Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या विद्यार्थीच नाव सोहम कात्रे असे आहे. तो बारावी बोर्डाचा पहिला पेपर देण्यासाठी कळवा येथील मनीषा विद्यालय या परीक्षा केंद्रावर जात होता. लोकल ट्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी असल्याने सोहमचा तोल गेला. कळवा आणि मुंब्रा या रेल्वेस्थानकांदरम्यान तो चालत्या लोकल ट्रेनमधून पडला आणि त्याचा जागीच दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेनं परिसर हादरून गेलं आहे.
स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत गंभीर जखमी अवस्थेत सोहमच्या अपघाताची लोहमार्ग पोलिसांना माहिती दिली. नंतर तातडीने नागरिकांच्या मदतीनं त्याला ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सकाळी 10:30 वाजता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं आहे.
सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
सोहमचा मृत्यू झाल्याचे समजताच सोहमच्या पालकांना मोठा धक्का बसला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची रेल्वे प्रशासनानं गांभीर्यानं दखल घ्यायली हवी, अशी मागणी सोहमच्या कुटुंबियांनी केली आहे. सोहमचं शाळा प्रशासन देखील रेल्वे प्रशासनाची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या रेल्वे प्रवासावर उपाययोजना कराव्यात, असं पत्र देणार आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबईच्या गोवंडी येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पतीसोबत असलेल्या अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून एका महिलेने १९ वर्षीय तरुणीची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मृत तरुणीचे नाव शिफा असे आहे. पोलिसांनी एका २५ वर्षीय तरुणींसह २३ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही घटना मंगळवारी घडली.
