XElectron ने लाँच केला iProjector 3; घरातच येईल थिएटरसारखा अनुभव

नवी दिल्ली : तुम्हालाही तुमचं घर मिनी थिएटरमध्ये रूपांतरित करायचे आहे, तर एक्सइलेक्ट्रॉनने भारतात त्यांचा नवीन आयप्रोजेक्टर ३ प्लस लाँच केला आहे. हा स्मार्ट गुगल टीव्ही प्रोजेक्टर फुल एचडी रिझोल्यूशन, ४K सपोर्ट आणि २००० एएनएस आय ल्युमेन्स ब्राइटनेससह येतो. कंपनीने 300- इंच स्क्रीनला सपोर्ट करण्याचा दावा करून मोठ्या टीव्हीला पर्याय म्हणून हा प्रोजेक्टर लाँच केला आहे. यात स्ट्रीमिंग, वायरलेस कास्टिंग आणि ऑटो-सेटअप सारखी फीचर्स आहेत.
या प्रोजेक्टरमध्ये १९२०×१०८० फुल एचडी नेटिव्ह रिझोल्यूशन आहे आणि हा प्रोजेकटर ४के यूएचडी कंटेंटला सपोर्ट करतो, जरी आउटपुट फुल एचडीपर्यंत कमी केला गेला आहे. हे डिव्हाइस २००० एएनएसआय ल्यूमेन्स ब्राइटनेस देते, जे मंद प्रकाश असलेल्या खोल्यांमध्ये देखील क्लिअर इमेज दाखवण्याचा दावा केला जातो. त्यातच ५५ इंच ते ३०० इंचांपर्यंतच्या स्क्रीन आकारांचे प्रोजेक्ट करू शकते आणि अंदाजे २३ फूट अंतरापर्यंत काम करते.
गुगल टीव्ही आणि स्मार्ट स्ट्रीमिंग फीचर्स…
आयप्रोजेक्टर ३ प्लसमध्ये अधिकृत गुगल टीव्ही प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना हजारो अॅप्स थेट डाउनलोड करण्याची परवानगी मिळते. नेटफ्लिक्स, प्राईम व्हिडिओ, यूट्यूब, जिओहॉटस्टार, झी5 आणि सोनीएलआयव्ही सारख्या लोकप्रिय अॅप्सना सपोर्ट आहे. हे डिव्हाइस ३२ जीबी पर्यंत इंटरनल स्टोरेज देते. यात बिल्ट-इन क्रोमकास्ट आणि गुगल कास्ट सपोर्ट देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून थेट कंटेंट कास्ट करू शकता. हे एअरप्ले आणि मिराकास्टद्वारे व्हॉइस सर्च आणि वायरलेस स्क्रीन मिररिंगला देखील सपोर्ट करते.
या प्रोजेक्टरमध्ये ऑटोफोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो स्क्रीन फिट, ऑटो टिल्ट करेक्शन आणि ऑटो अडथळे टाळणे अशा अनेक ऑटोमॅटिक सेटअप वैशिष्ट्यांसह येते. कंपनीचा दावा आहे की, यात पूर्णपणे सील केलेले ऑप्टिकल इंजिन आहे, जे धूळ आत जाण्यापासून रोखते आणि दीर्घकाळ व्हिडिओची उत्तम गुणवत्ता राखण्यास मदत करते.
