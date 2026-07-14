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‘सगळं उद्ध्वस्त होईल…’, शेतकऱ्यांचा संताप, पंजाबमध्ये India-US Trade Deal विरोधात आंदोलन, नेमक्या मागण्या काय?

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराला पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या करारामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादने स्वस्त दरात भारतात आयात होतील, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठ आणि येथील शेतकरी उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा संताप
  • India-US Trade Deal विरोधात आंदोलन
  • शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराचा सध्या देशभरच नाही तर संपूर्ण जागतिक स्तरावर गाजावाजा सुरु आहे. पण देशातील पंजाब भागात काही वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झालं आहे. भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वाखाली, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी मोहाली-चंदीगड सीमेवर निदर्शने केली आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर या व्यापार करारामध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश झाला, तर देशातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसेल. नेमकं काय घडत आहे?

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शेतकरी आंदोलन का करत आहेत?

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर मोठी सूट दिली तर स्वस्त आयातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य भाव मिळणार नाही. त्यांच्या मते, याचा शेतीवर गंभीर परिणाम होईल आणि लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका धोक्यात येऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत, त्यांनी मागणी केली आहे की केंद्र सरकारने भारत-अमेरिका व्यापार करारामध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश करू नये. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय असा निर्णय घेऊ नये. त्यांनी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे.

सरकारची भूमिका काय आहे?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे हा आहे. पण कृषी क्षेत्राबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे मुद्दे समजून घेवून सरकार योग्य तो निर्णय घेईल की या करारामध्ये शेतीचा समावेश करेल हे पाहावं लागेल.

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Web Title: Punjab farmers protest against the india us trade deal whats their demands

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:45 PM

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