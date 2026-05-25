Maharashtra Breaking News Updates Today: गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग

Updated On: May 25, 2026 | 10:40 AM
सारांश

Maharashtra Breaking News : गेल्या अवघ्या १० दिवसांच्या कालावधीत पेट्रोल प्रति लिटर ₹७.३५ ने आणि डिझेल प्रति लिटर ₹७.५३ ने महाग झाले आहे. या सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीमुळे मालवाहतुकीसह सर्वच क्षेत्रांत महागाई आणखी वाढण्याची भीती वर्तवली जात आहे

  • 25 May 2026 10:40 AM (IST)

    ‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल

    नवी दिल्लीत नुकत्याच एका पार पडलेल्या कार्यक्रमादरम्यान एक अत्यंत रंजक प्रसंग पाहायला मिळाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी थेट वॉशिंग्टनमधून व्हिडिओ कॉलद्वारे कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भरभरुन कौतुक केले. त्यांच्याबद्दल प्रेम आणि आदर जाहीपणे व्यक्त करत, स्वत:ला पंतप्रधान मोदींचा फॅन घोषित केले.

  • 25 May 2026 10:30 AM (IST)

    नाशिकमध्ये जमीन वादातून थरार! दोन महिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडल्याचा आरोप

    नाशिक जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतीच्या वादातून दोन महिलांना ट्रॅक्टर खाली चिरडल्याची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. वादग्रस्त जमिनीवर नांगरणी सुरू असताना आणि न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शेतात दोनही बाजूंमध्ये वाद झाला. जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या महिलांना ट्रॅक्टरची धडक बसल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. घडलेली घटना नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंतमध्ये घडली

  • 25 May 2026 10:20 AM (IST)

    पुण्याच्या मुख्याध्यापिकेने उघड केले ‘एनटीए’ कनेक्शन

    नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात दररोज नवे खुलासे समोर येत आहेत. आता राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचा (एनटीए) रसायनशास्त्र विषयाचा आणखी एक तज्ञ केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) समोर आला आहे. पुण्यात अटक करण्यात आलेली मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार हिच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीमुळे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या रसायनशास्त्रातील पॅनलमधील तज्ञ प्राध्यापिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

  • 25 May 2026 10:10 AM (IST)

    दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण

    बीड शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवैध दारू दुकानात काम करणाऱ्या एका तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्यावर जशी मारहाण करण्यात आली तशीच मारहाण या प्रकरणातील तरुणावर देखील करण्यात आल्याचे आरोप नातेवाईकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. घडलेली घटना शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालपिल परिसरात घडली.

  • 25 May 2026 09:59 AM (IST)

    सोन्याच्या दरात किंचित घसरण

    भारतात 25 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,905 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,579 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,928 रुपये आहे. भारतात 25 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,280 रुपये आहे. भारतात 25 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

  • 25 May 2026 09:50 AM (IST)

    शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण

    अमेरिका आणि ईराण यांच्यामधील शांतता कराराच्या संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, आज २५ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजीत उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१७ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९६१ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

  • 25 May 2026 09:40 AM (IST)

    Iran-US War:  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका पावलाने मुस्लिम देशांची झोप उडाली

    Iran-US War:    इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध आता संपण्याच्या अत्यंत जवळ आले असून, कोणत्याही क्षणी दोन्ही देशांकडून युद्धविरामाची मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. गेल्या काही काळापासून दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हा करार रखडला होता, मात्र आता त्यामधूनही यशस्वीपणे मार्ग काढण्यात आल्याचे समजते आहे.

    इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या युद्धाला येत्या ३ दिवसांत तीन महिने पूर्ण होतील. या तीन महिन्यांच्या काळात युद्धाने संपूर्ण जगाला जेरीस आणले आहे. जगभरात ऊर्जेचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत (Crude Oil Prices) प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठ पूर्णपणे अस्थिर झाली होती. आता दोन्ही देश या युद्धविरामाच्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम करत असल्याने जगाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

  • 25 May 2026 09:35 AM (IST)

    Ebola Alert: जागतिक आणीबाणीनंतर पुणे विमानतळावर हाय अलर्ट

    Ebola Alert:  जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केल्यानंतर, जगावर आणखी एका भीषण साथीच्या आजाराचे संकट घोंगावत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही देशातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या जागतिक इबोला संसर्गाच्या (Ebola) धोक्यामुळे पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Pune Airport) प्रशासनाकडून मोठी सतर्कता बाळगली जात असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आल्या आहेत.

    दुबई आणि बँकॉकहून येणाऱ्या प्रवाशांवर विशेष नजर पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी आणि अत्यंत कडक निगराणी सुरू करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने बँकॉक आणि दुबई या आंतरराष्ट्रीय शहरांमधून पुण्यात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांची 'थर्मल स्क्रिनिंग'द्वारे (Thermal Screening) तपासणी केली जात आहे.

  • 25 May 2026 09:30 AM (IST)

    Kalyan Dombivli: कल्याणमध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या कार्यालयाचे शिंदे गटाच्या नगरसेवकाच्या हस्ते उद्घाटन

    Kalyan Dombivli Politics:  ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातील राजकीय वितुष्ट आणि वाद सर्वज्ञात आहे. मात्र, कल्याण-डोंबिवलीत या दोन्ही कट्टर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये एक वेगळेच मनोमिलन पाहायला मिळाले आहे. कल्याण पूर्वेकडील द्वारली येथे ठाकरे गटाचे नगरसेवक निलेश खंबायत यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन चक्क शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक कुणाल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या अनोख्या उद्घाटनामुळे सध्या स्थानिक राजकीय वर्तुळात सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

      या कार्यक्रमातील आपल्या उपस्थितीबद्दल शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक कुणाल पाटील यांना विचारण्यात आले असता त्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवल्याचे सांगितले. "मला या कार्यक्रमाचे अधिकृत आमंत्रण देण्यात आले होते, म्हणूनच मी येथे आलो. निलेश खंबायत आणि माझे अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत," अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली.

  • 25 May 2026 09:20 AM (IST)

    MS Dhoni: लेफ्टनंट कर्नल महेंद्रसिंह धोनीला लष्कराकडून पगार मिळतो का?  

    MS Dhoni Salary From Army: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी (MS Dhoni) मैदानातील आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीसोबतच देशप्रेमासाठीही ओळखला जातो. वर्ष २०११ मध्ये भारताला वर्ल्ड कप जिंकवून दिल्यानंतर, भारतीय प्रादेशिक सेनेने (Territorial Army) धोनीला 'लेफ्टनंट कर्नल' ही मानद पदवी देऊन गौरवले होते. लष्करातील या मानाच्या पदवीनंतर धोनीला सैन्यदलाकडून किती पगार मिळतो, असा प्रश्न अनेकदा चाहत्यांच्या मनात येतो.

    लष्कराकडून धोनीला पगार मिळतो का?

    भारतीय लष्करात नियमित सेवा बजावणाऱ्या लेफ्टनंट कर्नल पदावरील अधिकाऱ्याचा मासिक पगार साधारणपणे १.२१ लाख रुपयांपासून ते २.१२ लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो, ज्यामध्ये विविध भत्त्यांचाही समावेश असतो.

