Vyatipat Yog 2026: २७ मे रोजी तयार होणार व्यतिपात योग, वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांचा वाढू शकतो तणाव

Updated On: May 24, 2026 | 03:50 PM IST
सारांश

२७ मे रोजी व्यतिपात योग तयार होत आहे, जेव्हा सूर्य आणि चंद्र १८० अंशांच्या कोनात एकमेकांच्या थेट विरुद्ध दिशेला येतील. व्यतिपात योगाच्या वेळी काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

विस्तार
  • व्यतिपात योग म्हणजे काय
  • व्यतिपात योग कधी सुरू होत आहे
  • कोणत्या राशींचा ताण वाढू शकतो
 

 

ज्योतिषशास्त्र ग्रह आणि ताऱ्यांच्या हालचाली आणि त्यांच्या परस्पर स्थितींवर आधारित विविध शुभ आणि अशुभ योगांचे वर्णन करते, जे मानवी जीवन, विचार आणि परिस्थितीवर थेट परिणाम करतात. या योगांपैकी, व्यतिपात योग हा सर्वात शक्तिशाली आणि तीव्र योगांपैकी एक मानला जातो. जेव्हा सूर्य आणि चंद्र १८० अंशांच्या अंतरावर एका रेषेत येतात, तेव्हा ही युती घडते. असे मानले जाते की या काळात ग्रहांची ऊर्जा नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र आणि अस्थिर होते, ज्यामुळे वेगवेगळ्या राशींवर वेगवेगळे परिणाम होऊ शकतात. द्रिक पंचांगानुसार या महिन्यात, हा योग २७ मे रोजी पहाटे ०३:११ वाजता तयार होणार आहे आणि २८ मे रोजी पहाटे ०३:२५ पर्यंत प्रभावी राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा काळ अत्यंत संवेदनशील मानला जातो, ज्यामध्ये काही राशींना विशेषतः अधिक सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

वृशभ रास

व्यतिपात योगाच्या प्रभावामुळे वृषभ राशीच्या लोकांसाठी या काळात आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या काळात कोणतीही नवीन गुंतवणूक करणे, मोठे आर्थिक निर्णय घेणे किंवा पैसे उधार देणे टाळा. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विचारपूर्वक पावले उचलणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता वाटू शकते, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत, संयम, सहनशीलता आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

सिंह रास

हा काळ सिंह राशीच्या लोकांसाठी मानसिक दबाव आणि तणाव आणू शकतो. कोणतीही मोठी आर्थिक गुंतवणूक किंवा जोखमीचे निर्णय घेणे टाळा. नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकारी किंवा वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आपल्या वर्तनात संतुलन आणि संयम राखा. या वेळी केवळ विचारपूर्वक घेतलेले निर्णयच तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा सावधगिरीचा असू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी आपल्या बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींवरूनही सहकाऱ्यांसोबत गैरसमज किंवा वाद होऊ शकतात. या काळात शांत राहून आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे सर्वोत्तम आहे. कोणत्याही परिस्थितीवर घाईघाईने प्रतिक्रिया देणे टाळा आणि संयमाने ती हाताळण्याचा प्रयत्न करा.

वृश्चिक रास

हा काळ वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी भावनिक अस्थिरता आणू शकतो. प्रियजनांशी मतभेद किंवा वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमचे मन अस्वस्थ असू शकते. याशिवाय, छुपे शत्रूदेखील सक्रिय होऊ शकतात. कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा. या वेळी तुमच्यासाठी अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि भावनेच्या आहारी जाऊन निर्णय न घेणे खूप महत्त्वाचे असेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: व्यतिपात योग म्हणजे काय?

    Ans: व्यतिपात योग हा हिंदू पंचांगातील एक विशेष आणि प्रभावशाली योग मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग शुभ आणि अशुभ दोन्ही परिणाम देऊ शकतो.

  • Que: २७ मे २०२६ रोजी तयार होणाऱ्या व्यतिपात योगाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींवर मानसिक तणाव, निर्णयांमध्ये गोंधळ आणि आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

  • Que: व्यतिपात योगात कोणत्या राशींच्या लोकांनी काळजी घ्यावी

    Ans: व्यतिपात योगात वृषभ, सिंह, कन्या आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

