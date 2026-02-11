Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Have A Peaceful Sleep After Going To Bed Do These Yogas Regularly Positive Changes Will Be Seen In The Body

अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा ‘ही’ योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

आजच्या व्यस्त जीवनात थकवा जाणवतो पण झोप येत नाही. त्यामुळे ज्यांना चांगली झोप लागत नाही त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योगासने करावीत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:16 AM
अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा 'ही' योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा 'ही' योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

Follow Us:
Follow Us:

दिवसभरात काम करून घरी आल्यानंतर शरीराला विश्रांतीची आवश्यकता असते. शांत झोप घेतल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे नियमित ७ ते ८ तासांची शांत झोप घ्यावी. झोपल्यामुळे आरोग्य सुधारते आणि तुम्ही दीर्घकाळ आनंदी राहता. पण आपल्यातील अनेकांना रात्री किंवा इतर वेळी झोपल्यानंतर अजिबात झोप लागत नाही. अपुऱ्या झोपेमुळे आरोग्य बिघडून जाते. अपचन, ऍसिडिटी इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. या सर्व समस्यांपासून दूर राहण्यासाठी शांत झोप घ्यावी.(फोटो सौजन्य – istock)

शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ लाल फळे, हृदय राहील निरोगी

चांगली झोप उत्तम आरोग्यासाठी खूप महत्वाची आहे. चांगल्या झोपेसाठी सात ते आठ तास झोपायला हवी. मात्र, आजच्या व्यस्त जीवनात थकवा जाणवतो पण झोप येत नाही. त्यामुळे ज्यांना चांगली झोप लागत नाही त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. अशा स्थितीत झोपण्यापूर्वी काही योगासने आणि स्ट्रेचिंग करून रात्री चांगली झोप येऊ शकते. अशा स्थितीत चांगली झोप आणि निरोगी मन आणि शरीरासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी ही योगासने करा.

लभासन झोपेच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी अर्धा तास आधी शलभासन योगाचा सराव करू शकता. हे आसन करण्यासाठी पोटावर झोपा आणि दोन्ही तळवे मांड्यांच्या खाली ठेवा. आता पायाची टाच एकत्र करा आणि पायाची बोटे सरळ ठेवा. नंतर पाय वर करताना दीर्घ श्वास घ्या. काही काळ या स्थितीत राहिल्यानंतर, पूर्वीच्या स्थितीत या.

शवासन करा:

रात्री झोपेच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही नियमितपणे शवासनाचा सराव करू शकता. हा योग रात्री झोपण्यापूर्वीही करता येतो. शवासन करण्यासाठी पाठीवर झोपावे आणि दोन्ही पायांमध्ये एक फूट अंतर ठेवावे. त्यानंतर पायापासून बोटांच्या दिशेने शरीर सैल सोडताना आरामात श्वास घ्या आणि संपूर्ण शरीर सैल सोडा. या आसनामुळे सर्व थकलेल्या स्नायूंना आणि खांद्यांना आराम मिळतो.

डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

उत्तानासन:

उत्तानासनाच्या नियमित सरावाने तुम्हाला लवकरच झोपेत फरक दिसेल, हे आसन करण्यासाठी सरळ उभे राहा. आता दीर्घ श्वास घ्या आणि दोन्ही हात वरच्या दिशेने हलवा आणि श्वास सोडा, नंतर हात जमिनीच्या दिशेने खाली करा आणि पायाच्या बोटांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Have a peaceful sleep after going to bed do these yogas regularly positive changes will be seen in the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी
1

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे
2

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण असलेली निळी हळद, जाणून घ्या हळदीच्या दुर्मिळ प्रकाराबद्दल सविस्तर माहिती
3

औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण असलेली निळी हळद, जाणून घ्या हळदीच्या दुर्मिळ प्रकाराबद्दल सविस्तर माहिती

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी
4

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा ‘ही’ योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा ‘ही’ योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

Feb 11, 2026 | 11:16 AM
Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अ‍ॅप, असे असतील फीचर्स

Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अ‍ॅप, असे असतील फीचर्स

Feb 11, 2026 | 11:16 AM
Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Feb 11, 2026 | 11:12 AM
“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

Feb 11, 2026 | 11:03 AM
Dinvishesh : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती; जाणून घ्या 11 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती; जाणून घ्या 11 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 11, 2026 | 11:02 AM
Lipstick And Cancer: लिपस्टिक लावल्यामुळे खरोखरच कॅन्सर होतो का? जाणून घ्या यामागील वैद्यकीय कारण

Lipstick And Cancer: लिपस्टिक लावल्यामुळे खरोखरच कॅन्सर होतो का? जाणून घ्या यामागील वैद्यकीय कारण

Feb 11, 2026 | 10:49 AM
Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Nirmala Sitharaman RBI Meeting: कर्ज-जीडीपी ५०% करण्याचे लक्ष्य; अर्थमंत्री आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Feb 11, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM