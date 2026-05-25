Dinvishesh : सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते सुनील दत्त यांचे निधन; जाणून घ्या २५ मे चा इतिहास

Updated On: May 25, 2026 | 08:51 AM IST
Dinvishesh : सुनील दत्त यांनी केवळ एक अभिनेता म्हणूनच नाही, तर दिग्दर्शक राजकारणी म्हणून समाजाकारणातही मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्या या कार्यासाठी भारत सरकारने १९६८ मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले.

आपल्या भारतीय चित्रपट सृष्टीला अनेक उत्तम अभिनेते लाभले, त्यातीलच एक म्हणजे सुनील दत्त. मदर इंडिया, वक्त आणि पडोसन यांसारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत. त्यांनी एक संवेदनशील माणूस, डॅशिंग अभिनेता आणि तितकेच कर्तव्यदक्ष नेते म्हणून कार्य केले आहे. ते मनमोहन सिंग यांच्या काळात युवा व्यवहार आणि क्रिडा मंत्री होते. १९८४ मध्ये त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. ते मुंबई उत्तर पश्चिम मतदार संघातून पाच वेळा भारताच्या संसदेत निवडून आले होते. अशा या महान अभिनेता आणि नेत्याचे निधन २५ मे २००५ मध्ये झाले.

25 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1666 : शिवाजी महाराज आग्रा येथे नजरकैदेत.
  • 1953 : अमेरिकेच्या पहिल्या सार्वजनिक टेलिव्हिजन स्टेशनने अधिकृत पृष्ठे प्रसारित करण्यास सुरुवात केली.
  • 1955 : कांचनगंगा हे जगातील तिसरे सर्वोच्च शिखर ब्रिटिश गिर्यारोहक जो ब्राउन आणि जॉर्ज बँड यांनी सर केले.
  • 1961 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी हे दशक संपण्यापुर्वी चंद्रावर मानव उतरवण्याचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यात येईल असे अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात जाहीर केले.
  • 1963 : आफ्रिकन युनिटी (OAU) ची स्थापना अदिस अबाबा, इथियोपिया येथे झाली.
  • 1977 : चिनी सरकारने विल्यम शेक्सपियरच्या कलाकृतींवरील बंदी उठवली. ही बंदी सुमारे 10 वर्षे लागू होती.
  • 1981 : सौदी अरेबियातील रियाध येथे गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) या संघटनेची स्थापना झाली. बहारिन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि UAE हे या संघटनेचे सदस्य देश आहेत.
  • 1985 : बांगलादेशात चक्रीवादळामुळे सुमारे 10,000 लोकांचा मृत्यू झाला.
  • 1992 : प्रख्यात बंगाली लेखक सुभाष मुखोपाध्याय यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार 1991 जाहीर.
  • 1999 : पंढरपूरला सुमारे 100 वर्षे लाखो भाविक आणि नागरिकांची सेवा करणाऱ्या पंढरपूर-कुर्डूवाडी नॅरोगेज रेल्वेचा निरोप देण्यात आला.
  • 2010 : भारतीय वंशाच्या 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर यांची त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचे माजी पंतप्रधान पॅट्रिक मॅनिंग यांचा पराभव करून प्रथम महिला पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.
  • 2012 : SpaceX ड्रॅगन हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकासह यशस्वीरित्या डॉक करणारे पहिले व्यावसायिक अंतराळयान ठरले.
  • 2014 : मालवथ पूर्णा ही जगातील सर्वात कमी वयात (13 वर्षे) एव्हरेस्टवर चढणारी पहिली भारतीय महिला ठरली.
25 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1803 : ‘राल्फ वाल्डो इमर्सन’ – अमेरिकन लेखक व तत्वज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 एप्रिल 1882)
  • 1831 : ‘सर जॉन इलियट’ – ब्रिटिश हवामानशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 मार्च 1908)
  • 1886 : ‘रास बिहारी घोष’ – क्रांतिकारक यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 जानेवारी 1945)
  • 1895 : ‘त्र्यंबक शंकर शेजवलकर’ – इतिहासकार व लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 नोव्हेंबर 1963)
  • 1899 : स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारक, बंगाली कवी काझी यांचा जन्म. (मृत्यू : 29 ऑगस्ट 1976)
  • 1927 : ‘नझरुल इस्लाम’ – अमेरिकन लेखक रॉबर्ट लुडलुम यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 मार्च 2001)
  • 1936 : ‘रुसी सुरती’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 जानेवारी 2013)
  • 1954 : ‘मुरली’ – भारतीय अभिनेता, निर्माता आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑगस्ट 2009)
  • 1972 : ‘करण जोहर’ – भारतीय अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
25 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1954 : ‘गजानन यशवंत ताम्हणे’ तथा माणिकराव – आधुनिक भारतीय व्यायामविद्येचे प्रवर्तक, कन्या आरोग्य मंदिरा चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 31 डिसेंबर 1878)
  • 1998 : ‘लक्ष्मीकांत शांताराम कुडाळकर’ – लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या जोडीतील संगीतकार यांचे निधन. (जन्म : 3 नोव्हेंबर 1937)
  • 1999 : बाळ दत्तात्रय तथा ‘बी. डी. टिळक’ – संशोधक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे (NCL) संचालक यांचे निधन.
  • 2005 : ‘सुनील दत्त’ – अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक व केंद्रीय मंत्री यांचे निधन. (जन्म : 6 जून 1929)
  • 2013 : ‘महेंद्र कर्मा’ – भारतीय राजकारणी यांचे निधन. ( जन्म : 5 ऑगस्ट 1950)
Published On: May 25, 2026 | 08:50 AM

