसोबत घरी झोपली होती. पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास तिचे वडील जागे झाल्यानंतर रिया बेपत्ता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कुटुंबीयांनी परिसरात शोध घेतला, मात्र ती न सापडल्याने त्यांनी तातडीने पेण पोलिसांना माहिती दिली.

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घटनेची माहिती मिळताच पेण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. डॉग स्कॉडच्या मदतीने शोध घेत असताना सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास घरापासून सुमारे 100 मीटर अंतरावरील शेत परिसरात रियाचा मृतदेह आढळून आला.या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक आचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालिंदर नालकुल आणि पेण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप भोसले यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाची सूत्रे हाती घेतली.

तपासादरम्यान पोलिसांनी किरण भिकू वाघमारे (वय 24) याला ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्याच्याविरुद्ध संबंधित कायदेशीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

दरम्यान, रियाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पेण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. या घटनेने पेण तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात असून, नागरिकांनी आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील दुर्गम उंबरणेवाडी येथे शनिवारी घडलेली ही घटना शासनाच्या विकासाच्या दाव्यांना चपराक देणारी ठरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उंबरणेवाडीतील गर्भवती मनीषा अनंत पारधी हिला अचानक तीव्र प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. तिची प्रकृती गंभीर झाल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे होते, मात्र गावापर्यंत वाहन जाऊ शकेल, असा रस्ताच नसल्यामुळे रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही.

अखेर ग्रामस्थांनी स्वतः पुढाकार घेत बांबू आणि कापडाच्या साहाय्याने झोळी तयार केली. जीव धोक्यात घालून महिलेला खडतर डोंगररस्त्याने खांद्यावर वाहत मुख्य रस्त्यापर्यंत आणले. त्यानंतर तिला उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उंबरणेवाडीसह परिसरातील सर्व दुर्गम वाड्यांना तातडीने सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येईल असा पक्का रस्ता, नियमित आरोग्य सेवा, रुग्णवाहिका सुविधा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

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Web Title: Pen raigad five year old girl kidnapped and murdered accused arrested

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:48 PM

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