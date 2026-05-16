Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

ही सवय धोकादायक का असू शकते?
गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट आणि जीआय सर्जन यांच्या मते, टॉयलेट सीटवर जास्त वेळ बसल्याने रेक्टम आणि अनलच्या सभोवतालच्या शिरांवर वाढीव दाब येतो. यामुळे सूज येऊ शकते, ज्यामुळे मूळव्याध होऊ शकतो. यामुळे शौचाच्या वेळी वेदना, खाज आणि रक्तस्त्रावदेखील होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, पाश्चात्य पद्धतीच्या कमोडवर बसण्याच्या स्थितीमुळे देखील कधीकधी ही समस्या वाढू शकते. सामान्यपणे बसण्याच्या स्थितीच्या तुलनेत कमोडवर बसल्याने गुदद्वाराच्या भागावर अधिक दाब येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, जर एखादी व्यक्ती फोन वापरताना जास्त वेळ बसली, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.
दीर्घकाळ बसल्याने बद्धकोष्ठता वाढू शकते का?
अनेक लोक बद्धकोष्ठता झाल्यावर शौचास बसल्याने आतडे पूर्णपणे साफ होईल या विचाराने बराच वेळ शौचालयात बसून राहतात. तथापि, डॉक्टरांच्या मते, या सवयीमुळे बद्धकोष्ठता वाढू शकते. बराच वेळ जोर लावल्याने पेल्विक फ्लोअरच्या स्नायूंवर ताण येतो आणि शौचाच्या क्रियेवर परिणाम होतो. यामुळे गुदद्वाराला भेगा पडणे (anal fissures) आणि गुदाशय बाहेर येणे (rectal prolapse) यांसारख्या समस्यांचा धोकाही वाढू शकतो.
या पद्धती ही समस्या टाळण्यास मदत करू शकतात
डॉक्टरांच्या मते, शौचालय वापरताना मोबाईल फोनचा वापर कमीत कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त, आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवणे, पुरेसे पाणी पिणे आणि नियमित व्यायाम करणे आवश्यक मानले जाते. यामुळे पचनसंस्था सुधारते आणि शौचास लागणारा वेळ कमी होतो. तथापि, जर एखादी व्यक्ती दररोज १० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ शौचालयात घालवत असेल, शौचाच्या वेळी वेदना होत असतील किंवा रक्तस्त्राव होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. डॉक्टरांच्या मते, अशी लक्षणे एखाद्या गंभीर समस्येचे संकेत असू शकतात आणि त्वरित निदान करणे आवश्यक आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.