  • 25 May 2026 09:15 AM (IST)

    Pune Crime: पुण्यात हॉटेलमधील वादातून गोळीबार; दोघे गंभीर जखमी,  

    Pune Crime:  पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. राजगड तालुक्यातील कोदवडी फाटा परिसरातील एका हॉटेलमध्ये किरकोळ वादातून थेट फायरिंग (गोळीबार) झाल्याची घटना घडली आहे. या गोळीबाराच्या घटनेत दोन जण गंभीर जखमी झाले असून, परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

    मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कोदवडी फाटा येथील एका हॉटेलमध्ये काही लोकांमध्ये वाद झाला. हा वाद पाहता पाहता इतका विकोपाला गेला की, आरोपींनी थेट बंदुकीतून गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारात दशरथ शिळीमकर आणि मस्कु दसवडकर हे दोघेजण गोळ्या लागल्याने गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

  • 25 May 2026 09:10 AM (IST)

    Solapur Rain Update: सोलापूर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा हाहाकार 

    Solapur Rain Update:  गेल्या दोन दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक भागांना अवकाळी पावसाचा आणि वादळी वाऱ्याचा मोठा फटका बसला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीसह व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे प्रचंड नुकसान झाले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

     जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील लांबोटी गावात वादळी वाऱ्याने भीषण रूप धारण केले होते. या वादळामुळे येथील प्रसिद्ध 'जयशंकर' हॉटेल आणि एका पेट्रोल पंपाच्या छताचे मोठे नुकसान झाले आहे. वादळाचा वेग इतका तीव्र होता की, हॉटेल जयशंकरचे छताचे पत्रे अक्षरशः हवेत उडून गेले. वादळी वाऱ्याची ही भयानक दृश्ये तेथील सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यातही कैद झाली आहेत.

  • 25 May 2026 09:03 AM (IST)

    Pimpri Chinchwad: चिंचवडमध्ये तरुणीची छेडछाड करणाऱ्या विकृताला २४ तासांत बेड्या 

    Pimpri Chinchwad Crime: पुणे जिल्ह्याच्या पिंपरी-चिंचवडमधून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चिंचवड येथील मदर तेरेसा उड्डाणपुलावरील (Flyover) एम्पायर इस्टेट बीआरटी बसथांब्यावर एका २४ वर्षीय तरुणीची अश्लील हावभाव करत छेडछाड करण्यात आली. मात्र, पीडित तरुणीने दाखवलेले विलक्षण धाडस आणि पिंपरी पोलिसांचा तात्काळ तांत्रिक तपास यामुळे या विकृत आरोपीला २४ तासांच्या आत बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. जाकीर हमीद शेख असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

    भररस्त्यात अश्लील चाळे याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ मे रोजी सकाळी ७:४५ वाजण्याच्या सुमारास पीडित २४ वर्षीय तरुणी तिच्या कंपनीच्या बसची वाट पाहत एम्पायर इस्टेट बीआरटी स्टँडवर उभी होती. सकाळी कामावर जाणाऱ्यांची मोठी वर्दळ असतानाही, आरोपी जाकीर शेख तिथे आला आणि त्याने तरुणीला पाहून अश्लील चाळे व हावभाव करण्यास सुरुवात केली.

Fuel Price Hike: महागाईचा भडका! गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग; मुंबई-दिल्लीत नवे दर लागू

सर्वत्र महागाईचा भडका उडाला असताना सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लावणारी एक अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी दरवाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अवघ्या दहा दिवसांतील इंधनाच्या दरात वाढ होण्याची ही चौथी वेळ असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

या ताज्या दरवाढीत पेट्रोलच्या किमतीत २.६१ रुपयांनी, तर डिझेलच्या किमतीत २.१७ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या नव्या दरवाढीनंतर देशातील प्रमुख शहरांतील दर खालीलप्रमाणे आहेत:

मुंबई: मुंबईमध्ये पेट्रोलचे दर २.७६ रुपयांनी वाढले असून आता पेट्रोल १११.२१ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. तर डिझेलच्या दरात २.८१ रुपयांची वाढ झाल्याने डिझेल ९७.८३ रुपये प्रति लिटर झाले आहे.

दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्लीत नव्या दरवाढीनंतर पेट्रोल १०२.१२ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर झाले आहे.

 

 

Published On: May 25, 2026 | 08:55 AM

