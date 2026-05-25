Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Updated On: May 25, 2026 | 08:48 AM IST
सारांश

Share Market Update: अमेरिका आणि ईराण यांच्यातील शांतता चर्चेच्या सकारात्मक संकेतांमुळे जागतिक बाजारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून येत असून आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी तेजीत उघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टी जवळपास 217 पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर ट्रेड होत असून बाजारात गॅप-अप ओपनिंगचे संकेत आहेत.
  • तज्ज्ञांनी डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, रामको सिमेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • शुक्रवारी सेन्सेक्स, निफ्टी आणि बँक निफ्टी निर्देशांक तेजीसह बंद झाल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
India Share Market Update: अमेरिका आणि ईराण यांच्यामधील शांतता कराराच्या संकेतांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, आज २५ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजीत उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१७ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३,९६१ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार तेजीसह बंद झाला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,७०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २३१.९९ अंकांनी, म्हणजेच ०.३१ टक्क्यांनी वाढून ७५,४१५.३५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६४.६० अंकांनी, म्हणजेच ०.२७ टक्क्यांनी वाढून २३,७१९.३० वर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक शुक्रवारी ६१५.९५ अंकांनी, म्हणजेच १.१५ टक्क्यांनी वाढून ५४,०५५.३५ अंकांवर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील 1 ते 2 आठवड्यांसाठी तीन स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये डिक्सन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया), आरती इंडस्ट्रीज, रामको सिमेंट्स यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार शीला फोम लिमिटेड, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, पॉली मेडिक्युअर लिमिटेड, मीशो लिमिटेड आणि डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड हे शेअर्स खरेदी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदांराना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी मीशो, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि जीआयपीसीएल या तीन शेअर्सची निवड केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 25, 2026 | 08:48 AM

