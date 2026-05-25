Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Latur Crime My Exam Went Well But The Stress Escalated Following The Paper Leak And A Student Took An Extreme Step

Latur Crime: माझा पेपर चांगला गेला होता…,मात्र पेपरफुटीनंतर तणाव वाढला आणि विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Updated On: May 25, 2026 | 08:08 AM IST
सारांश

लातूरमधील गोंदेगाव येथे NEET परीक्षेच्या तणावातून 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थिनी मैथिली सोनवणे हिने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पेपरफुटी प्रकरणानंतर ती मानसिक तणावात होती. या घटनेनंतर प्रशासनाने लातूरमधील ट्युशन एरियावर कारवाई सुरू केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • NEET परीक्षेच्या तणावातून विद्यार्थिनीने टोकाचं पाऊल उचललं.
  • मैथिली सोनवणे बारावीत 51.50 टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाली होती.
  • प्रशासनाने लातूर ट्युशन एरियातील क्लासेस व हॉस्टेल्सवर कारवाई सुरू केली.
लातूर: लातूर येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका विद्यार्थिनी नीट परीक्षेच्या तणावातून आत्महत्या केल्याची धक्का घटनासमोर आली आहे. नीट परीक्षेतील पेपर फुटी प्रकरण समोर आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी तणावात केले. त्यानंतर आता लातूरमध्ये पेपर फुटीच्या तणावातून आत्महत्या केल्याच्या समोर आले आहे. या प्रकरणी विद्यार्थीच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या जबाबदातून ही माहिती समोर आली आहे. घडलेली घटना लातूर तालुक्यातील गोंदेगाव गावात घडली.

नेमकं काय घडलं?

अशोक विठ्ठल सोनवणे यांची मुलगी मैथिली यावर्षी बारावी परीक्षेत उत्तीर्ण झाली होती. तिला डॉक्टर व्हायचे होते. त्यासाठी तीन नीट परीक्षेची तयारी करत होती. तसेच सीईटी परीक्षा ही तिने दिली होती. मात्र नीट परीक्षेतील पेपर फुटी झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे मैथिली मानसिक तणावाखाली गेली होती.

Accident News : रिव्हर्स घेतलेल्या कारच्या धडकेत 10 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू; दोघे जखमी

मैथिलीने माझा अभ्यास चांगला झाला होता, पेपरही चांगला गेला होता मात्र आता पुढे काय होईल, अशी चिंता ती सतत आपल्या वडिलांकडे व्यक्त करत होती. 16 मे च्या सकाळी साडेआठच्या सुमारास मैथिली घरात दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला. त्यावेळी शेतातील लिंबाच्या झाडाला ओढणीच्या सहाय्याने तिने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत ती आढळून आली. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला खाली उतरवून मुरुड येथील सरकारी दवाखान्यात नेले. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. यानंतर मैथिलीच्या वडिलांनी म्हणजेच अशोक सोनवणे यांनी पोलिसात दिलेल्या जबाबदातून पोलीसही चक्रावले. त्यांनी मुलीच्या मृतबाबत कोणताही संशय नाही तक्रार नाही असे नमूद केले.

लातूरमध्ये मध्यरात्री धावत्या ट्रॅव्हल्सला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे 35 प्रवासी बचावले

लातूर शहरातील छत्रपती चौकाच्या पुढे सोमवारी पहाटे धावत्या खाजगी ट्रॅव्हल्स बसला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील सर्व ३५ प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र काही वेळातच आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने संपूर्ण ट्रॅव्हल्स जळून खाक झाली. अग्निशमन विभागाला पहाटे ३.०२ वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. मनोज रंदाले यांनी याबाबत माहिती दिली.

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विद्यार्थिनीचं नाव काय होतं?

    Ans: मैथिली अशोक सोनवणे असं विद्यार्थिनीचं नाव होतं.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: NEET परीक्षेतील पेपरफुटी आणि भविष्यासंबंधीचा मानसिक तणाव हे कारण सांगितलं जात आहे.

  • Que: प्रशासनाने कोणती कारवाई केली?

    Ans: लातूरच्या ट्युशन एरियातील क्लासेस, हॉस्टेल्स आणि व्यावसायिक उपक्रम बंद करण्याचे आदेश दिले.

Web Title: Latur crime my exam went well but the stress escalated following the paper leak and a student took an extreme step

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 08:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ulhasnagar Crime: 10 हजारांच्या खंडणीसाठी दोन सख्या भावांचा बळी; कुटुंबाचा पोलिसांवर गंभीर आरोप
1

Ulhasnagar Crime: 10 हजारांच्या खंडणीसाठी दोन सख्या भावांचा बळी; कुटुंबाचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

Karnatak Crime: बेंगळुरूमध्ये अल्पवयीन बॉक्सरचा लैंगिक छळ; प्रशिक्षकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा
2

Karnatak Crime: बेंगळुरूमध्ये अल्पवयीन बॉक्सरचा लैंगिक छळ; प्रशिक्षकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ
3

Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ

Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट
4

Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur Crime: माझा पेपर चांगला गेला होता…,मात्र पेपरफुटीनंतर तणाव वाढला आणि विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Latur Crime: माझा पेपर चांगला गेला होता…,मात्र पेपरफुटीनंतर तणाव वाढला आणि विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

May 25, 2026 | 08:08 AM
दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी नाश्त्याने! ३ पदार्थांपासून झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी स्मूदी, नोट करून घ्या पौष्टिक पदार्थ

दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी नाश्त्याने! ३ पदार्थांपासून झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी स्मूदी, नोट करून घ्या पौष्टिक पदार्थ

May 25, 2026 | 08:00 AM
पोट स्वच्छ होऊन सुद्धा जडपणा जाणवतो? आतड्यांना सूज आल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

पोट स्वच्छ होऊन सुद्धा जडपणा जाणवतो? आतड्यांना सूज आल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

May 25, 2026 | 07:56 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किंचित घसरण; चांदीच्या भावातही झाली घट, वाचा सविस्तर

May 25, 2026 | 07:50 AM
World Football Day 2026 : गोल, जोश आणि जगभरातील चाहत्यांचा जल्लोष! जाणून घ्या ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ का आहे इतका खास?

World Football Day 2026 : गोल, जोश आणि जगभरातील चाहत्यांचा जल्लोष! जाणून घ्या ‘जागतिक फुटबॉल दिन’ का आहे इतका खास?

May 25, 2026 | 07:30 AM
Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

Tech Tips: ‘Restart’ ची सवय अन् स्मार्टफोनचा परफॉर्मंस होईल दमदार! जाणून घ्या गेमचेंजर फायदे

May 25, 2026 | 07:15 AM
Weekly Horoscope: मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

May 25, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM