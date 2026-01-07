vastu Tips: वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात झाडूशी संबंधित करा ‘हे’ उपाय, बदलेल तुमची आर्थिक स्थिती

नवीन वर्षाची सुरुवात झालेली आहे. प्रत्येकजण भूतकाळ मागे सोडून येणाऱ्या संपूर्ण वर्षात आनंद, प्रगती आणि आर्थिक बळ आणू इच्छितो. जानेवारी महिना हा या नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानला जातो. वर्षाच्या पहिल्या महिन्यामध्ये केलेले छोटे छोटे उपाय संपूर्ण वर्षाचे वातावरण ठरवतात म्हणून ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रातही हा महिना विशेष मानला जातो. अशा वेळी घरगुती वस्तूंकडे योग्य लक्ष दिले तर संपत्ती आणि आनंद दोन्ही वाढू शकतात. कारण याचा संबंध देवी लक्ष्मीशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. झाडूचा योग्य वापर घरातून नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकतो आणि सकारात्मकता आणतो. झाडूचा संबंध आर्थिक स्थिरतेशी आहे. वर्षभर आर्थिक समस्या दूर ठेवता येतात. यावेळी काही उपाय करणे फायदेशीर राहील. जानेवारीमध्ये झाडूशी संबंधित हे उपाय केल्यास होतील फायदे.
जानेवारीचा महिना घरातील ऊर्जा शुद्ध करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. विशेषतः शनिवारी, जुने, तुटलेले किंवा जीर्ण झालेले झाडू घराबाहेर फेकून द्यावेत. वास्तुशास्त्रानुसार, तुटलेल्या झाडूमुळे घरात अनावश्यक भांडणे, आर्थिक समस्या आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. बऱ्याचदा लोक वर्षानुवर्षे एकच झाडू वापरतात. जुना झाडू घरातून बाहेर काढताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, तो कचऱ्यात टाकण्याऐवजी एखाद्या निर्जन ठिकाणी किंवा वाहत्या पाण्यात वाहून टाका. त्यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल. नवीन झाडू खरेदी करण्यासाठी कृष्ण पक्षाचा काळ शुभ मानला जातो. शक्यतो संध्याकाळच्या वेळी झाडू घरी आणावा. नवीन झाडू घरी आणता तेव्हा त्याच्या हँडलला पांढरा किंवा पांढरा-निळा धागा बांधा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि शनीच्या प्रभावांना संतुलित करते आणि संपत्तीचा प्रवाह राखते. नवीन झाडू लगेच वापरु नका सर्वांत पहिले ते देव्हाऱ्याजवळ ठेवा आणि मनातल्या मनात देवी लक्ष्मीची प्रार्थना करा.
लोक अनेकदा साफसफाई केल्यानंतर झाडू तसाच ठेवतात, जी वास्तुनुसार एक मोठी चूक मानली जाते. झाडू नेहमी नजरेआड ठेवावा. ज्याप्रमाणे आपण आपले पैसे किंवा मौल्यवान वस्तू लपवून ठेवतो, त्याचप्रमाणे झाडू देखील उघड्यावर ठेवू नये. तुमचा झाडू नेहमी दक्षिण किंवा नैऋत्येकडे तोंड करून ठेवा. कारण ही दिशा स्थिरता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आहेत. झाडू कधीही सरळ उभा ठेवू नये, कारण हे आर्थिक नुकसान आणि अनपेक्षित खर्चाचे लक्षण मानले जाते. शिवाय, बेड, जेवणाच्या जागेजवळ किंवा देव्हाऱ्याजवळ झाडू ठेवणे देखील चांगले मानले जात नाही. योग्य ठिकाणी ठेवलेला झाडू घरात समृद्धी टिकवून ठेवतो आणि अनावश्यक खर्चावर आपोआप नियंत्रण ठेवतो.
हे उपाय केल्याने तुमचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती चांगली ठेवण्यासाठी जानेवारीमध्ये हा खास उपाय करणे फायदेशीर ठरेल. कोणत्याही शुक्रवारी सूर्योदयापूर्वी उठा आणि तुमचे संपूर्ण घर स्वच्छ करा. या वेळेला ब्रह्म मुहूर्त म्हणतात, जो आध्यात्मिकदृष्ट्या खूप प्रभावशाली मानला जातो. स्वच्छता केल्यानंतर, दोन किंवा तीन नवीन झाडू घ्या आणि ते मंदिराच्या पायऱ्यांवर किंवा मंदिराच्या परिसरात शांतपणे ठेवा. शुक्रवार हा देवी लक्ष्मीशी संबंधित आहे, म्हणून या दिवशी झाडू दान करणे खूप प्रभावी मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या उपायामुळे अलक्ष्मी घराबाहेर पडते आणि आर्थिक अडचणी हळूहळू कमी होऊ लागतात. झाडू झाडताना झाडूवर पाय पडणार नाही याची विशेष काळजी घ्या. असे करणे देवी लक्ष्मीचा अनादर मानले जाते आणि त्यामुळे ग्रहांची स्थिती बिघडू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार झाडू हे लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. झाडू योग्य पद्धतीने वापरल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन धनसंपत्ती वाढते.
Ans: वर्षाच्या सुरुवातीला केलेले उपाय संपूर्ण वर्षभर प्रभाव दाखवतात. जानेवारीत झाडूशी संबंधित उपाय केल्यास आर्थिक अडचणी दूर होऊन धनयोग मजबूत होतो.
Ans: श्रद्धा आणि नियमिततेने उपाय केल्यास काही आठवड्यांत सकारात्मक बदल जाणवू लागतात आणि वर्षभर आर्थिक स्थैर्य राहू शकते.