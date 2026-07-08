प्रतिक्षा संपली! 6000mAh बॅटरीसह नवा Nothing स्मार्टफोन भारतात लाँच, नव्या सिरीजला मिळणार यूजर्सची पसंती?

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नथिंग फोन (4b) स्मार्टफोनच्या 8 जीबी +128 जीबी व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर या स्मार्टफोनच्या 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 38,999 रुपये ठेवली आहे. नथिंगच्या या स्मार्टफोनची विक्री 14 जुलैपासून सुरु होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायन्स डिजिटल आणि विजय सेल्स इथून खरेदी करू शकतात. तर कंपनीच्या बंगळुरुमधील फ्लॅगशिप स्टोअरमध्ये स्पेशल नथिंग फोन (4b) आरसीबी एडिशनची विक्री सुरु झाली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ब्लॅक, ब्लू आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: Nothing)
नथिंग फोन (4b) स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटवाले 6.77-इंच फुल एचडी+ (1,080 x 2,344 पिक्सेल्स) सॅमसंग सुपर अमोलेड डिस्प्ले पॅनल देण्यात आला आहे. या फोनच्या डिस्प्लेचा टच सँपलिंग रेट 1,000Hz आणि पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्सपर्यंत आहे. डिस्प्लेमध्ये यूजर्सना एजीसी डीटी-स्टार 2 प्रोटेक्शन मिळणार आहे.
नथिंग फोन (4b) मध्ये क्लालकॉमचा 4nm ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये ॲड्रेनो 810 जीपीयू दिला आहे. फोनमध्ये क्वालकॉम हेक्सागॉन एनपीयू (NPU), क्वालकॉम एआय (AI) इंजिन आणि क्वालकॉम स्पेक्ट्रा इमेज सिग्नल प्रोसेसर देखील दिली आहे. नथिंगच्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये वेपर चेंबर कूलिंग सॉल्यूशन देण्यात आले आहे. याचा हीट डिस्सिपेशन एरिया 4,400 चौ.मिमी आहे.
लेटेस्ट नथिंग फोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आणि ऑटोफोकसला सपोर्ट करतो. यासोबतच यामध्ये 8 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड अँगल कॅमेरा दिला आहे. नथिंग फोनमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी समोरील बाजूला 16 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
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नथिंगने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 33W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G, 4G एलटीई, वायफाय 6, ब्लूटूथ 6.0, USB टाईप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गॅलिलिओ आणि QZSS दिले आहे.