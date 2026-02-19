Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

किडनी विक्रीप्रकरण! डॉ. सिंगच्या जामिनावर २४ ला सुनावणी; ‘असहकारचा’ मुद्दा न्यायालयात पोलिस मांडणार

चंद्रपूर येथील कथित किडनीतस्करी प्रकरणात आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीनावर सुनावणी पुढे ढकलली. तपासात असहकार्य केल्याचा पोलिसांचा दावा असून ‘थोटा’ कायद्यानुसार कारवाईला राज्याची मान्यता मिळाली; पोलिस कोठडीची तया

Updated On: Feb 19, 2026 | 03:38 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • देशभर गाजलेल्या किडनीतस्करी प्रकरणाचा तपास सुरूच.
  • आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पुढे ढकलली.
  • तपासात सहकार्य न केल्याचा पोलिसांचा आरोप.
चंद्रपूर: देशभर गाजलेल्या कथित किडनीतस्करी प्रकरणाचा अद्यापही तपास सुरू असून या प्रकरणातील दिल्ली येथील महत्त्वपूर्ण आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीन अर्जावर आता येत्या मंगळवारी अंतिम सुनावणी केली जाणार आहे. डॉ. सिंग याला यापूर्वी सशत्र जामीन मंजूर करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी त्याच्या जामीन अर्जावर अंतिम सुनावणी होणार होती. ती आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.अटकेपासून वाचण्यासाठी डॉ. सिंग याने ११ ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याकडे हजेरी लावली. मात्र त्याने तपासात कोणतेही सहकार्य केले नाही.

‘आय डोन्ट रिमेम्बर’ हेच त्याचे उत्तर होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. दरम्यान तपासात डॉ. सिंग यांच्या असहकार्याचा मुद्दा पोलिस न्यायालयात मांडणार असल्याची माहिती पोलिस सुत्राने दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (‘ट्रान्सप्लटिशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन अँड टिश्यू ऍक्ट) थोटा, १९९४ अंतर्गत तपास व कारवाई करण्यास अधिकृत मान्यता दिल्याने हे प्रकरण पुन्हा काय वळण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एसआयटी प्रमुख आता प्राधिकृत अधिकारी संशयित आरोपी डॉ. सिंग याने ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा’मधील तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या शासनाकडील पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने ‘एसआयटी’ प्रमुख ईश्वर कातकडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या तपासाला अधिक गती मिळणार आहे. त्रिची येथील स्टार किम्स हॉस्पिटलमध्ये किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केल्याचे ठोस पुरावे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत. डॉ. राजरत्नम गोविंदसामी आणि डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांनी मिळून हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न होताच, आरोपीच्या वकिलांनी थोटा कायद्याचा उपयोग करून तपासाच्या अधिकारावरून तांत्रिक पेच निर्माण केला होता, हे विशेष. पोलिस डॉ. सिंगला पोलिस कोठडी मागण्याच्या तयारीत आहेत.

पोलिस कोठडी मागण्याची तयारी

नागभीड येथील रोशन कुळे याच्याशी संबंधित या रॅकेटमध्ये तिरुचिरापल्ली येथील एका खाजगी रुग्णालयात बेकायदेशीर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. डॉ. राजरत्नम गोविंदसामी आणि डॉ. सिंह यांचा या शस्त्रक्रियांमध्ये सहभाग असल्याचा संशय आहे. दिल्लीहून येऊन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी ३५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप असून, या रकमेचे वाटप आणि किटमागील जाळ्याबाबत त्यांनी समाधानकारक माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता पोलिस डॉ. सिंग यांना पोलिस कोठडी मागण्याच्या तयारीत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: जामीन सुनावणीचे काय झाले?

    Ans: आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीनावर अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

  • Que: पोलिसांचा मुख्य आरोप काय?

    Ans: तपासात असहकार्य, पैशांचे व्यवहार लपवणे आणि बेकायदेशीर प्रत्यारोपणातील सहभाग.

  • Que: कोणत्या कायद्यानुसार कारवाई?

    Ans: ‘मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (THOTA) 1994’ अंतर्गत तपास व कारवाई सुरू.

Published On: Feb 19, 2026 | 03:38 PM

