Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

या वर्षी जया एकादशी गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी आहे. जया एकादशीला पितरांना मुक्त करण्यासाठी उपाय केले जातात. ज्यांचे पूर्वज भूत किंवा आत्मिक क्षेत्रात आहेत ते मुक्तीचा मार्ग शोधतात किंवा या अवस्थेचे दुःख सहन करतात. यातून मुक्तता मिळविण्यासाठी, पूर्वज त्यांच्या मुलांचा आश्रय घेतात. ते दर अमावस्येला आपल्या मुलांकडून समाधानी राहावे या आशेने पृथ्वीवर येतात, परंतु जे त्यांच्या पूर्वजांना समाधानी करत नाहीत त्यांना ते विविध प्रकारे त्रास देतात. त्यांच्यामुळे असाध्य आजार, कुटुंबातील सदस्यांचे एकामागून एक आजारी पडणे, कामात अपयश येणे, अचानक आर्थिक संकट येणे इत्यादी पूर्वजांच्या नाराजीची लक्षणे आहेत. पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशीचे करा हे उपाय, जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, जया एकादशी व्रताचे महत्त्व पद्मपुराणात सांगण्यात आलेले आहे. जेव्हा धर्मराजा युधिष्ठिराने भगवान श्रीकृष्णांना जया एकादशी व्रताचे म्हणजे माघ शुक्ल एकादशीचे महत्त्व विचारले. मग भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना सांगितले की जया एकादशीचे व्रत प्राण्यांना भूत, आत्मे आणि पिशाचांच्या गर्भातून मुक्त करते. जे लोक योग्य विधींनी जया एकादशीचे व्रत करतात त्यांना भगवान विष्णूच्या आशीर्वादाने मोक्ष मिळतो. त्यांची पापे नष्ट होतात.
जया एकादशीच्या आदल्या दिवसापासून सात्विक अन्न खा. मांस, मद्य, लसूण आणि कांदे यासारखे तामसिक पदार्थ खाण्याचे टाळा. जया एकादशीला सकाळी लवकर उठून स्नान करा. स्वच्छ कपडे परिधान करून हातात पाणी घ्या आणि जया एकादशीचे व्रत, विष्णू पूजा आणि पूर्वजांच्या मुक्तीसाठी प्रतिज्ञा घ्या.
दिवसा, विहित विधींनुसार भगवान विष्णूची पूजा करा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी स्नान करून पूजा करा. अन्न, कपडे, काळे तीळ, ब्लँकेट इत्यादी दान करा.
त्यानंतर, भगवान विष्णूसमोर उभे राहा आणि प्रार्थना करा की तुम्ही या जया एकादशीच्या व्रतातून मिळवलेले पुण्य तुमच्या सर्व पूर्वजांना दान करत आहात जे सध्या भूत, आत्मे किंवा पिशाचांच्या रूपात भटकत आहेत. हे प्रभू! तुझ्या कृपेने माझ्या सर्व पूर्वजांना मोक्ष दे आणि त्यांना तुझ्या संरक्षणाखाली घे, जेणेकरून ते त्यांच्या दुःखातून मुक्त होतील. प्रार्थनेनंतर, उपवास सोडून उपवास पूर्ण कर.
जेव्हा भगवान इंद्राने गंधर्व माल्यवान आणि अप्सरा पुष्पावती यांना पिशाच होण्याचा शाप दिला तेव्हा त्यांचे जीवन दुःखद झाले. राक्षसी जगापासून मुक्त होण्यासाठी, माल्यवान आणि पुष्पावती यांनी नकळत जया एकादशीचे व्रत केले, ज्यामुळे त्यांना अखेर मुक्ती मिळाली. भगवान विष्णूच्या कृपेने, त्यांना राक्षसी जगापासून मुक्ती मिळाली आणि ते स्वर्गात गेले.
Ans: जया एकादशी ही पितृपूजन आणि एकादशी उपवासाचा पवित्र दिवस आहे. या दिवशी केलेले उपाय पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळवण्यास मदत करतात.
Ans: जया एकादशीला उपास ठेवावा पितृकथा वाचणे किंवा श्रवण करणे पितृधर्माचे दान (अन्न, वस्त्र, अक्षता, नारळ) करणे गायत्री मंत्र किंवा पितृ मंत्रांचा जप
Ans: सफेद किंवा पिवळा रंगाचे वस्त्र शुभ मानले जाते शुद्धता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवते