थांबा! PPF खाते बंद करण्याचा विचार करताय? घाईघाईत घेतलेला निर्णय पडू शकतो महागात; नफ्याऐवजी तोटा होण्याची भीती?

PPF हा भारतीयांसाठी एक लोकप्रिय गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम आहे. यामध्ये तुम्ही दरवर्षी किमान ५०० रुपयांपासून ते कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता.

Updated On: Apr 20, 2026 | 02:38 PM
PPF Account Closure Rules : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) हा भारतीयांसाठी एक लोकप्रिय गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम आहे. यामध्ये तुम्ही दरवर्षी किमान ५०० रुपयांपासून ते कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. याचा लॉक-इन कालावधी १५ वर्षांचा असतो. म्हणजेच तुम्ही या कालावधीनंतरच संपूर्ण रक्कम काढू शकता. पण आर्थिक अडचणींमुळे किंवा इतर गुंतवणुकीच्या लालचेपोटी गुंतवणूकदार अनेकदा त्यांची पीपीएफ खाती मुदतपूर्व बंद करतात. जर तुम्हीही असेच काही करण्याचा विचार करत असाल, तर हे लक्षात घ्या. नियम न समजता खाते बंद केल्यास तुम्हाला मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं.

तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित

पीपीएफचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याला मिळणारी शासकीय हमी. याचा अर्थ तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि मिळणारा परतावा पूर्णपणे Tax-Free असतो. जेव्हा तुम्ही तुमचे खाते मुदतीपूर्वी बंद करता, तेव्हा तुम्ही हा दीर्घकालीन करमुक्त चक्रवाढीचा म्हणजेच टॅक्स-फ्री कंपाउंडिंगचा लाभ कायमचा गमावून बसता.

दंडाची रक्कम किती आहे?

पीपीएफचा एकूण कालावधी १५ वर्षांचा असतो. पण जर गंभीर आजार किंवा उच्च शिक्षणाच्या गरजा यांसारख्या विशेष परिस्थितीत सरकार ५ वर्षांनंतर खाते बंद करण्याची परवानगी देते. मात्र, असे केल्यास त्यासाठी मोठा खर्च येतो. नियमांनुसार, जर तुम्ही तुमचे खाते मुदतीपूर्वी बंद केलत, तर खाते उघडल्याच्या तारखेपासून ते बंद करण्याच्या तारखेपर्यंत मिळालेल्या व्याजातून १% कपात केली जाते.

निधीवर लाखो रुपयांचे नुकसान

जर तुम्हाला ७.१% व्याज मिळत असेल, तर मुदतपूर्व पैसे काढल्यास त्यावर फक्त ६.१% व्याज आकारले जाईल. ही १% कपात कमी वाटू शकते, पण यामुळे १०-१२ वर्षांत जमा झालेल्या निधीवर लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, तुम्ही भविष्यातील चक्रवाढ व्याजालाही मुकता. म्हणून, अत्यंत आवश्यक असेल तरच तुमचे पीपीएफ खाते १५ वर्षांच्या आत बंद करा. अन्यथा तुम्हाला मोठा झटका बसणार इतकं मात्र नक्की.

Published On: Apr 20, 2026 | 02:38 PM

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM
May 17, 2026 | 07:57 PM
May 17, 2026 | 07:49 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM

May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM