Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

बारावीच्या पहिल्या पेपरसाठी जात असताना डोंबिवलीतील सोहम कात्रे चालत्या लोकलमधून पडून मृत्यूमुखी पडला. गर्दीमुळे तोल गेल्याने हा अपघात झाला. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या रेल्वे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Feb 11, 2026 | 11:12 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सोहम कात्रे बारावीचा पेपर देण्यासाठी कळवा येथे जात होता.
  • कळवा-मुंब्रा दरम्यान चालत्या लोकलमधून पडला.
  • गर्दीमुळे तोल जाऊन अपघात झाल्याची माहिती.
मुंबई: बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या दिवशी एका विद्यार्थ्यांचा मुंबई लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. बारावीचे बोर्डाचे पेपर १० फेब्रुवारीपासून सुरु झाले आहे. वेगवेगळ्या केंद्रावर होत आहे. हीच परीक्षा देण्यासाठी मृत विध्यार्थी जात होता. मात्र लोकलमध्ये प्रवास करतांना पडून त्याचा मृत्यू झाला.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या विद्यार्थीच नाव सोहम कात्रे असे आहे. तो बारावी बोर्डाचा पहिला पेपर देण्यासाठी कळवा येथील मनीषा विद्यालय या परीक्षा केंद्रावर जात होता. लोकल ट्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी असल्याने सोहमचा तोल गेला. कळवा आणि मुंब्रा या रेल्वेस्थानकांदरम्यान तो चालत्या लोकल ट्रेनमधून पडला आणि त्याचा जागीच दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेनं परिसर हादरून गेलं आहे.

स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत गंभीर जखमी अवस्थेत सोहमच्या अपघाताची लोहमार्ग पोलिसांना माहिती दिली. नंतर तातडीने नागरिकांच्या मदतीनं त्याला ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सकाळी 10:30 वाजता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं आहे.

सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

सोहमचा मृत्यू झाल्याचे समजताच सोहमच्या पालकांना मोठा धक्का बसला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची रेल्वे प्रशासनानं गांभीर्यानं दखल घ्यायली हवी, अशी मागणी सोहमच्या कुटुंबियांनी केली आहे. सोहमचं शाळा प्रशासन देखील रेल्वे प्रशासनाची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या रेल्वे प्रवासावर उपाययोजना कराव्यात, असं पत्र देणार आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कधी घडला?

    Ans: 10 फेब्रुवारीच्या सकाळी, बोर्डाच्या पहिल्या पेपरच्या दिवशी.

  • Que: मृत विद्यार्थी कोण होता?

    Ans: डोंबिवलीतील सोहम कात्रे.

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: लोकल ट्रेनमधील प्रचंड गर्दीमुळे तोल जाऊन पडणे.

Feb 11, 2026 | 11:12 AM

