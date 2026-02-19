किडनी विक्रीप्रकरण! डॉ. सिंगच्या जामिनावर २४ ला सुनावणी; ‘असहकारचा’ मुद्दा न्यायालयात पोलिस मांडणार

Punjab Crime: अनैतिक संबंधांसाठी आईच बनली जल्लाद! पोटच्या दोन मुलांना विष देऊन केली हत्या; आईसह मावशीला अटक
‘आय डोन्ट रिमेम्बर’ हेच त्याचे उत्तर होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. दरम्यान तपासात डॉ. सिंग यांच्या असहकार्याचा मुद्दा पोलिस न्यायालयात मांडणार असल्याची माहिती पोलिस सुत्राने दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (‘ट्रान्सप्लटिशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन अँड टिश्यू ऍक्ट) थोटा, १९९४ अंतर्गत तपास व कारवाई करण्यास अधिकृत मान्यता दिल्याने हे प्रकरण पुन्हा काय वळण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसआयटी प्रमुख आता प्राधिकृत अधिकारी संशयित आरोपी डॉ. सिंग याने ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा’मधील तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या शासनाकडील पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने ‘एसआयटी’ प्रमुख ईश्वर कातकडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या तपासाला अधिक गती मिळणार आहे. त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केल्याचे ठोस पुरावे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत. डॉ. राजरत्नम गोविंदसामी आणि डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांनी मिळून हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न होताच, आरोपीच्या वकिलांनी थोटा कायद्याचा उपयोग करून तपासाच्या अधिकारावरून तांत्रिक पेच निर्माण केला होता, हे विशेष. पोलिस डॉ. सिंगला पोलिस कोठडी मागण्याच्या तयारीत आहेत.
पोलिस कोठडी मागण्याची तयारी
नागभीड येथील रोशन कुळे याच्याशी संबंधित या रॅकेटमध्ये तिरुचिरापल्ली येथील एका खाजगी रुग्णालयात बेकायदेशीर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. डॉ. राजरत्नम गोविंदसामी आणि डॉ. सिंह यांचा या शस्त्रक्रियांमध्ये सहभाग असल्याचा संशय आहे. दिल्लीहून येऊन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी ३५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप असून, या रकमेचे वाटप आणि किटमागील जाळ्याबाबत त्यांनी समाधानकारक माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता पोलिस डॉ. सिंग यांना पोलिस कोठडी मागण्याच्या तयारीत आहे.
Uttarpradesh Crime: मामाने भाच्याचा विळ्याने गळा चिरून केली हत्या; अनैतिक संबंधांमुळे रक्तरंजित थरार
Ans: आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीनावर अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
Ans: तपासात असहकार्य, पैशांचे व्यवहार लपवणे आणि बेकायदेशीर प्रत्यारोपणातील सहभाग.
Ans: ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (THOTA) 1994’ अंतर्गत तपास व कारवाई सुरू.