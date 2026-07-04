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Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

CM Devendra Fadnavis Weather Warning: मुंबई, ठाणे, पालघरसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस सुरू असून हवामान विभागाने शनिवार आणि रविवारी रेड अलर्ट जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

'६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी...', रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

'६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी...', रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

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विस्तार

CM Devendra Fadnavis Weather Warning News Marathi : गेल्या काही दिवसापासून राज्यात अनेक भागात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि महाराष्ट्रातील इतर अनेक शहरांमध्ये मुसळधार पाऊस पाहायला मिळत आहे. गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. शनिवारीही मुसळधार पाऊस सुरू राहिल्याने, राज्य सरकारने नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये शनिवार आणि रविवारसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे व नाशिक जिल्ह्यांच्या काही भागांसह राज्यभरात मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार शुक्रवारपासून विविध सूचना जारी करत आहे. विशेषतः, या भागांमध्ये ६ जुलैपर्यंत अति मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वादळी पावसाची शक्यता आहे.

Maharashtra Monsoon Alert: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, काही भागांमध्ये सामान्यपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार दर तीन तासांनी बाधित भागांना एसएमएस अलर्ट पाठवत आहे. त्यांनी नागरिकांना या सूचना गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी लोकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

त्यांनी सांगितले की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. जिथे कुठे समस्या निर्माण होते, तिथे तातडीने मदत आणि बचाव कार्य केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, त्यांनी सरकारी सूचना तपासल्यानंतरच आणि केवळ आवश्यक असल्यासच घराबाहेर पडावे.

खड्ड्यांबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील नुकत्याच पूर्ण झालेल्या जोडणी मार्गावरील खड्ड्यांच्या आरोपांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जिथे जोडणी मार्ग बांधण्यात आला आहे, तिथे फक्त दोन खड्डे पडले आहेत. संपूर्ण मार्गावर इतरत्र कुठेही खड्डे नाहीत.

ते म्हणाले की, कोणताही नवीन रस्ता बांधल्यानंतर पहिल्या पावसात काही ठिकाणी खड्डे पडू शकतात. तपासणीनंतर तिथे दुसरा थर टाकला जातो. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, सरकार “टीकाकारांना जवळ ठेवण्याच्या” भावनेने टीका स्वीकारते.

कोणत्या भागांमध्ये सर्वाधिक मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे?

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीपासून कर्नाटकच्या किनारपट्टीपर्यंत समुद्रसपाटीवर एक सागरी द्रोणी (कमी दाबाचा लांब पट्टा) सक्रिय असून ती संपूर्ण आठवडाभर टिकण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, वायव्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून, ते पुढील दोन दिवसांत आणखी मजबूत होऊ शकते.

हवामान विभागाने ४ ते ७ जुलै दरम्यान कोकण प्रदेशात आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात अनेक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या संदर्भात, प्रशासनाने जनतेला सतर्क राहण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि केवळ अधिकृत हवामान व सरकारी सूचनांवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

सावध राहा! राज्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाचा जोर; मुंबई, ठाणे, पालघरला रेड अलर्ट

Web Title: Cm devendra fadnavis appeal heavy rain red alert mumbai thane palghar maharashtra weather update marathi

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:32 PM

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