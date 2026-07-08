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Bhandup BEST Bus Accident : भांडुपमध्ये बेस्ट ई-बसचा भीषण अपघात; पादचारी गंभीर जखमी, अनेक वाहनांचे नुकसान

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:17 AM IST
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सारांश

Bhandup BEST Bus Accident : मुंबईतील भांडुपच्या कोकण नगर परिसरात बेस्टच्या ई-बसचा भीषण अपघात झाला. अनियंत्रित झालेल्या बसने एका पादचाऱ्याला चिरडत अनेक वाहनांना धडक दिली. जखमी पादचाऱ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, अपघातामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली.

भांडुपमध्ये बेस्ट ई-बसचा भीषण अपघात; पादचारी गंभीर जखमी, अनेक वाहनांचे नुकसान

भांडुपमध्ये बेस्ट ई-बसचा भीषण अपघात; पादचारी गंभीर जखमी, अनेक वाहनांचे नुकसान

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विस्तार
  • भांडुपमध्ये बेस्ट ई-बसचा भीषण अपघात
  • पादचारी गंभीर जखमी
  • अनेक वाहनांचे नुकसान
Bhandup BEST Bus Accident News Marathi : राज्यातील पावसाचा जोर कायम असून मुसळधार पावसाने अनेक भागांना झोडपून काढलं आहे. पावसामुळे पाणी साचणे, झाडं पडणं अशा अनेक दूर्घटनांमध्ये 10 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतील भांडुप परिसरातून बेस्ट बसचा विचित्र अपघात घडला आहे. भांडुपमधील कोकण नगर येथील क्रिटिकल रुग्णालय परिसरात भरधाव बेस्ट बसने एका पादचारीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात पादचारी जखमी झाला असून त्याच्यांवर जवळील रुग्णालयातच उपचार सुरु आहेत.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाला असावा अशी माहिती समोर येत आहे. बसने रस्ता ओलांडणाऱ्या एका पादचाऱ्याला थेट धडक दिली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर, स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या विचित्र अपघातामुळे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या काही वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले. या घटनेमुळे कोकण नगर परिसरात काही काळ गोंधळ आणि वाहतूक कोंडी झाली होती. प्राथमिक माहितीनुसार, बेस्ट बसच्या धडकेत तीन दुचाकी आणि एका ऑटो-रिक्षाचे नुकसान झाले आहे. बेस्ट अधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस (Police) तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून चालकाचे नियंत्रण कसे सुटले, यासह सर्व बाबींचा तपास (Investigation) सुरू आहे.

दरम्यान, 8 जून 2026 रोजी मुंबईतील दादर प्लाझाजवळ बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाला होता. दादर (पश्चिम) येथील प्लाझा सिनेमाजवळ बेस्ट बसची एका कार आणि दुचाकीला धडक बसली. या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून तीन पादचारी जखमी झाले आहेत. दादरच्या प्लाझा परिसरात झालेल्या या अपघातामुळे या वर्दळीच्या परिसरात घबराट पसरली आहे. अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा अपघात सकाळी १०:४५ च्या सुमारास प्लाझा सिनेमाजवळील वीर कोतवाल गार्डनजवळ झाला. ४६३/३१ या मार्गावर धावणाऱ्या बेस्ट बसने आधी एका कारला आणि नंतर दुचाकीला धडक दिली, त्यानंतर जवळच्या पादचाऱ्यांनाही धडक दिली.

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Web Title: Bhandup best e bus accident pedestrian injured kokan nagar mumbai news marathi

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:17 AM

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